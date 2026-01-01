Cảnh sát tung CCTV ghi lại vụ cặp vợ chồng diễn viên lái xe tông chết người đi đường

Ngày 11/1, tờ Mnews đưa tin vợ chồng diễn viên thuộc showbiz Đài Loan (Trung Quốc) Dương Kiệt Vũ - Ngô Hựu Hàm đang bị cáo buộc gây ra cái chết cho 1 bà cụ 84 tuổi. 2 ngôi sao bị tố cáo đã lái xe tông chết một bà cụ đang băng qua đường khi đèn tín hiệu hiển thị màu xanh.

Sau khi vụ việc nghiêm trọng xảy ra, Dương Kiệt Vũ - Ngô Hựu Hàm vì sợ bị lộ chuyện đã vừa quỳ gối vừa khóc lóc cầu xin người nhà nạn nhân không truy cứu trách nhiệm tại linh đường đám tang của người quá cố. Họ kể khổ và cho biết chỉ có 120.000 NDT (451 triệu đồng) bồi thường trong vụ việc. Khi người nhà bà cụ tỏ ra cảm thông và hứa sẽ ký giấy bãi nại, cả hai được cho biết đã trở mặt, chặn liên lạc.

Sau khi người nhà nạn nhân tố cáo Dương Kiệt Vũ - Ngô Hựu Hàm lái xe gây tai nạn chết người rồi trốn tránh trách nhiệm, Phòng Giao thông thuộc Sở Cảnh sát thành phố Keelung (Đài Loan, Trung Quốc) đã có thông báo chính thức và đăng luôn CCTV hiện trường. Cơ quan chức năng cho biết vụ việc xảy ra vào 17h31 phút ngày 10/11/2025. Nam diễn viên Dương Kiệt Vũ khai nhận anh là người cầm lái, bà xã Ngô Hựu Hàm ngồi ghế phụ. Lúc xe của họ đang đi qua giao lộ thì tông phải 1 cụ bà. Nạn nhận được đưa đến bệnh viện với chấn thương đầu và không may đã qua đời vào ngày 19/11/2025. Cảnh sát cho biết chiếc xe nghi là Dương Kiệt Vũ lái đã không giảm tốc độ, dừng lại và nhường đường cho người đi bộ khi rẽ vào qua giao lộ, dẫn đến tai nạn. Nguyên nhân vụ tai nạn, trách nhiệm của những người liên quan vẫn đang được cơ quan điều tra xác minh, làm rõ.

Chiếc xe của Dương Kiệt Vũ - Ngô Hựu Hàm tông trúng 1 bà cụ trên đường

Vợ chồng diễn viên hàng đầu xứ Đài bị tố cáo trốn tránh chịu trách nhiệm, không bồi thường cho gia đình nạn nhân. Ảnh: Weibo.

Liên quan đến vụ việc, nữ diễn viên Ngô Hựu Hàm thay mặt chồng giải thích. Theo Ngô Hựu Hàm, vợ chồng cô không hề trốn tránh chịu trách nhiệm hay bồi thường cho gia đình nạn nhân. Việc chặn liên lạc người nhà nạn nhân ở thời điểm cuộc điều tra đang tiến hành không phải để che giấu điều gì, mà là động thái tự bảo vệ mình của 2 cá nhân đang phải đối mặt với vô số lời cáo buộc tràn lan. "Tôi nghĩ việc vợ chồng tôi tránh liên lạc với người thân nạn nhân chỉ là cơ chế tự bảo vệ khi tâm trạng của chúng tôi đang trên bờ vực suy sụp. Chồng tôi, anh Kiệt Vũ vẫn luôn duy trì liên lạc với gia đình nạn nhân, công ty bảo hiểm và cảnh sát. Hy vọng mọi người ngừng tung tin đồn và ngừng làm tổn thương lẫn nhau", Ngô Hựu Hàm nói.

Về phía Dương Kiệt Vũ, anh cho biết mình không lái xe quá tốc độ, chỉ 10 km/h, không say rượu và đã gọi xe cấp cứu hỗ trợ nạn nhân. Vụ việc xảy ra vào buổi tối trước khi bão đến, trời mưa rất to khiến anh bị khuất tầm nhìn, không thấy bà cụ qua đường ở góc chết gương chiếu hậu. Sau khi tai nạn xảy ra, bà cụ còn từ chối đến bệnh viện. Chỉ khi anh và nhân viên y tế khuyên nhủ hết lời, bà cụ mới đi kiểm tra y tế toàn diện. Dương Kiệt Vũ chia sẻ anh đã liên lạc với bà cụ mỗi ngày để hỏi thăm sức khỏe và cầu nguyện mọi đều tốt đẹp sau khi tai nạn xảy ra. Nam diễn viên tâm sự khi nghe tin bà qua đời, anh hoàn toàn không thể chấp nhận được và rất biết ơn vì gia đình nạn nhân không hề nói một lời trách móc nào tại tang lễ.

Vợ chồng Dương Kiệt Vũ và Ngô Hựu Hàm giải thích, phân trần đủ điều trên MXH về vụ tai nạn xe gây chết người. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, dân tình cho rằng Dương Kiệt Vũ đang nói dối. Theo CCTV cảnh sát công bố, chiếc xe do nam diễn viên này cầm lái rẽ vào giao lộ với tốc độ cao và tông trúng cụ bà đang di chuyển sang đường ngay trước tầm nhìn. Cơ quan chức năng cũng xác định Dương Kiệt Vũ đã không giảm tốc độ, nhường đường cho người lớn tuổi. Điều này khiến dân tình càng thêm phẫn nộ với Dương Kiệt Vũ và vợ của anh Ngô Hựu Hàm.

Hình ảnh CCTV khiến Dương Kiệt Vũ bị bại lộ chuyện nói dối. Cụ bà đã đi sang đường ngay trước tầm nhìn của anh. Ảnh: Yahoo Taiwan.

Xe của nam diễn viên cũng không giảm tốc độ, nhường đường cho người đi bộ. Ảnh: Weibo.

Dương Kiệt Vũ sinh năm 1989, từng tham gia bộ phim Khắc Vào Tim Em Cái Tên và được khán giả biết đến nhiều qua vai Phương Hiếu Vũ trong Địa Ngục Lý Tưởng. Năm ngoái, anh kết hôn với nữ diễn viên Ngô Hựu Hàm. Cưới nhau chưa bao lâu, cả hai đã vướng ồn ào gây tai nạn chết người.

