Không thể "huỷ diệt" được Lisa

Sáng 12/1 (giờ Việt Nam), lễ trao giải danh giá Golden Globe Awards 2026 (Quả Cầu Vàng) đã chính thức diễn ra tại Mỹ, thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ khắp nơi trên thế giới. Lễ trao giải danh giá nhất nhì Hollywood quy tụ dàn sao quyền lực Selena Gomez, Dakota Fanning - Elle Fanning, Jennifer Lopez, Julia Roberts, Ariana Grande, Jenna Ortega, Joe Alwyn, Nick Jonas - Priyanka Chopra... Trong đó, Lisa (BLACKPINK) là tâm điểm tại sự kiện hôm nay.

Ở Quả Cầu Vàng 2026, em út nhóm nhạc Hắc Hường đã có cuộc đụng độ với Getty Images. Ai cũng biết Getty Images - dịch vụ cung cấp hình ảnh trực tuyến lớn nhất thế giới - luôn là nỗi sợ hãi của nhiều ngôi sao tại các sự kiện lớn. Những bức ảnh do đơn vị này tung ra đều chưa qua chỉnh sửa, soi đến từng lỗ chân lông nghệ sĩ. Do đó, không ít ngôi sao từng rơi vào cảnh khốn đốn vì bị Getty Images bóc trần nhan sắc thật. Thế nhưng, Lisa hôm nay đã trở thành "ngoại lệ" của Getty Images. Cô viral toàn cầu với diện mạo thật đánh bại "ống kính hung thần". Trong hình ảnh gây xôn xao, Lisa bị Getty Images chụp cận mặt, nhưng vẫn ghi điểm tuyệt đối với visual búp bê, đẹp không tỳ vết đến lỗ chân lông cũng chẳng thấy. Không ít khán giả nhận xét, sở Lisa sở hữu nhan sắc "đỉnh vuýp", đầy cuốn hút và đã khiến Getty Images nếm mùi thất bại.

Cận cảnh diện mạo tỏa sáng, không điểm nào chê của Lisa trong lần đầu dự lễ trao giải danh giá thế giới

Tại Quả Cầu Vàng 2026, Lisa không hở bạo, thay vào đó cô chọn thiết kế xuyên thấu đen vừa kín đáo nhưng không kém phần gợi cảm. Trên thảm đỏ, cô có đụng độ Getty Images và có màn chặt đẹp "ống kính hung thần" của mọi nghệ sĩ. Ảnh: Getty Images



Bức ảnh chụp cận mặt Lisa đang viral toàn cầu của Getty Images. Qua hình ảnh siêu nét, siêu cận và không hề chỉnh sửa của Getty Images, thành viên nhóm BLACKPINK đã chứng minh được nhan sắc đỉnh cao của mình. Đến với siêu sự kiện Quả Cầu Vàng, Lisa có phong độ nhan sắc "đỉnh vuýt", với lớp trang điểm hoàn hảo, gương mặt không 1 khuyết điểm, đường nét xinh như búp bê. Ảnh: Getty Images.

Lời nguyền nghệ sĩ "hiện nguyên hình" dưới ống kính của Getty Images là vô tác dụng với Lisa. Fan của nữ idol sinh năm 1997 có thể là sĩ đến suốt đời vì mấy trăm camera nét căng chỉa vào, nhưng diện mạo của Lisa vẫn cứ là "bất bại". Ảnh: Getty Images

Getty Images hôm nay bỗng hóa fansite của Lisa khi chụp bức nào nữ idol "hóa thần visual" bức đó. Ảnh: Getty Images.

Thành viên nhóm BLACKPINK có màn xuất hiện mãn nhãn tại Quả Cầu Vàng 2026. Ảnh: X.

Sau phần đi thảm đỏ, Lisa thay đồ "biến hình" để làm khách mời trao giải. Trong trang phục sequin ôm sát cơ thể, cô khoe trọn vóc dáng đồng hồ cát hoàn mỹ. Dưới ống kính Quả Cầu Vàng 2026, Lisa ghi điểm tuyệt đối với visual sáng bừng. Cô có màn đọ sắc một chín, một 10 với Hoa hậu Priyanka Chopra. Ảnh: Getty Images.

Cam thường sự kiện cũng không "dìm" nổi nhan sắc đỉnh cao trời phú của Lisa. Ảnh: X.

