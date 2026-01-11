Hương Giang - H'Hen Niê sau 7 năm giờ ra sao?

Không đơn thuần là một lễ trao giải giải trí, WeChoice Awards từ những mùa đầu tiên đã định vị mình như một không gian tôn vinh những con người tạo ra ảnh hưởng tích cực cho xã hội. Bên cạnh các hạng mục nghệ thuật, danh sách Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng luôn được xem là “linh hồn” của WeChoice - nơi gọi tên những cá nhân có câu chuyện sống, hành động và giá trị lan tỏa vượt ra khỏi ánh đèn sân khấu.

Năm 2018, WeChoice Awards đã xướng tên Hương Giang và H’Hen Niê trong Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng. Một người đại diện cho hành trình sống thật, đấu tranh cho sự công nhận của cộng đồng người chuyển giới; một người là biểu tượng của ý chí vươn lên từ hoàn cảnh khó khăn. Sau gần 7 năm, hai nàng hậu ấy giờ ra sao?

Hương Giang và H'Hen Niê trong Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng Wechoie Awards 2018.

Hương Giang: Từ Nhân vật truyền cảm hứng WeChoice đến tiếng nói bền bỉ cho cộng đồng người chuyển giới

Khi được vinh danh tại WeChoice 2018, Hương Giang không chỉ là Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, mà còn là gương mặt đại diện cho sự dũng cảm sống đúng với bản thân. WeChoice ghi nhận Hương Giang bởi cô dám bước ra khỏi những định kiến xã hội, kể câu chuyện của mình một cách thẳng thắn, văn minh và tích cực.

Sau cột mốc WeChoice, Hương Giang tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng: Hoạt động sôi nổi trong vai trò host, giám khảo, nhà sản xuất nhiều chương trình truyền hình thực tế. Thường xuyên tham gia các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức xã hội về người chuyển giới. Không ngại lên tiếng trước những vấn đề liên quan đến bình đẳng, tôn trọng sự khác biệt.

Hương Giang tham gia nhiều hoạt động cho cộng đồng.

Đáng chú ý, Hương Giang từng đưa ra quyết định gây nhiều tranh luận khi tham gia Miss Universe. Với cô, đây không đơn thuần là một cuộc thi sắc đẹp, mà là cơ hội để mang đến tiếng nói đại diện cho người chuyển giới Việt Nam trên sân khấu quốc tế. Hương Giang nhiều lần chia sẻ mong muốn thế giới nhìn nhận cộng đồng người chuyển giới bằng sự tôn trọng, thay vì tò mò hay định kiến.

Dù kết quả không như kỳ vọng của số đông, hành trình ấy vẫn cho thấy tinh thần mà WeChoice từng tôn vinh: dám bước ra khỏi vùng an toàn, chấp nhận áp lực để theo đuổi giá trị cộng đồng lâu dài.

H’Hen Niê: Nhân vật truyền cảm hứng của sự bền bỉ cống hiến

H’Hen Niê được WeChoice 2018 vinh danh sau khi làm nên dấu ấn lịch sử với Top 5 Miss Universe 2018. Xuất thân từ cô gái Ê-đê lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, câu chuyện của H’Hen Niê là minh chứng rõ nét cho tinh thần vượt lên số phận - đúng với tiêu chí “Nhân vật truyền cảm hứng” mà WeChoice theo đuổi.

Sau ánh hào quang, H’Hen Niê không chọn con đường showbiz ồn ào. Trong nhiều năm qua, cô kiên trì: Thực hiện các dự án xây dựng thư viện, hỗ trợ giáo dục cho trẻ em vùng cao. Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, thiện nguyện cộng đồng. Giữ hình ảnh hoa hậu giản dị, gần gũi, nhất quán từ lời nói đến hành động.

H'Hen Niê vẫn là nàng hậu quốc dân trong lòng khán giả.

H’Hen Niê nhiều lần được ghi nhận ở các giải thưởng vì cộng đồng, cho thấy sức ảnh hưởng của cô không đến từ sự nổi tiếng nhất thời, mà từ giá trị tích lũy bền bỉ theo thời gian. Nhìn lại WeChoice 2018: Những Nhân vật truyền cảm hứng vẫn giữ nguyên giá trị.

Sau 7 năm, hành trình của Hương Giang và H’Hen Niê cho thấy lựa chọn của khán giả và hội đồng thẩm định tại WeChoice Awards 2018 là hoàn toàn có cơ sở. Dù mỗi người đi một con đường khác nhau: Hương Giang tiếp tục lên tiếng cho sự đa dạng và bình đẳng. H’Hen Niê âm thầm lan tỏa điều tích cực bằng những hành động cụ thể. Cả hai đều chứng minh rằng danh xưng “Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng” không chỉ đúng ở thời điểm được vinh danh, mà còn được khẳng định bằng cách họ sống, làm việc và đóng góp cho xã hội nhiều năm sau đó.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.

Từ ngày 10/1 đến 18/1, cộng đồng có thể gửi các đề cử nổi bật, phù hợp với tiêu chí của từng hạng mục giải thưởng tại website wechoice.vn. Sau thời điểm này, cổng đề cử sẽ khép lại và WeChoice Awards 2025 chính thức bước sang giai đoạn cộng đồng bình chọn, diễn ra từ ngày 24/1 đến 6/2.