WeChoice Awards 2025: Đây là những mốc thời gian không thể bỏ lỡ!

WeChoice Awards 2025 đã chính thức quay trở lại!

Với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, WeChoice Awards kể câu chuyện mới về một Việt Nam vươn mình - câu chuyện mà bất cứ ai trong chúng ta, dù bình dị, nhỏ bé, đều thấy mình là một phần trong đó.

Thêm một mùa WeChoice Awards là thêm một lần tất cả chúng ta cùng nhau nhìn lại hành trình đã qua, tôn vinh những con người Việt Nam bản lĩnh, nhân ái và đầy cảm hứng. Riêng với các độc giả - người đồng hành đáng tin cậy trong hành trình này cũng có những cột mốc không thể bỏ lỡ. Đó chính là các mốc thời gian của WeChoice Awards 2025.

Cột mốc gần nhất, cổng đề cử của WeChoice Awards 2025 chính thức mở từ ngày 10/1/2026. Cập nhật và cùng chúng tôi mở ra một câu chuyện khác về Việt Nam: câu chuyện của khát vọng vươn mình, của niềm tin và tinh thần cống hiến cho tương lai.

Từ ngày 30/12/2025 - 9/1/2026 là Road to WeChoice. Đây là dịp để chúng ta cùng nhìn lại hành trình 10 năm và dấu ấn năm 2025 về những đóng góp cho một Việt Nam vững mạnh, phù hợp với tinh thần Viết tiếp câu chuyện Việt Nam của WeChoice Awards 2025.

Từ ngày 10/1/2026 - 18/1/2026, độc giả gửi đề cử WeChoice Awards 2025 sau khi cổng đề cử chính thức được mở tại wechoice.vn. Hãy gửi đến chúng tôi những câu chuyện, nhân vật, dự án thể hiện khát vọng vươn mình, của niềm tin và tinh thần cống hiến cho tương lai của người Việt.

Độc giả có thể gửi các đề cử ở 6 hạng mục: Nhân vật truyền cảm hứng, Đời sống giới trẻ, Giải trí, Dự án CSR truyền cảm hứng, Dự án "Vì Việt Nam tôi", Vươn mình ra biển lớn.

Hãy gửi đề cử cho các hạng mục ở WeChoice Awards tại đây.

Số lượng đề cử của độc giả và tham vấn của Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) ở giai đoạn này sẽ là một trong những căn cứ để BTC lựa chọn các đề cử chính thức có mặt trong vòng bình chọn. Song song với đó, trong giai đoạn này, WeChoice Awards tiếp tục giới thiệu đến độc giả những cá nhân, câu chuyện và sự kiện phù hợp với tinh thần Viết tiếp câu chuyện Việt Nam.

Từ ngày 24/1/2026 đến 6/2/2026, độc giả bình chọn cho các đề cử tại WeChoice Awards 2025. Tại giai đoạn này, dựa trên số lượng đề cử độc giả đã gửi về và tham vấn từ HĐTĐ, WeChoice Awards lựa chọn ra các đề cử và giới thiệu đến độc giả.

Sau khi cổng bình chọn chính thức được mở trên wechoice.vn vào ngày 24/1/2026, độc giả có thể bình chọn cho đề cử mình yêu thích nhất tại các hạng mục.

Ngày 7/2/2026, Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025 sẽ chính thức được tổ chức. Đêm Gala được livestream trực tiếp trên website của chương trình (wechoice.vn), hệ thống kênh truyền thông của VCCorp và các đối tác truyền thông.