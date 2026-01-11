Xin sếp làm online sau Tết để né tiền vé máy bay cao

Với những người đi làm xa quê, tiền vé máy bay, di chuyển mỗi dịp Tết đến gần như là khoản chi “đau ví” nhất. Bởi mỗi năm, cứ đến mùa cao điểm này thì giá vé lại tăng mạnh, thậm chí có chặng chỉ một chiều bay đã “ngốn” nửa tháng lương mà còn không có nhiều lựa chọn.

Chính vì vậy mà vài năm trở lại đây, nhiều người trẻ đã có những lựa chọn mới là xin nghỉ phép sau Tết. Không ít người chọn “né” dịp cao điểm bằng cách không vội trở lại thành phố, thay vào đó sẽ kéo dài ngày nghỉ thêm khoảng 1 tuần để tiết kiệm hơn chi phí di chuyển.

Theo đó, càng để gần ngày nghỉ Tết mới mua vé máy bay về quê thì càng ít lựa chọn và mức giá cũng cao ngất ngưởng. Chính vì vậy không ít bạn trẻ cho biết không đặt vé khứ hồi, mà chỉ mua vé 1 chiều, còn lại sẽ xin sếp nghỉ phép thêm sau Tết để kéo dài kỳ nghỉ và cũng là để tránh dịp cao điểm.

Dịp cao điểm, nhu cầu di chuyển của mọi người tăng cao (Ảnh: Châu Anh)

Hiện tại, theo khảo sát trên một số ứng dụng đặt vé máy bay, giá vé chiều từ Hà Nội - TP.HCM vào ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết) - ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ trong khoảng từ 3,6 triệu - 12 triệu đồng. Mức giá này được nhiều người đánh giá là đã bằng nửa tháng, thậm chí 1 tháng lương đi làm.

Mức giá chiều từ Hà Nội - TP.HCM ngày 22/2 (mùng 6 Tết) rẻ nhất vào khoảng 3,6 triệu đồng (Ảnh chụp màn hình)

Mức giá cao nhất cho hạng phổ thông theo ghi nhận là hơn 12 triệu đồng/chiều (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó, nếu lùi lại khoảng 1 tuần, giá vé từ Hà Nội - TP.HCM vào ngày 2/3 sẽ trong khoảng 1,7 triệu - 3,6 triệu đồng. Do đó, nhiều người nhẩm tính nếu không quay trở lại TP.HCM vào dịp cao điểm sẽ có thể tiết kiệm khoảng từ 1,9 triệu đến - 10,3 triệu đồng, tùy hãng bay và hạng vé.

Sau kỳ nghỉ Tết 1 tuần, giá vé từ Hà Nội vào TP.HCM cao nhất là khoảng 3,6 triệu đồng (Ảnh chụp màn hình)

Đang làm trong lĩnh vực truyền thông, Hồng Ngân (SN 1996) cho biết công việc của mình có thể linh hoạt giờ giấc nên lựa chọn về nhà sát Tết và trở lại công ty muộn hơn khoảng 2 tuần.

“Mình mới mua vé chiều từ TP.HCM - Hà Nội với mức giá 3,8 triệu đồng/chiều, bay vào ngày 15/2 (tức 28 Tết). Thực tế thì mức giá một chiều như vậy cũng đã khá cao nên mình tạm thời chưa mua vé khứ hồi. Mình dự định sẽ sử dụng ngày nghỉ phép, kết hợp với một số công việc ngoài Hà Nội để quay trở lại TP.HCM trễ hơn khoảng 2 tuần sau Tết. Hi vọng lúc đó giá vé máy bay cũng sẽ rẻ hơn một chút”, Ngân nói.

Cũng theo Ngân chia sẻ, công việc của cô có mức thu nhập là 15 triệu đồng/tháng. Với những ai sinh sống tại TP.HCM, đây là mức thu nhập vừa đủ để sống một mình nhưng vẫn cần quản lý chi tiêu hợp lý. Do đó, nếu chi mạnh tay vào khoảng 6 ngày cho kỳ nghỉ lễ, Hồng Ngân cũng lo lắng rằng tài chính sẽ không được thoải mái sau khi hết Tết.

Song, Hồng Ngân cũng cho hay cô phải xin sếp từ sớm về kế hoạch này để được phê duyệt ngày nghỉ và làm việc online. Cô bạn cũng bày tỏ rằng việc trở lại công ty muộn hơn sau kỳ nghỉ Tết chỉ phù hợp với những ai có công việc linh hoạt giờ giấc, có thể làm việc từ xa thay vì những ngành nghề cần phải trực tiếp có mặt ở văn phòng.

Cũng giống như Hồng Ngân, H.Hà (SN 2000, Nghệ An) cũng cho biết đã mua vé bay từ TP.HCM về quê vào ngày 28 Tết với mức giá 3,7 triệu đồng. Cô bạn cũng có dự định sẽ xin nghỉ thêm và quay trở lại muộn hơn vài ngày để tiết kiệm chi phí di chuyển.

“Mình không phải người thích mua sắm gì quá nhiều, chủ yếu sẽ biếu tiền cho bố mẹ khoảng 5 - 10 triệu đồng. Ngoài ra thì mình chuẩn bị các khoản tiền mừng tuổi cho ông bà, các cháu trong dịp Tết thôi. Thời gian còn lại thì cũng không đi đâu nên dự sẽ không tốn nhiều chi phí. Nhìn chung với những ai đi làm xa nhà, tiền di chuyển lúc nào cũng tốn kém nhất. Mua vé máy bay mà cũng thấy xót từng khúc ruột”, H.Hà bày tỏ.

Ảnh: Di Anh

Ngoài ra, không ít người trẻ khác lại đang cân nhắc sẽ ở lại thành phố, không về quê ăn Tết vì quá nhiều chi phí tốn kém. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Tết Nguyên Đán là dịp để gia đình quây quần, sum vầy. Do đó không cách này thì cách khác, ai cũng mong muốn được trở về bên người thân trong những ngày này.

Thanh Nga (31 tuổi) chia sẻ: “Mình thấy việc mọi người ở lại cũng thực tế trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Tuy nhiên, quan trọng là mọi người nên lắng nghe mong muốn của bản thân, tự nhận thấy mình coi trọng điều gì ở thời điểm đưa ra quyết định.

Không có đúng sai, chỉ là có phù hợp hay không thôi và quyết định nào cũng xứng đáng được tôn trọng. Nhưng mình có lưu ý, rằng trước khi đưa ra quyết định thì nên hiểu rõ về kết quả của lựa chọn đó mang lại. Ví dụ như trong trường hợp của mình, thì phải hiểu rõ rằng nếu lựa chọn ở lại thì chắc chắn mình sẽ buồn vì không được chung vui với gia đình. Vậy thì mình có chấp nhận được điều đó không? Mình có chấp nhận đánh đổi niềm vui khi được đoàn tụ cùng gia đình để giữ lấy một khoản tiền không?

Cái đó không ai trả lời giúp mình được, và cũng không ai vui giúp mình được. Nên tính đến hiện tại thì dù tốn kém nhưng mình vẫn lựa chọn về nhà ăn Tết và có kế hoạch sớm cho nó để tránh lãng phí những khoản tiền không cần thiết”.