Kendall Jenner mà đẹp tự nhiên sao?

Mới đây, Kendall Jenner đã tham gia chương trình In Your Dreams with Owen Thiele và bác bỏ những tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Cô khẳng định những đường nét nổi tiếng trên khuôn mặt cô hầu như không hề bị chỉnh sửa. “Cả một thế giới trên internet nghĩ rằng tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ khuôn mặt và đủ thứ khác. Tôi không ở đây để thuyết phục ai cả, mà chỉ muốn nói cho các bạn sự thật, đó là tôi chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ – trên khuôn mặt, không có gì cả" - Kendall Jenner khẳng định.

Siêu mẫu sinh năm 1995 thừa nhận thực hiện 2 liệu trình thẩm mỹ: Tiêm botox liều thấp ở trán 2 lần và huyết tương giàu tiểu cầu (PRP), một thủ thuật sử dụng máu của chính mình để trẻ hóa làn da. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh rằng những biện pháp làm đẹp mà cô thực hiện chỉ dừng lại ở đó. Về việc tiêm botox, Kendall nói “Tôi không thích nó, và bây giờ vẫn không thích” và nói thêm rằng cô đã cân nhắc việc tiêm lại nhưng vẫn thích vẻ ngoài tự nhiên hơn. “Lông mày của tôi thẳng và thấp sát mắt nên tôi thực sự thích sự chuyển động tự nhiên đó”.

Kendall Jenner khẳng định cô không "dao kéo". Ảnh: Page Six

Tuy nhiên điều thực sự khiến Kendall Jenner tức giận là việc các chuyên gia y tế liên tục bàn tán về các thủ thuật thẩm mỹ của người nổi tiếng trên mạng xã hội. “Tôi nghĩ những gì các bác sĩ này làm trên mạng thực sự gây hại. Tôi thấy các video của tôi và các bác sĩ chuyên nghiệp, có giấy phép hành nghề trên Instagram hoặc TikTok, và họ đang phân tích chi tiết tất cả các ca phẫu thuật mà tôi đã trải qua và tất cả các thủ thuật thẩm mỹ mà tôi đã thực hiện”. Nàng siêu mẫu cũng xem hết các video bác sĩ phán xét về những cô bạn thân nổi tiếng của mình. Cô cho rằng những video này ảnh hưởng đến giới trẻ, khiến họ dễ học theo.

Còn về những lời đồn đoán dai dẳng về việc phẫu thuật thẩm mỹ mũi? Ngay cả Kendall Jenner cũng thừa nhận những bức ảnh trông rất đáng nghi. “Tôi phải nói rằng, những lời đồn đoán về việc phẫu thuật thẩm mỹ mũi mà tôi nhận được — tôi sẽ tin nếu tôi không phải là chính mình. Kiểu như, tôi nhìn vào những bức ảnh cũ của mình và tự nhủ 'Khoan đã, trông tôi có vẻ như đã phẫu thuật thẩm mỹ mũi'” - cô nói.

Kendall Jenner nói rằng việc dùng thuốc trị mụn Accutane đã làm mũi của cô trông nhỏ đi: "Các bạn ơi, tôi thề với Chúa, điều đó là sự thật. Tôi thề đấy! Không ai thấy giả thuyết này sao? Hãy vào TikTok và tìm kiếm Accutane đi”. Kendall Jenner lại tiếp tục thề thốt rằng cô không phẫu thuật nâng mũi, rất yêu chiếc mũi của mình nên không làm gì với nó.

Cô nói thuốc trị mụn làm mũi mình nhỏ hơn. Ảnh: The Glow Memo

Đây không phải lần đầu tiên Kendall Jenner bác bỏ những tin đồn "dao kéo". Năm 2017, cô tạm thời vô hiệu hóa tài khoản Instagram rồi quay lại với bờ môi "khang khác". Khán giả cho rằng cô ngừng sử dụng mạng xã hội để che giấu thời gian hồi phục. Gần đây nhất vào năm 2022, trông môi nàng siêu mẫu cũng đầy đặn hẳn tại đám cưới của chị gái Kourtney Kardashian.

