Ngân hàng cảnh báo tất cả người dùng chuyển tiền lì xì, mừng năm mới 2026: Chỉ một thao tác bất cẩn cũng có thể mất tiền

Lừa đảo dịp Tết gia tăng, thủ đoạn ngày càng tinh vi

Càng cận Tết Nguyên đán, nhu cầu chuyển tiền, mừng tuổi online qua các ứng dụng ngân hàng ngày càng gia tăng. Đi kèm với đó, các ngân hàng và cơ quan chức năng cũng liên tục phát đi cảnh báo về nguy cơ lừa đảo tài chính, đặc biệt nhắm vào tiền lì xì và các khoản chuyển tiền “gấp” trong dịp lễ.

Lợi dụng tâm lý bận rộn, chủ quan và thói quen chuyển tiền nhanh trong những ngày lễ, kẻ gian thường giả danh người thân, bạn bè trên WeChat hoặc các nền tảng nhắn tin khác, viện lý do “việc gấp”, “chuyển tiền hộ” để thúc giục nạn nhân chuyển khoản.

Không ít trường hợp còn bị dụ bấm vào các đường link có nội dung “nhận lì xì”, “nhận quà Tết”, sau đó bị đánh cắp thông tin tài khoản và mất tiền chỉ trong thời gian ngắn. Đáng chú ý, một số nạn nhân là người lớn tuổi hoặc trẻ em, khi nhận tiền mừng tuổi nhưng thiếu kỹ năng bảo mật, đã vô tình làm lộ thông tin cá nhân và bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản.

Ngân hàng khuyến cáo người dùng nâng cao cảnh giác

Theo ghi nhận, thời gian gần đây, nhiều ngân hàng tại Trung Quốc như Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC), Ngân hàng Trung Quốc (BOC)… đã tăng cường các biện pháp nhắc nhở an toàn giao dịch trên ứng dụng ngân hàng, yêu cầu khách hàng kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi hoàn tất chuyển khoản. Đây được xem là động thái nhằm hạn chế rủi ro cho người dùng trong bối cảnh các chiêu trò lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi.

Cụ thể, khi thực hiện giao dịch chuyển tiền, hệ thống ngân hàng sẽ liên tục hiển thị các thông báo nhắc nhở người dùng kiểm tra lại tên và số tài khoản người nhận, cảnh giác với những yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp từ tài khoản lạ, đồng thời nhấn mạnh việc không chia sẻ mã OTP hay thông tin xác thực cho bất kỳ ai.

Cụ thể, nhiều ngân hàng sẽ tự động bật pop-up cảnh báo đỏ chót mỗi lần nhận hoặc chuyển tiền, với những nội dung gồm:

- Kiểm tra kỹ tên và số tài khoản người nhận trước khi xác nhận giao dịch.

- Cảnh giác với các yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp từ tài khoản lạ.

- Không chia sẻ mã OTP, mật khẩu, thông tin xác thực dưới bất kỳ hình thức nào.

Với những giao dịch có dấu hiệu bất thường như chuyển tiền cho tài khoản chưa từng giao dịch, chuyển số tiền lớn hoặc chuyển liên tiếp trong thời gian ngắn, người dùng có thể được yêu cầu xác thực bổ sung bằng vân tay, khuôn mặt hoặc các lớp bảo mật khác.

Với các giao dịch có dấu hiệu bất thường như chuyển tiền cho tài khoản chưa từng giao dịch, chuyển số tiền lớn hoặc chuyển liên tục trong thời gian ngắn, hệ thống có thể yêu cầu xác thực bổ sung bằng sinh trắc học hoặc làm chậm quá trình xử lý để người dùng có thêm thời gian cân nhắc.

Trước thực trạng trên, các ngân hàng khuyến nghị người dùng cần đặc biệt thận trọng khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền trong dịp Tết. Người dùng được khuyên nên kiểm tra kỹ tên và số tài khoản người nhận, không chuyển tiền chỉ dựa vào biệt danh hiển thị trên ứng dụng nhắn tin. Đồng thời, tuyệt đối không chia sẻ mã OTP, mật khẩu đăng nhập hay bất kỳ thông tin xác thực nào cho người khác, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Bên cạnh đó, việc kích hoạt đầy đủ các lớp bảo mật như xác thực sinh trắc học, thông báo biến động số dư qua SMS cũng được đánh giá là biện pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro. Trong trường hợp phát hiện giao dịch bất thường hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dùng cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng qua hotline chính thức để được hỗ trợ kịp thời. Thực tế cho thấy, đã có nhiều trường hợp khách hàng được nhân viên ngân hàng tư vấn, cảnh báo sớm và tránh được những khoản thiệt hại đáng kể.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người dùng bày tỏ sự ủng hộ với việc ngân hàng siết chặt các bước xác nhận giao dịch trong dịp Tết. Không ít ý kiến cho rằng các thông báo nhắc nhở liên tục khiến thao tác chuyển tiền trở nên “phiền” hơn, nhưng đổi lại mang đến cảm giác yên tâm khi mừng tuổi, lì xì online cho người thân.

Trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, việc nâng cao ý thức cảnh giác của người dùng, kết hợp với các biện pháp kiểm soát từ phía ngân hàng, là yếu tố then chốt để hạn chế rủi ro mất tiền trong dịp lễ. Chỉ một chút chủ quan cũng có thể khiến toàn bộ số tiền trong tài khoản “bốc hơi”, vì vậy cẩn trọng vẫn là điều không bao giờ thừa.

