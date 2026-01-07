Vừa được phong là mỹ nhân đẹp nhất thế giới, nữ idol bị tố làm màu, diễn sâu ở hoạt động từ thiện

Gần đây, Rosé (BLACKPINK) đã đến thăm các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện nhi Đại học Quốc gia Seoul. Tới sáng 7/1, tờ Koreaboo cho hay, nữ ca sĩ vừa bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội với nghi vấn lợi dụng bệnh nhân nhí để tuyên truyền, quảng bá cho bản thân.

Theo nguồn tin, việc mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2025 đưa ekip tới chụp hình toàn bộ quá trình làm từ thiện tại bệnh viện đã dẫn tới nhiều lời đàm tiếu không hay. Trong đó, thành viên BLACKPINK bất ngờ bị tố làm màu và diễn sâu tại hoạt động từ thiện mới đây. 1 bài đăng nhấn mạnh, nếu nữ ca sĩ thực sự có lòng thành muốn làm từ thiện thì đã âm thầm tới bệnh viện chứ không phô trương, kéo theo nhiều người đến chụp hình rầm rộ để làm truyền thông như vậy.

Loạt ảnh ghi lại quá trình Rosé làm từ thiện tại Bệnh viện nhi Đại học Quốc gia Seoul mới đây đã trở thành chủ đề gây bàn tán trên mạng xã hội. Ảnh: Instagram nhân vật

Rosé bất ngờ gặp phải kiếp nạn chỉ sau ít ngày được vinh danh là Mỹ nhân đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen hiện chia phe, tranh cãi gay gắt quanh nghi vấn Rosé làm màu, lợi dụng các bệnh nhi để tô vẽ cho bản thân.

Đáng chú ý, 1 bộ phận khán giả đã chỉ trích Rosé thậm tệ: "Làm truyền thông ngay trong bệnh viện như vậy có thể được xem là 1 sự xuống cấp", "Mục đích chính của cô ấy rõ ràng là để khoe cho mọi người thấy những gì mình đã làm tại bệnh viện thay vì thực tâm muốn giúp đỡ các bệnh nhân nhí. Nếu không thì cô ấy đã chẳng mang theo hẳn 1 ekip tới quay phim, chụp ảnh với các bệnh nhân rồi chia sẻ những khoảnh khắc đó lên mạng", "Những người có tấm lòng thành sẽ không phô trương việc làm từ thiện hay lợi dụng bệnh nhân để đánh bóng tên tuổi cho mình", "Việc mang hẳn 1 ekip với máy ảnh chuyên nghiệp tới thực hiện bộ hình với các bệnh nhân ung thư tại bệnh viện như vậy thì trông cũng kỳ cục lắm. Cứ âm thầm quyên góp rồi rời đi là được rồi mà",...

Nhưng bên cạnh đó, nhiều khán giả tuyên dương, dành những lời ngợi khen cho hành động thiện nguyện của Rosé. Theo những netizen này, mỹ nhân sinh năm 1997 chụp hình với bệnh nhân nhí để lưu giữ lại những khoảnh khắc quý giá, đáng nhớ trong hành trình làm từ thiện chứ không nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi. Đây cũng là cách để lan tỏa hành động đẹp đến với những người xung quanh.

Công chúng tranh cãi trái chiều xung quanh thông tin Rosé bị tố làm màu khi làm từ thiện trong bệnh viện. Ảnh: Nate

Nguồn: Koreaboo