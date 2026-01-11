Cục trưởng Xuân Bắc đăng ảnh "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh, nói 1 câu gây chú ý

Ngày 11/1, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - chia sẻ lại một bức ảnh trên trang cá nhân và nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Trong khung hình, Cục trưởng Xuân Bắc đứng cạnh hai gương mặt quá đỗi quen thuộc là NSND Công Lý và NSND Quốc Khánh. Cả ba cùng diện sơ mi trắng đơn giản, tươi tắn, đứng cạnh nhau với nụ cười thoải mái, tạo nên cảm giác vừa gần gũi vừa đặc biệt.

Đi kèm với bức ảnh, Xuân Bắc chỉ viết vỏn vẹn một câu ngắn: "Mọi người thấy anh em tôi thế nào?". Dòng trạng thái thu về hàng nghìn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ chỉ sau thời gian ngắn. Phía dưới bài đăng, nhiều khán giả không giấu được sự xúc động, đồng loạt để lại những lời khen, đồng thời là sự hoài niệm khi nhắc lại một thời tuổi thơ gắn liền với ba cái tên này.

"Nam Tào" Xuân Bắc chia sẻ ảnh lại bức ảnh với "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh và "Bắc Đẩu" Công Lý. Ảnh: FBNV

Bức ảnh trở nên đặc biệt không chỉ vì sự xuất hiện chung của 3 NSND trong cùng một khung hình, mà còn bởi đây chính là "bộ ba huyền thoại" làm nên thương hiệu cho chương trình Táo Quân suốt nhiều năm qua. NSND Quốc Khánh gắn liền với hình tượng Ngọc Hoàng điềm đạm, uy nghi nhưng không kém phần duyên dáng. NSND Công Lý để lại dấu ấn sâu đậm với vai Bắc Đẩu sắc sảo, châm biếm, còn NSND Xuân Bắc là Nam Tào thông minh, hoạt ngôn, luôn tạo ra những màn tung hứng ăn ý trên sân khấu.

Trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả, Ngọc Hoàng - Nam Tào - Bắc Đẩu không chỉ là các vai diễn, mà đã trở thành biểu tượng mỗi dịp cuối năm. Ba nhân vật này góp phần tạo nên "linh hồn" của Táo Quân, nơi tiếng cười giải trí đi cùng những lát cắt thời sự sâu cay, khiến chương trình trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu suốt nhiều năm liền.

Chính vì vậy, chỉ một bức ảnh đời thường cùng câu hỏi vu vơ của Xuân Bắc cũng đủ khiến cộng đồng mạng rần rần. Nhiều người bày tỏ sự nhớ nhung, có người lại hài hước gọi đây là "khung hình quyền lực của Táo Quân", số khác thì mong mỏi được thấy bộ ba này tái hợp trên sân khấu trong một dịp nào đó.

Bộ ba Xuân Bắc - Quốc Khánh - Công Lý đã góp phần tạo nên "linh hồn" cho Táo Quân. Ảnh: Táo Quân

Những ngày qua, thông tin Táo Quân chính thức dừng phát sóng trong dịp Tết để chuyển sang một chương trình có format mới đã tạo nên nhiều luồng cảm xúc trái chiều trong dư luận. Là chương trình gắn bó với khán giả suốt hơn hai thập kỷ, Táo Quân không chỉ là một món ăn tinh thần quen thuộc mỗi đêm Giao thừa, mà còn là dấu mốc nghề nghiệp đặc biệt với nhiều nghệ sĩ.

Bên cạnh thông tin Táo Quân dừng phát sóng thì còn xuất hiện một số thông tin liên quan đến sức khoẻ của nghệ sĩ Quốc Khánh. Cho đến tối 7/1, nghệ sĩ Quang Thắng - Táo Kinh Tế gây chú ý khi cập nhật những hình ảnh mới nhất bên "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh. Ở trung tâm khung hình, nghệ sĩ Quốc Khánh xuất hiện giản dị trong áo ấm, thần thái thoải mái, thong thả ăn uống cùng đồng nghiệp. Nghệ sĩ Quang Thắng còn ẩn ý phủ nhận những tin đồn đang xoay quanh tình hình của nghệ sĩ Quốc Khánh.

Nhìn vào những hình ảnh mới nhất này, cư dân mạng cũng phần nào được yên tâm hơn. Không ít khán giả bày tỏ sự yên tâm khi thấy nam nghệ sĩ khỏe mạnh, tinh thần thoải mái, vẫn giữ được nét dí dỏm quen thuộc bên đồng nghiệp.

Nghệ sĩ Quốc Khánh lộ diện, mặc áo ấm tụ họp bên Táo Kinh Tế giữa trời rét ở Hà Nội. Ảnh: FBNV

Táo Quân - Gặp Nhau Cuối Năm là chương trình hài kịch truyền hình quen thuộc với khán giả Việt, lần đầu ra mắt năm 2003 và phát sóng vào đêm Tất niên âm lịch hằng năm. Lấy cảm hứng từ tích Táo Quân chầu trời, chương trình tái hiện hành trình các Táo báo cáo với Ngọc Hoàng những sự kiện nổi bật trong năm, qua đó phản ánh và châm biếm nhiều vấn đề nóng của đời sống xã hội như kinh tế, văn hóa, giáo dục.