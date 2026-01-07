Lộ ảnh diễn viên Oanh Kiều kè kè thân mật bên Tống Đông Khuê

Trong ngày cuối cùng của năm 2024, diễn viên Oanh Kiều công khai thông tin đã có bạn trai mới trên trang cá nhân. Nhiều sao Việt và khán giả đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới cô. Tuy nhiên từ thời điểm đó, thám tử mạng cũng soi ra chi tiết lạ, nghi ngờ bạn trai của Oanh Kiều chính là Tống Đông Khuê.

Mới đây, cư dân mạng lan truyền rầm rộ hình ảnh có sự xuất hiện của nữ diễn viên sinh năm 1989. Trong bức hình, tâm điểm chú ý lại nhanh chóng đổ dồn vào khoảnh khắc Oanh Kiều ngồi sát bên một người đàn ông được cho là Tống Đông Khuê tại buổi tụ tập bên bạn bè. Thậm chí cô còn khoác tay thân thiết, ngồi sát bên cạnh anh. Khoảnh khắc này càng khiến cư dân mạng nghi ngờ về mối quan hệ giữa Oanh Kiều và nam CEO.

Hình ảnh Oanh Kiều được cho là thân mật bên Tống Đông Khuê gây bão mạng xã hội. Ảnh: Tổng hợp

Nữ diễn viên sinh năm 1989 công khai có bạn trai mới vào ngày cuối cùng của năm 2024. Ảnh: FBNV

Giữa lúc đời tư của Oanh Kiều đang trở thành tâm điểm chú ý, chị gái nữ diễn viên bất ngờ có động thái gây xôn xao khi đăng tải một đoạn clip liên quan đến em gái trên kênh TikTok cá nhân. Kèm theo hình ảnh, người này chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Mừng cho cô gái của Hai! Hạnh phúc và cứ mỉm cười vậy nhé! Cuộc đời này giống như một bản nhạc, có nốt thăng nốt trầm và đôi khi cũng có cả những tạp âm không mong muốn. Sẽ có những lúc em nghe thấy những tiếng xì xào khiến lòng mình nặng trĩu... Nhưng em ơi, thay vì để tâm đến những lời nói, hãy chọn cách mỉm cười và giữ cho lòng mình thật bình yên. Em nhé".

Ở phần bình luận, chị gái Oanh Kiều tiếp tục trở thành tâm điểm khi trực tiếp phản hồi ý kiến từ cư dân mạng. Cụ thể, trước bình luận mang tính mỉa mai, ẩn ý chuyện tiền bạc: “Quen để trả hơn 40 tỷ tiền nợ vợ cũ bạn trai”, người này nhanh chóng đáp trả: “Em mình nó nghèo lắm, nên an tâm nhé bà ơi”.

Chính màn phản hồi thẳng thắn này đã khiến nhiều netizen cho rằng chị gái Oanh Kiều đang ngầm xác nhận mối quan hệ tình cảm của nữ diễn viên với Tống Đông Khuê. Bởi trước đó, nam doanh nhân này từng gây xôn xao dư luận khi vướng ồn ào bị hôn thê cũ công khai đòi khoản nợ lên đến hơn 40 tỷ đồng, khiến đời tư của anh trở thành đề tài bàn tán suốt một thời gian dài.

Chị của Oanh Kiều có động thái được cho là ngầm xác nhận nữ diễn viên đang hẹn hò với Tống Đông Khuê. Ảnh: Chụp màn hình

Oanh Kiều sinh năm 1989, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ khi ghi dấu ấn qua loạt phim như Bán chồng, Cây táo nở hoa, Duyên kiếp… Ở lĩnh vực diễn xuất, cô được đánh giá cao nhờ lối diễn xuất cảm xúc và chiều sâu nội tâm.

Về đời tư, nữ diễn viên từng trải qua một mối tình kéo dài 5 năm nhưng cái kết không trọn vẹn đã để lại nhiều tổn thương. Sau chia tay, Oanh Kiều có quãng thời gian rơi vào khủng hoảng tinh thần, phải mất khá lâu mới tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống. Kể từ đó, cô gần như kín tiếng tuyệt đối về chuyện tình cảm, chọn cách dồn hết tâm huyết cho công việc và sự nghiệp nghệ thuật.