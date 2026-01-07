Ngày 7/1, tờ Sohu đưa tin showbiz Hong Kong (Trung Quốc) đang rúng động trước vụ việc nam ca sĩ La Khải Thông (35 tuổi) bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc sản xuất, buôn bán chất cấm. Theo thông báo của cơ quan chức năng, vào rạng sáng 3/1, họ đã mở cuộc truy quét nóng và đột kích vào 1 căn nhà tại khu vực Nguyên Lãng (Hong Kong, Trung Quốc). Căn nhà này tưởng chừng là nơi sinh hoạt bình thường của 1 hộ dân, nhưng thực chất là ổ chế tạo chất cấm cực kỳ nguy hiểm.

Tại hiện trường, cảnh sát bắt tại trận hành vi sản xuất chất cấm của La Khải Thông cùng 2 người khác (gồm 1 nam, 1 nữ, độ tuổi từ 21 đến 35). Đội phòng chống tội phạm đã thu giữ tổng giá trị tang vật là các loại chất cấm lên tới 7,74 triệu HKD (hơn 26,1 tỷ đồng).

La Khải Thông bị bắt giữ ngay trong những ngày đầu năm 2026 với cáo buộc sản xuất, buôn bán ma túy. Ảnh: HK01.

Trong phòng thẩm vấn, La Khải Thông cho biết tụ điểm chế tạo chất cấm này bắt đầu hoạt động từ tháng 12/2025. Để tránh sự truy xét của cơ quan chức năng, La Khải Thông và các đồng phạm khai rằng họ đã sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa và tiền điện tử trong giao dịch, tạo ra một “vòng phạm tội khép kín” nhằm không để lại dấu vết. Phía cảnh sát cho biết vẫn đang truy tìm người đứng sau cầm đầu hoạt động phạm pháp này.

Vào ngày 5/1, La Khải Thông và hai nghi phạm khác đã bị truy tố. Vụ án sẽ được tạm hoãn xét xử đến ngày 31/3 để chờ cảnh sát điều tra thêm, Theo pháp luật Hong Kong (Trung Quốc), hành vi sản xuất hoặc buôn bán chất cấm là tội danh đặc biệt nghiêm trọng, mức án tối đa là tù chung thân và phạt tiền 5 triệu HKD (16,9 tỷ đồng). Với số lượng tang vật ma túy bị thu giữ trong vụ án này, nếu bị kết tội, La Khải Thông sẽ sống phần đời còn lại trong tù.

Nam nghệ sĩ này đối mặt với án tù chung thân. Ảnh: HK01.

Sau khi cảnh sát thông tin về hành vi phạm pháp của La Khải Thông, giới giải trí xứ Hương Cảng đã tẩy chay, tiến hành cấm sóng vĩnh viễn nam nghệ sĩ này. Trước khi vướng lao lý, La Khải Thông từng được xem là "tài năng âm nhạc", sự nghiệp có nhiều điểm sáng. Anh từng vào top 20 show âm nhạc King Maker mùa 1, được đánh giá cao về khả năng sáng tác và chơi nhạc cụ.

Năm 2019, La Khải Thông ký hợp đồng quản lý với Note13 Creatives - công ty âm nhạc độc lập do nhà sản xuất kỳ cựu Phương Thụ Lương sáng lập. Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực ca hát, La Khải Thông còn rẽ hướng sang đóng phim ngắn.

Nguồn: Sohu