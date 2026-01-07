Nữ ca sĩ đình đám hết thời đi làm thợ tóc, 3 năm kết hôn không sống chung với chồng dù chỉ 1 ngày

Nữ ca sĩ Hàn Quốc Lee Ji Hyun (cựu thành viên nhóm nhạc đình đám Jewelry) từng là gương mặt chói sáng trên bầu trời nghệ thuật xứ kim chi. Tuy nhiên từ nhiều năm trước, cô đã không còn duy trì được phong độ đỉnh cao trong sự nghiệp và trở nên thất thế giữa chốn Kbiz vốn cạnh tranh cực kỳ khắc nghiệt.

Hiện tại, nữ ca sĩ đã chuyển sang công việc thợ làm tóc và 1 mình nuôi 2 con với tư cách mẹ đơn thân. Xuất hiện trên chương trình Kim Joo Ha’s Day & Night (kênh MBN) phát sóng hôm 4/1, Lee Ji Hyun giải thích lý do cô chọn công việc thợ làm tóc ở thời điểm hiện tại: “Tôi thấy nghề làm tóc là công việc mà AI không thể thay thế được trong tương lai”. Đồng thời, nữ nghệ sĩ chia sẻ về cảm nghĩ của bản thân sau khi chuyển sang làm công việc mới: “Tôi từng nghĩ nghề làm tóc không quá khó khăn, nhưng đó là 1 nhận định sai lầm. Tôi đã tốn hết 50 triệu won (907 triệu đồng) trong suốt 2 năm để lấy được chứng chỉ hành nghề”.

Lee Ji Hyun chuyển sang làm thợ tóc sau khi hết thời. Ảnh: Nate

Nữ ca sĩ mất tới 2 năm mới có thể lấy được chứng chỉ của thợ làm tóc. Ảnh: Naver

Cũng trong chương trình Kim Joo Ha’s Day & Night mới đây, Lee Ji Hyun cũng hé lộ thông tin đầy bất ngờ liên quan tới cuộc hôn nhân thứ 2. Được biết, nữ ca sĩ kết hôn với người chồng thứ 2 - 1 bác sĩ nhãn khoa, hồi năm 2017 nhưng cặp đôi đã ly dị sau đó 3 năm.

Theo lời cựu thành viên Jewelry, cô chỉ làm thủ tục đăng ký kết hôn với bác sĩ nhãn khoa nói trên và chưa từng dọn về sống chung 1 nhà với đối phương. Nhiều khán giả suy đoán, khúc mắc giữa Lee Ji Hyun và người chồng thứ 2 có liên quan tới 2 đứa con riêng của cô với người chồng đầu tiên.

Trước ống kính, Lee Ji Hyun khuyên khán giả hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định ký giấy kết hôn: “Chúng tôi chỉ làm thủ tục giấy tờ đăng ký kết hôn thôi, nhưng việc ly dị cũng mất khá nhiều thời gian mới có thể hoàn tất đấy. 1 khi đã ký tên vào tờ giấy đăng ký kết hôn thì mọi chuyện sẽ thành ra như vậy (ám chỉ việc ly hôn mất nhiều thời gian). Đừng bao giờ ký giấy kết hôn bừa bãi nhé. Những ai đã từng ly dị sẽ đều biết rằng vụ kiện tụng ly hôn mệt mỏi và tồi tệ hơn bất kỳ vụ kiện nào. Tôi là người từng trải nên rất rõ. 1 khi đã ký giấy kết hôn, bạn sẽ phải trải qua 1 cuộc chiến rất dài để kết thúc cuộc hôn nhân của mình đấy”.

Ngoài ra, nữ ca sĩ sinh năm 1983 lần đầu tiết lộ chuyện cô bị rối loạn hoảng sợ sau khi ly hôn người chồng thứ 2: “Lúc ly hôn lần 2, tôi đã rất lo sợ rằng tin tức sẽ nổ ra nhanh chóng trên báo chí. Nhìn thấy gia đình đau lòng, tôi cảm thấy rất có lỗi với họ. Rồi cuối cùng, tôi đã mắc chứng rối loạn hoảng sợ. Cơ thể tôi vốn khỏe mạnh, nhưng vấn đề này thuộc về tình trạng tâm lý. Kể từ đó tới nay, tôi thậm chí không thể tự mình cầm lái khi di chuyển quãng đường dài”.

Cựu thành viên Jewelry đối mặt với khoảng thời gian khó khăn sau khi ly hôn người chồng thứ 2. Ảnh: Naver

Năm 2013, Lee Ji Hyun làm đám cưới với ông xã ngoài ngành nhưng đã ly hôn sau đó 3 năm. Cặp đôi có với nhau 2 con gồm 1 trai, 1 gái trong thời gian chung sống. Tới tháng 9 năm 2017, cô tái hôn với bác sĩ nhãn khoa song cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài được 3 năm. Hiện người đẹp họ Lee làm mẹ đơn thân, 1 mình chăm sóc 2 con nhỏ.

Lee Ji Hyun từng là gương mặt nổi tiếng trong nhóm nhạc nữ đình đám Jewelry. Ảnh: Naver

Jewelry 1 thời oanh tạc ở Kpop với nhiều bản hit “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Ảnh: Nate

Nguồn: Sports Chosun