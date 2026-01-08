Đỗ Thị Hà sao lạ thế này?

Từ lúc đăng quang cho đến khi xây dựng gia đình, Hoa hậu Đỗ Thị Hà luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Nhất là sau hôn lễ đẹp như mơ, vợ chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Viết Vương có hội "fan cứng" chất lượng, nhất cử nhất động đều được dõi theo sát rạt. Gần đây, netizen nghi vấn Hoa hậu Đỗ Hà và chồng có tin vui, nguồn cơn xuất phát từ việc Đỗ Hà ít xuất hiện, vóc dáng cũng trông tròn trịa hơn hẳn.

Mới đây nhất, trên MXH lan truyền clip hậu trường Hoa hậu Đỗ Hà chụp ảnh thời trang. Qua camera thường, nàng hậu để lộ cận sắc vóc là lạ, đặc biệt là vòng 2 lùm lùm. Khi vợ doanh nhân Viết Vương di chuyển để tạo dáng thì có vài khoảnh khắc có dấu hiệu như phụ nữ đang có hỷ sự. Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng có thể do hiệu ứng của chiếc váy khiến Đỗ Hà như tăng cân.

Vóc dáng khác lạ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà (Nguồn: @bylinhtinh)

Hoa hậu Đỗ Hà bị soi thêm hint có tin vui (ảnh: Chụp màn hình)

Hoa hậu Đỗ Thị Hà lộ vòng 2 lùm lùm qua camera thường (ảnh: Chụp màn hình)

Trong dịp dự đám cưới cách đây không lâu, Đỗ Hà cũng có dấu hiệu tròn trịa (ảnh: FBNV)

Sau khi tổ chức đám cưới với doanh nhân Nguyễn Viết Vương, Hoa hậu Đỗ Thị Hà lui về hậu trường sống kín tiếng. Cách đây không lâu, Hoa hậu Việt Nam 2020 thông báo đã rời chức CEO ở một thẩm mỹ viện. Nàng hậu gen Z úp mở chuyện lui về hậu trường để đồng hành công việc của chồng. Hiện tại, Đỗ Hà đã hạn chế hoạt động showbiz, chủ yếu xuất hiện trong những hoạt động cùng thiếu gia Viết Vương.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ: "Có những giai đoạn trong cuộc đời mình bước đi nhanh, có giai đoạn mình chậm lại, không phải kết thúc mà để chuyển sang một hành trình khác. Sau khi kết hôn, mình nhận ra điều quan trọng không phải là tiếp tục làm tốt những điều đã quen mà là ưu tiên cho những điều mới, trách nhiệm mới và tương lai chung. Mình biết ơn chặng đường qua như một hành trình rất đẹp trong sự nghiệp nhưng ở thời điểm này mình khép lại vai trò cũ một cách nhẹ nhàng, văn minh và tôn trọng để toàn tâm vung vén cho hành trình mới, đồng hành, xây dựng và phát triển chung. Hành trình phía trước có lẽ không ồn ào nhưng là hành trình mình muốn đi".

Đỗ Thị Hà cho hay cô không giấu chồng mà chỉ chia sẻ vào những dịp thích hợp: "Dạ mình có giấu đâu ạ, mình mà giấu thì sao đám cưới cả 2 xuất hiện công khai vậy được ạ. Chỉ là công việc của anh không liên quan đến mạng xã hội, anh cũng không dùng mạng xã hội nhiều nên đôi khi xuất hiện cũng không nhiều thôi ạ, mình xuất hiện là đủ rồi ạ".