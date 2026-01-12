Kim Hiền ly hôn chồng Việt kiều sau 10 năm định cư ở Mỹ

Báo Thanh Niên cho hay, theo hồ sơ pháp lý được nộp tại Tòa Thượng thẩm bang California, Orange County (Mỹ), Kim Hiền là người đứng đơn xin ly hôn, chính thức khép lại cuộc hôn nhân kéo dài gần 8 năm.

Trình tự ghi nhận tại tòa cho thấy Kim Hiền và chồng đăng ký kết hôn vào ngày 18/7/2015, sau đó chính thức sống ly thân kể từ ngày 1/5/2023. Chỉ một tuần sau, vào ngày 8/5/2023, nữ diễn viên gửi đơn xin chấm dứt hôn nhân (Petition for Dissolution of Marriage) lên Tòa án quận Cam.

Diễn viên Kim Hiền

Do phía bị đơn không đưa ra bất kỳ phản hồi nào đối với đơn kiện, đến ngày 3/7/2025, Kim Hiền tiếp tục nộp hồ sơ đề nghị tòa án giải quyết theo thủ tục mặc định (Request to Enter Default). Sau thời gian xem xét, tòa án đã ban hành phán quyết cuối cùng, chính thức chấm dứt mối quan hệ vợ chồng giữa hai bên theo quy định pháp luật.

Sinh năm 1982, Kim Hiền từng là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt vào đầu những năm 2000. Khi sự nghiệp ở đỉnh cao, cô được xem là "bảo chứng rating", liên tục góp mặt trong nhiều dự án truyền hình, điện ảnh ăn khách.

Nữ diễn viên ghi dấu ấn sâu đậm với khán giả qua các vai diễn như Út Ráng trong Dốc tình, Phượng trong Hương phù sa và loạt phim đình đám như Mùi ngò gai, Ngũ quái Sài Gòn, Gia đình phép thuật, Tình yêu pha lê. Những vai diễn này đã đưa Kim Hiền trở thành một trong những mỹ nhân được yêu mến nhất của màn ảnh nhỏ Việt Nam.

Kim Hiền từng là mỹ nhân đình đám bậc nhất màn ảnh Việt trước khi sang Mỹ định cư

Tuy nhiên, trái ngược với sự nghiệp rực rỡ, đời tư của Kim Hiền lại nhiều thăng trầm. Trước cuộc hôn nhân với doanh nhân Việt kiều, cô từng trải qua một cuộc hôn nhân ngắn ngủi với một DJ. Sau 6 năm gắn bó và kết hôn vào tháng 1/2010, cả hai chia tay chỉ chưa đầy hai tháng sau lễ cưới, khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối.

Sau vài năm ly hôn, Kim Hiền tìm thấy hạnh phúc mới và tái hôn vào năm 2014. Sau đó, nữ diễn viên sang Mỹ định cư cùng chồng và các con vào năm 2015, quyết định khiến nhiều người tiếc nuối khi cô rời xa showbiz giữa lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tại Mỹ, Kim Hiền chủ yếu tập trung chăm sóc gia đình, tham gia sinh hoạt cộng đồng và thỉnh thoảng góp mặt trong các dự án nghệ thuật nhỏ của người Việt hải ngoại.

Gần đây, nàng "Út Ráng" chia sẻ nhiều dòng tâm sự đầy tâm trạng

Gần đây, Kim Hiền khiến người hâm mộ chú ý khi liên tục chia sẻ những dòng trạng thái đầy tâm trạng. Ngày 1/1/2026, nữ diễn viên viết về việc khép lại năm cũ với những “yêu thương từng ở rất gần rồi lặng lẽ rời đi”, nhưng khẳng định bước sang năm mới với một trái tim mạnh mẽ và dịu dàng hơn.

Trước đó, cô cũng đăng ảnh bên hai con và nhấn mạnh tình yêu dành cho con luôn “nguyên vẹn và không điều kiện”, cho thấy các con chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất của Kim Hiền nơi đất khách.