Siêu thảm đỏ Quả Cầu Vàng 2026: Lisa "cân" đồ ngon ơ trong ngày lịch sử, Selena Gomez "dừ" chát!

Vào ngày 12/1 (giờ Việt Nam) , lễ trao giải danh giá Golden Globe Awards 2026 (Quả Cầu Vàng) đã chính thức diễn ra tại Mỹ, thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ khắp nơi trên thế giới. Lễ trao giải danh giá nhất nhì Hollywood quy tụ dàn sao quyền lực Lisa (BLACKPINK), Selena Gomez, Dakota Fanning - Elle Fanning, Jennifer Lopez, Julia Roberts, Ariana Grande, Jenna Ortega, Joe Alwyn, Nick Jonas - Priyanka Chopra...

Tâm điểm của sự kiện hôm nay chính là Lisa (BLACKPINK). Cô đã đi vào lịch sử với tư cách idol Kpop đầu tiên đảm nhận vai trò trao giải tại Quả Cầu Vàng. Trong lần xuất hiện mang tính lịch sử này, Lisa diện váy đen xuyên thấu, vừa kín đáo vừa gợi cảm. Có thể nói rằng với sắc vóc tuyệt mỹ, cô đã "cân" gọn thiết kế khó nhằn này. Trong khi đó, Selena Gomez cũng gây ấn tượng không kém với diện mạo cổ điển, gợi nhớ về những minh tinh Hollywood xưa. Tuy nhiên, cách trang điểm đã cộng thêm cho "công chúa Disney" tuổi tác.

Lisa tỏa sáng trong lần đầu dự lễ trao giải danh giá thế giới

Lisa không hở bạo, thay vào đó cô chọn thiết kế xuyên thấu đen vừa kín đáo nhưng không kém phần gợi cảm. Ảnh: GettyImages

Thiết ké "nửa kín nửa hở" giúp Lisa phô diễn hình thể nhưng cũng đủ trang trọng tại sự kiện. Ảnh: GettyImages

Em út BLACKPINK tươi rói hạnh phúc. Ảnh: GettyImages

Cô đi vào lịch sử với tư cách nữ idol Kpop đầu tiên đảm nhận vai trò trao giải. Ảnh: GettyImages

Lisa xinh đẹp, tỏa sáng ở mọi góc độ. Ảnh: GettyImages

Cận cảnh gương mặt búp bê của nữ idol sinh năm 1997. Ảnh: GettyImages

Selena Gomez đem đến diện mạo cổ điển, gợi nhớ những minh tinh Hollywood xưa. Ảnh: Shutterstock

Tuy nhiên, lớp trang điểm lại vô tình cộng thêm tuổi cho cô. Ảnh: GettyImages

Dù vậy, ở Selena Gomez vẫn toát lên nét sang trọng cuốn hút. Ảnh: GettyImages

Năm 2025 đánh dấu sự thành công của Selena Gomez trong sự nghiệp cũng như bước ngoặt đời tư là kết hôn. Ảnh: GettyImages

Selena Gomez thu hút không kém cạnh Lisa trên thảm đỏ. Ảnh: GettyImages

Ariana Grande diện váy đen bồng bềnh tinh tế. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên lớp trang điểm khiến cô trông nhợt nhạt. Ảnh: Getty Images

Thời gian đã in hằn dấu ấn nhưng Leonardo DiCaprio vẫn rất phong độ. Ảnh: Getty Images

"Chàng thơ" Timothée Chalamet ngổ ngáo hẳn với kiểu đầu đinh. Ảnh: Getty Images

Jennifer Lawrence lên đồ xuyên thấu, phô diễn thân hình gợi cảm. Ảnh: Getty Images

Jennifer Lopez diện váy đuôi cá kín cổng cao tường nhưng ôm sát, tôn lên trọn vẹn những đường cong. Ảnh: Getty Images

Ở độ tuổi U60, nữ ca sĩ vẫn cực kỳ nóng bỏng. Ảnh: Getty Images

Trang phục hơi "xu" nhưng giúp Emma Stone khoe khéo được cơ bụng săn chắc. Ảnh: Getty Images

