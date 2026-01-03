Rổ bằng chứng Jennie (BLACKPINK) hẹn hò ca sĩ quốc dân, đàng trai từng lộ ảnh thân mật ở bể bơi với người yêu

Sáng 3/1, tờ Koreaboo cho hay, Jennie (BLACKPINK) và nam ca sĩ quốc dân Kai (EXO) vừa trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng với tin hẹn hò nóng hôi hổi mới đây. Tin tình ái của Jennie - Kai xuất hiện rầm rộ bắt nguồn từ đoạn clip 3,5 triệu view chứa đựng hàng loạt bằng chứng cho thấy 2 ngôi sao rất có thể đang yêu đương say đắm.

Trong video gây bão, Jennie - Kai được cho là đã tới Paris để tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn, còn xuất hiện trong 1 cửa hàng Chanel ở cùng thời điểm. Chưa dừng lại ở đó, công chúng còn xôn xao trước hình ảnh nghi Kai đích thân quay clip cho nàng rapper BLACKPINK trong bầu không khí hạnh phúc. Đáng nói, Jennie - Kai từng công khai hẹn hò rồi chia tay hồi đầu năm 2019. Tới nay, bằng chứng hẹn hò của 2 thần tượng hàng đầu bỗng xuất hiện rầm rộ, khiến công chúng đặt ra nghi vấn họ đã "gương vỡ lại lành".

Jennie - Kai cùng xuất hiện ở Paris vào hôm 5/10 năm ngoái, nghi tới thành phố này để tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn. Ảnh: Koreaboo

Cặp đôi tin đồn được cho là cùng xuất hiện ở cửa hàng Chanel tại cùng thời điểm. Ảnh: Koreaboo

Công chúng xôn xao trước hình ảnh nghi Kai quay video cho Jennie trong bầu không khí rộn vang tiếng cười. Và Jennie thậm chí còn vô tư trêu đùa bạn trai tin đồn. Sự suy đoán này xuất phát từ việc "thánh soi" phát hiện ra nữ ca sĩ sinh năm 1996 thực hiện động tác vũ đạo giống với Kai. Ảnh: Koreaboo

Chưa dừng lại ở đó, 2 thần tượng 9X còn lộ bằng chứng dùng đồ đôi. Ảnh: Koreaboo

Mối quan hệ giữa Jennie - Kai bất ngờ chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội mới đây. Còn nhớ 2 ngôi sao từng công khai hẹn hò hồi đầu năm 2019, ngay lập tức trở thành cặp đôi gây bão toàn châu Á lúc bấy giờ. Chỉ hơn 3 tuần sau đó, họ tuyên bố "đường ai nấy đi" trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng đã tranh luận sôi nổi xung quanh nghi vấn Jennie - Kai yêu đương mặn nồng. 1 bộ phận khán giả tin rằng 2 idol thực sự đang hẹn hò và đã tái hợp sau hơn 5 năm "đường ai nấy đi".

Thế nhưng, cũng có nhiều ý kiến nhận định, clip bằng chứng nói trên chưa đủ sức thuyết phục. Những khán giả này lập luận rằng đoạn video 3,5 triệu view chứa đựng nhiều thông tin sai lệch so với thực tế. Trong đó, đáng chú ý nhất là chi tiết Kai không hề đến gian hàng Chanel mà thực ra anh tới thăm cửa hàng của Hermes.

Ngoài ra, việc Kai - Jennie cùng xuất hiện ở Paris vào hôm 5/10 năm ngoái cũng không chứng minh được cặp đôi tới thành phố này để trải qua những phút giây hạnh phúc bên nhau. Bởi lẽ, 2 thần tượng có lịch tham dự show ở Tuần lễ thời trang Paris vào thời điểm đó. Và đây vốn dĩ thuộc về lịch trình công việc của họ chứ không phải buổi hẹn hò riêng tư ở nước ngoài.

Cộng đồng mạng chia phe, tranh cãi trái chiều xung quanh nghi vấn Jennie - Kai đang hẹn hò. Ảnh: Nate

Jennie là mỹ nhân sát trai hàng đầu Kbiz. Ngoài Kai, cô từng dính tin tình ái với loạt sao nam hàng đầu như G-Dragon, V (BTS), "ông trùm Kpop" Teddy,... Trong khi đó, Kai từng có thời gian hẹn hò Krystal f(x) trước khi đến với Jennie. Hồi còn mặn nồng, Kai - Krystal còn lộ cả ảnh thân mật ở bể bơi thuộc 1 khách sạn 5 sao.

Công chúng dậy sóng trước khoảnh khắc "khóa môi" cực tình tứ của Kai - Krystal cách đây khoảng 10 năm. Ảnh: Koreaboo

