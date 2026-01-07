"Ngọc Hoàng" Quốc Khánh hiện thế nào?

Trong nhiều năm qua, chương trình Táo Quân là món ăn tinh thần quen thuộc của khán giả mỗi dịp Tết đến. Tuy nhiên Giao thừa năm nay, chương trình Gặp Nhau Cuối Năm - Táo Quân sẽ không chiếu. Thay vào đó, một chương trình mới thay thế Táo Quân sẽ được lên sóng.

Gắn bó với chương trình hơn 20 năm, NSND Quốc Khánh để lại dấu ấn sâu đậm và được công chúng yêu mến qua hình ảnh Ngọc Hoàng điềm đạm, hài hước. Mới đây, thông tin liên quan tới sức khỏe của NS Quốc Khánh được bàn luận rôm rả trên mạng xã hội. Theo chia sẻ của NS Quang Thắng, tình trạng hiện tại của NS Quốc Khánh đang ổn định, nếu khỏe hơn có khả năng sẽ tham gia vào chương trình mới.

Từ khi mẹ qua đời vào năm 2017, NSND Quốc Khánh sống một mình tại Hà Nội. Nghệ sĩ không sử dụng mạng xã hội, hạn chế tiếp xúc với truyền thông và hiếm khi lộ diện tại các sự kiện giải trí. Ở tuổi ngoài 60, NS Quốc Khánh vẫn chọn cuộc sống kín tiếng, lẻ bóng và chưa từng lập gia đình.

Gắn bó với chương trình hơn 20 năm, NSND Quốc Khánh để lại dấu ấn sâu đậm và được công chúng yêu mến. Ảnh: Tổng hợp

Nghệ sĩ không sử dụng mạng xã hội, hạn chế tiếp xúc với truyền thông. Ảnh: Tổng hợp

Tính từ mùa đầu tiên đến nay, NSND Quốc Khánh là nghệ sĩ duy nhất góp mặt xuyên suốt tất cả các mùa Táo Quân. Dù nhiều gương mặt quen thuộc lần lượt rời chương trình theo thời gian, ông vẫn giữ vai trò trung tâm, trở thành biểu tượng không thể thay thế. Năm 2024, dù đã nghỉ hưu, NS Quốc Khánh vẫn tiếp tục xuất hiện và để lại dấu ấn trong lòng khán giả.

Tính từ mùa đầu tiên đến nay, NSND Quốc Khánh là nghệ sĩ duy nhất góp mặt xuyên suốt tất cả các mùa Táo Quân. Ảnh: Tổng hợp

NSND Quốc Khánh sinh năm 1962, là người Hà Nội gốc, lớn lên trong một gia đình công chức giản dị. Ông sớm bén duyên với nghệ thuật khi năm 1978, vừa hoàn thành chương trình lớp 10 đã trúng tuyển vào khóa đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam. Từ cột mốc đó, nghệ sĩ bước vào hành trình hơn 40 năm bền bỉ cống hiến cho nghệ thuật.

Nói về việc kết hôn, NS Quốc Khánh từng chia sẻ: "Tôi chọn cuộc sống tự do vì không muốn bị ràng buộc bởi trách nhiệm khi lập gia đình. Lấy vợ không chỉ cần tình yêu thương mà còn phải gánh vác nhiều trách nhiệm. Mỗi người có suy nghĩ riêng, tôi không cần chạy theo chuẩn mực của ai, chỉ cần sống vui vẻ và thoải mái là đủ".