Cuộc trò chuyện thẳng thắn của Kendall Jenner diễn ra trong bối cảnh gia tộc Kardashian-Jenner ngày càng cởi mở hơn về việc phẫu thuật thẩm mỹ. Bà mẹ Kris Jenner (70 tuổi) đã xác nhận hồi tháng 5 rằng bà đã thực hiện ca phẫu thuật căng da mặt lần thứ hai với bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Steven Levine ở New York. "Có lẽ chiếc mũi là thứ duy nhất trên khuôn mặt tôi là thật” - Kris Jenner nói đùa trong một tập gần đây của chương trình The Kardashians.

Hồi tháng 6, Kylie Jenner công khai thủ thuật nâng cấp vòng 1 trên TikTok: “445 cc, độ nhô vừa phải, một nửa nằm dưới cơ!!!!! silicon!!! Garth Fisher!!! Hy vọng điều này hữu ích”. Kim Kardashian thừa nhận tiêm botox vùng cổ năm 2023 sau nhiều năm phủ nhận những ca đại phẫu như nâng vòng 1, vòng 3. Khloé Kardashian xác nhận nâng mũi, tiêm botox, filler, điều trị bằng laser và cấy ghép chỉ collagen.

Trong bối cảnh hầu hết các thành viên trong gia đình đều đã công khai về chế độ làm đẹp của mình, việc Kendall Jenner khẳng định không "dao kéo" lại càng nổi bật hơn, kéo theo vô số tranh luận. Phần lớn khán giả đều cho rằng những gì Kendall Jenner nói thật khó tin, ví dụ như mũi nhỏ hơn vì dùng... thuốc trị mụn! So sánh sự khác biệt giữa ảnh quá khứ và hiện tại của nàng siêu mẫu, nhiều người cho rằng có thể Kendall Jenner không lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ "thay đầu" như các chị em, nhưng không có nghĩa là cô không đụng chạm gì.

Sự khác biệt trên gương mặt Kendall Jenner qua từng năm. Ảnh: Reddit

Kendall Nicole Jenner sinh ngày 3/11/1995 tại Los Angeles, California, là một trong những siêu mẫu hàng đầu thế giới, đồng thời là ngôi sao truyền hình thực tế và doanh nhân người Mỹ. Với chiều cao 1m80, thân hình mảnh mai và gương mặt sắc sảo, Kendall Jenner nổi bật nhờ phong cách thanh lịch, tối giản, thường được ví như biểu tượng "quiet luxury" của giới thời trang.

Kendall là con gái lớn của cựu vận động viên Olympic Caitlyn Jenner (trước đây là Bruce Jenner) và bà Kris Jenner – "momager" nổi tiếng quản lý gia đình Kardashian-Jenner. Cô có em gái ruột Kylie Jenner và nhiều anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, bao gồm các chị em nổi tiếng như Kourtney, Kim, Khloé và Rob Kardashian. Kendall lớn lên trong sự chú ý của công chúng từ nhỏ nhờ tham gia chương trình thực tế Keeping Up with the Kardashians (2007–2021) cùng gia đình, sau đó tiếp tục với The Kardashians trên Hulu từ 2022.

Kendall bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 14 tuổi, ký hợp đồng với Wilhelmina Models năm 2009. Sau chiến dịch quảng cáo cho Forever 21, cô nhanh chóng bước vào làng thời trang cao cấp, catwalk cho các thương hiệu lớn và nhiều show tại Paris, Milan, New York Fashion Week. Năm 2017, Forbes công nhận cô là siêu mẫu được trả lương cao nhất thế giới, vượt qua Gisele Bündchen – người thống trị danh sách từ 2002.

Về đời tư, Kendall Jenner kín tiêng hơn hẳn các chị em Kardashian. Cô từng hẹn hò với nhiều ngôi sao như Harry Styles (2013–2016), A$AP Rocky, Lewis Hamilton, Blake Griffin, Ben Simmons, Devin Booker (2020–2022, tái hợp ngắn 2025), và Bad Bunny (2023, chia tay cuối năm đó). Cô là người duy nhất trong đại gia đình ồn ào này chưa có con.

Ảnh: Instagram