Mỹ nhân Người Nhện vẫn trẻ trung, yêu kiều như ngày nào. Ảnh: Getty Images

"Tiên nữ" Elle Fanning tươi roi rói trên thảm đỏ Quả Cầu Vàng danh giá. Ảnh: Shutterstock

Cô chị Dakota Fanning cũng cuốn hút và xinh đẹp không kém. Ảnh: GettyImages

"Người đàn bà đẹp" Julia Roberts ở tuổi U60 vẫn xinh đẹp và tươi tắn như thế. Ảnh: GettyImages

"Chị Tư" Jenna Ortega diện váy cắt xẻ táo bạo khoe eo thon. Ảnh: GettyImages

"Bom sex" thập niên 1990 Pamela Anderson trung thành với phong cách để mặt mộc lên thảm đỏ. Ảnh: Getty Images

Miley Cyrus kín đáo bất ngờ. Ảnh: Getty Images

Tài tử xứ Hàn quyền lực Lee Byung Hun không kém cạnh gì các ngôi sao Hollywood trên thảm đỏ. Ảnh: WireImages

Orlando Bloom ở trạng thái khá tốt sau khi chia tay Katy Perry. Ảnh: Getty Images

Nick Jonas cùng vợ Hoa hậu Thế giới Priyanka Chopra. Ảnh: GettyImages

Tài tử Hulk - Mark Ruffalo sánh đôi cùng vợ tại lễ trao giải. Ảnh: GettyImages

Ngôi sao Ở Nhà Một Mình Macaulay Culkin sánh đôi bên bạn đời Brenda Song. Ảnh: Getty Images

Vợ chồng mỹ nhân Người Nhện Kirsten Dunst. Ảnh: Getty Images

Ngôi sao Mean Girls Leighton Meester cùng chồng Adam Brody. Ảnh: GettyImages

Cặp đôi vàng của làng hài - Adam cùng vợ Jackie Sander. Ảnh: Getty Images

Đôi vợ chồng quyền lực - George và Amal Clooney. Ảnh: Getty Images

"Quý bà điệp viên" Melissa McCarthy cùng chồng. Ảnh: Getty Images

Vợ chồng Mila Kunis - Ashton Kutcher. Ảnh: Getty Images

Tình cũ của Taylor Swift - Joe Alwyn bảnh bao

Sao phim Black Panther - Michael B. Jordan

Rapper đình đám nước Mỹ Snoop Dogg. Ảnh: GettyImages

Vũ công nổi tiếng Derek Hough. Ảnh: GettyImages

Patrick Schwarzenegger - con trai của tài tử huyền thoại Arnold Schwarzenegger. Ảnh: Getty Images

Ngôi sao Euphoria - Jacob Elordi. Ảnh: Getty Images

Minh tinh Kate Hudson khoe khéo vóc dáng đồng hồ cát với váy bạc sang trọng. Ảnh: Getty Images

Amanda Seyfried đẹp tinh tế và cổ điển. Ảnh: Getty Images

Ngôi sao Fast & Furious Michelle Rodriguez khiến khán giả phát hoảng với gương mặt nhợt nhạt, lão hóa. Ảnh: Getty Images

Minh tinh Emily Blunt diện thiết kế bất đối xứng ấn tượng. Ảnh: Getty Images

Kristen Bell - sao phim Nữ Hoàng Băng Giá. Ảnh: Getty Images

Ca sĩ Charli XCX đẹp sắc lạnh. Ảnh: Getty Images

Ana de Armas - nàng thơ của Tom Cruise. Ảnh: Getty Images

Hailee Steinfield bế bụng bầu lên thảm đỏ. Ảnh: Getty Images

Nữ diễn viên đình đám Zoe Kravitz

Minh tinh nước Anh Claire Danes. Ảnh: Getty Images

Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ EJAE - người đứng sau thành công của phim Kpop Demon Hunters. Ảnh: Getty Images

Sao Mỹ gốc Á Li Jun Li. Ảnh: Getty Images

Nam ca sĩ nổi danh thập niên 1990 Babyface. Ảnh: Getty Images

Dylan Efron - em trai của Zac Efron

2 anh em sao nhí Noah và Jacobi Jupe. Ảnh: Getty Images