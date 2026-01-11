Tối 11/1, fanmeeting của Đồng Ánh Quỳnh chính thức diễn ra trong không khí náo nhiệt, quy tụ đông đảo khán giả và dàn khách mời đình đám của showbiz Việt. Ngay từ sớm, khu vực tổ chức đã có đông người hâm mộ, nhiều fan có mặt từ rất sớm để chờ đón thần tượng cũng như những màn xuất hiện được mong đợi từ dàn nghệ sĩ nổi tiếng.

Trên sân khấu, fanmeeting được đầu tư chỉn chu với loạt tiết mục được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ phần giao lưu, trò chuyện đến các màn trình diễn. Không khí liên tục được đẩy lên cao trào nhờ sự tung hứng duyên dáng giữa Đồng Ánh Quỳnh và các khách mời, tạo cảm giác gần gũi, thân thiện đúng tinh thần một buổi gặp gỡ dành riêng cho fan.

Đáng chú ý, sự kiện còn trở thành điểm hẹn của loạt nghệ sĩ nữ nổi bật như Tóc Tiên, Minh Hằng, Bùi Lan Hương, Ái Phương, Misthy, Ngọc Phước, Phạm Quỳnh Anh... Mỗi người một màu sắc, góp phần tạo nên bức tranh sân khấu sôi động, đa dạng từ âm nhạc đến giải trí.

Dàn mỹ nhân Vbiz hội tụ trong fanmeeting của Đồng Ánh Quỳnh

Trong dàn mỹ nhân góp mặt, Tóc Tiên trở thành tâm điểm chú ý với outfit ngắn cũn, khoe trọn vóc dáng săn chắc và thần thái cuốn hút. "Cây đồ" đen ngắn táo bạo giúp nữ ca sĩ phô diễn lợi thế hình thể, khiến mỗi lần xuất hiện trên sân khấu đều nhận về tiếng reo hò không ngớt.

Góp mặt cùng Minh Hằng trong những khoảnh khắc chung, cả hai tạo nên màn đọ sắc được khán giả ví von là khét lẹt. Giọng ca Người Vô Hình cũng không kém cạnh khi ghi điểm với thần thái tự tin, những bước catwalk ngẫu hứng và màn tương tác đầy năng lượng với khán giả. Sự kết hợp của cô cùng các khách mời nữ khác khiến sân khấu fanmeeting nhiều thời điểm bùng nổ, tiếng hò reo vang dội khắp khán phòng.

Outfit ngắn cũn khoe body nóng bỏng của Tóc Tiên

Dàn khách mời bung skill catwalk trên sân khấu

Bên cạnh phần trình diễn, những màn tương tác giữa Đồng Ánh Quỳnh và dàn nghệ sĩ cũng mang đến nhiều tiếng cười. Theo đó, trên sân khấu, khi diễn lại hoạt cảnh Tết "Gòy" Cưới "Luông" cực hot trong chương trình Chị Đẹp mùa 2, MisThy và Đồng Ánh Quỳnh đã hoá thân thành cặp "cô dâu - chủ rể" bất đắc dĩ. Mở đầu tiết mục, MisThy hôn má Đồng Ánh Quỳnh để tái hiện cảnh ngọt ngào khiến fan bên dưới hò reo thích thú.

Nụ hôn của MisThy với Đồng Ánh Quỳnh khiến 1 cái tên được réo gọi, không ai khác chính là Kim Tuyến. Thời gian qua, Đồng Ánh Quỳnh và Kim Tuyến liên tục phát "hint" ngập ngụa, từ dính như sam ở sự kiện lẫn đời thường cho đến các tương tác đầy mập mờ trên mạng xã hội. Vì thế khi thấy Đồng Ánh Quỳnh thân thiết bên người khác thì dân mạng liền réo tên Kim Tuyến cũng là điều dễ hiểu.