Xót xa hình ảnh cuối cùng, dự định dang dở của nữ diễn viên 23 tuổi vừa té lầu tử vong

Tối 5/1, thông tin nữ diễn viên, đạo diễn trẻ Lại Vũ Tình qua đời ở tuổi 23 gây chấn động Cbiz. Lại Vũ Tình được cho biết đã ngã lầu tử vong ở Campuchia, Trước sự ra đi quá đột ngột này, loạt hình ảnh cuối đời của nữ diễn viên vừa được chia sẻ càng khiến khán giả nghẹn ngào tiếc thương.

Theo đó, Lại Vũ Tình rất kín tiếng đời tư, tài khoản MXH hiếm khi cập nhật hình ảnh hay bài đăng chia sẻ về cuộc sống riêng tư lên MXH. Tờ Sina cho biết bài đăng cuối cùng trên trang cá nhân của Lại Vũ Tình là hình ảnh cô bế chú mèo cưng của mình khi trở về Bắc Kinh (Trung Quốc) cách đây 2 tuần.

2 tuần trước khi đột ngột mất ở nước ngoài, Lại Vũ Tình từng trở về Trung Quốc thăm chú mèo cưng của mình. Ảnh: Instagram.

Những hình ảnh năng lượng, yêu đời của Lại Vũ Tình. Ảnh: Instagram.

Lần cuối cùng nữ nghệ sĩ tài năng này nhận phỏng vấn của truyền thông Trung Quốc là cuối tháng 12/2024. Khi đó, cô say mê nói về dự án nghệ thuật dự định sẽ thực hiện trong năm mới sau khi tác phẩm Tình Yêu Là Một Cuốn Sách của cô nhận được giải thưởng đề cử đặc biệt của ban giám khảo BISFF. Tháng 9/2025, bộ phim Những Lời Thì Thầm Của Thủy Triều do Lại Vũ Tình sản xuất được đề cử tại Liên hoan phim quốc tế Busan năm 2025.

Trên truyền thông, nữ diễn viên còn tiết lộ rằng cô đang chuẩn bị cho 1 dự án mới về tình yêu lứa đôi, và mong công chúng chờ đón những tác phẩm xuất sắc trong tương lai của mình. Thế nhưng, khi việc quay phim ở Campuchia vẫn còn chưa hoàn thành, cô đã ra đi đầy uẩn khúc.

Hình ảnh cuối cùng của Lại Vũ Tình trong 1 cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc. Ảnh: Xiaohongshu.

Khoảnh khắc Lại Vũ Tình làm việc trên phim trường được đồng nghiệp chia sẻ. Nữ nghệ sĩ trẻ ra đi với nhiều tâm nguyện nghệ thuật vẫn còn dang dở .Ảnh: Sohu.



Lại Vũ Tình được cho biết đã rơi từ lầu 1 của căn nhà nằm ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia xuống đất. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau khi gặp nạn, Lại Vũ Tình vẫn không qua khỏi và được xác nhận tử vong vào ngày 2/1. Theo giấy chứng tử và hồ sơ cấp cứu mà bệnh viện cung cấp, Lại Vũ Tình qua đời do bị chấn thương nặng ở đầu và toàn thân sau khi va đập mạnh.

Hiện, cảnh sát Campuchia đã mở cuộc điều tra vụ rơi lầu dẫn đến cái chết đầy bất thường của Lại Vũ Tình. Theo thông tin ban đầu của cơ quan điều tra, vụ việc xảy ra ở căn nhà có 3 tầng. Tầng trệt là nơi chủ nhà sinh sống. Lầu 1 được thuê bởi một người đàn ông Ấn Độ tên Jatla Siddartha và một người phụ nữ Trung Quốc tên Li Fang, còn tầng hai được một người đàn ông Pháp thuê sống.

Camera an ninh ghi nhận vào khoảng 23h22 ngày 29/12/2025, người đàn ông có quốc tịch Pháp đã mở cổng đi vào nhà. Thời điểm này, Lại Vũ Tình đang ở ngoài sân. Sau đó, người đàn ông quốc tịch Pháp và Lại Vũ Tình cùng đi vào trong nhà. Khoảng 0h30 ngày 30/12/2025, camera có ghi lại được tiếng nói chuyện từ tầng trên, nhưng chưa rõ là ai. Sau đó, Lại Vũ Tình bất ngờ ngã khỏi lầu. Hai người thuê phòng đến từ Ấn Độ và Trung Quốc đã lập tức chạy xuống kiểm tra tình hình rồi đưa Lại Vũ Tình đi cấp cứu.

Cảnh sát điều tra đã mời những người có liên quan thẩm vấn, đồng thời tiến hành thu thập dấu vân tay tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân Lại Vũ Tình ngã lầu tử vong.

Cảnh sát Campuchi đã mở cuộc điều tra vụ Lại Vũ Tình ngã lầu tử vong bất thường. Ảnh: Sina.

Sau khi nhận được tin dữ, cha Lại Vũ Tình đã bay sang Phnom Penh (Campuchia) nhận dạng thi thể con gái và làm việc với cơ quan điều tra. Cha Lại Vũ Tình được cho biết sốc nặng trước cái chết đột ngột của con. Ông nghẹn ngào cho biết con gái mình đã cùng 1 vài người bạn đến Campuchia quay phim ngắn từ năm 2024. Tuy nhiên, cha sao nữ quá cố tâm sự rằng ông không biết chi tiết về công việc, cuộc sống và các mối quan hệ của con gái mình ở nước ngoài như thế nào.

Lại Vũ Tình đến từ Thiên Tân (Trung Quốc). Cô từng du học ở New York, Los Angeles (Mỹ) và Toronto (Canada). Sau khi về nước, Lại Vũ Tình đã tham gia sản xuất nhiều phim ngắn và phim dài tập với vai trò đạo diễn, diễn viên kiêm nhạc sĩ. Cô được đánh giá là sao nữ tài năng, đa tài đa nghệ của Cbiz với tương lai rộng mở. Nhiều bộ phim do Lại Vũ Tình sản xuất từng vào danh sách đề cử rút gọn của Liên hoan phim quốc tế Toronto, BFI Flare, Sundance Ignite...

Sự ra đi của nữ nghệ sĩ đa tài đa nghệ khi tuổi đời còn rất trẻ khiến ai cũng tiếc thương. Ảnh: Sina.

