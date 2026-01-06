Kiếm 517 triệu/tháng mà chẳng phải làm việc? Cách kiếm tiền đang hot ở Việt Nam, chuyên gia cảnh báo

Chuyện gì đang xảy ra?

Lướt mạng xã hội thời gian gần đây, không khó để nhận ra tần suất xuất hiện dày đặc của các nội dung liên quan đến tiếp thị liên kết (affiliate marketing). Từ bài đăng khoe doanh thu, clip chia sẻ “hành trình kiếm tiền không cần vốn” cho tới quảng cáo các khóa học affiliate, tất cả cùng tạo nên một làn sóng rầm rộ chưa từng thấy.

Hot girl P. gây chú ý khi chia sẻ chỉ trong 10 ngày tham gia “đường đua affiliate” tháng 12/2025 đã bán hơn 35.000 đơn hàng, tạo doanh thu gần 7,6 tỷ đồng và thu về 517 triệu đồng tiền hoa hồng. Hay một trường hợp khác, “bà trùm” bán hàng online N. cũng khoe chỉ riêng ngày 1/1/2026 đã bán 560 đơn qua link tiếp thị, nhận 13,5 triệu đồng hoa hồng. Ở phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự ấn tượng, “xin vía” để cũng ra đơn tưng bừng như vậy.

Song song với những con số gây choáng là hàng loạt bài viết hướng dẫn làm affiliate, quảng bá khóa học, chia sẻ “công thức thành công”, khiến cụm từ này phủ sóng dày đặc trên newsfeed.

Bài đăng khoe hoa hồng 517 triệu của hot girl khiến nhiều người choáng váng (Ảnh chụp màn hình)

Có cả các group affiliate marketing, affiliate nhập môn nhằm hướng dẫn mọi người tham gia (Ảnh chụp màn hình)

Các khóa học "xóa mù", bí kíp kiếm tiền thành công với affiliate (Ảnh chụp màn hình)

Mỗi câu chuyện mang những con số khác nhau, nhưng điểm chung đều xoay quanh doanh thu lớn, hoa hồng cao và lời khẳng định: affiliate là cách kiếm tiền dễ tiếp cận, không cần vốn, không ôm hàng, ít rủi ro.

Về bản chất, tiếp thị liên kết là mô hình kiếm tiền online, nơi bạn nhận hoa hồng khi quảng bá sản phẩm/dịch vụ của người khác qua đường link. Khi khách hàng phát sinh hành động thành công như mua hàng, đăng ký hay cài đặt ứng dụng, người giới thiệu sẽ nhận được một khoản hoa hồng tương ứng. Nội dung quảng bá thường được triển khai qua mạng xã hội, website, video review, livestream hoặc các nền tảng nội dung số.

Lấy ví dụ đơn giản, bạn đăng bài hoặc làm video review/ giới thiệu quyển sách đang đọc và đính kèm đường link mua sách. Khi có người click vào đường link và mua sản phẩm, bạn sẽ được % hoa hồng. Con số này thường dao động từ 1% đến hơn 12%, tùy thuộc vào từng nền tảng TMĐT và từng ngành hàng (thời trang, điện tử, bách hóa...).

Cụ thể hơn, nhiều KOL/KOC hoặc nhà sáng tạo nội dung, hot girl MXH vẫn xem hình thức gắn link tiếp thị liên kết là một nguồn thu nhập. Ví dụ điển hình là Võ Hà Linh. Dù không nhận booking nhưng trong các video review của mình, Hà Linh thường chú thích “Video có affiliate marketing”. Các hot girl hay gắn link trên story Instagram như Xoài Non (Phạm Thùy Trang), Babyboo (Tăng Mỹ Hàn), Wyn.anh (Đỗ Quỳnh Anh),... cũng là tiếp thị liên kết.

Võ Hà Linh đã làm affiliate marketing từ nhiều năm trước

Hình thức kiếm tiền này cũng được mô tả với nhiều ưu điểm như không cần vốn, không hàng tồn kho, không có rủi ro, linh hoạt thời gian và phù hợp với sinh viên, mẹ bỉm sữa, những người muốn có thêm nguồn thu nhập phụ,... nên càng thu hút sự quan tâm.

Livestream “thất sủng”, affiliate lại lên ngôi: Chuyên gia cảnh báo nóng

Dù đã xuất hiện từ nhiều năm như vậy nhưng phải đến năm 2025, tiếp thị liên kết mới thực sự bước vào giai đoạn bùng nổ trên MXH, với quy mô và mức độ quan tâm lớn hơn hẳn các giai đoạn trước, người người làm affiliate marketing, nhà nhà làm tiếp thị liên kết.

Chính điều đó khiến nhiều người đặt câu hỏi: Tiếp thị liên kết vốn không phải khái niệm mới, vậy vì sao đến thời điểm này lại bùng nổ mạnh mẽ? Và liệu đây có thực sự là “mỏ vàng” dễ khai thác như những gì đang được chia sẻ?

Giải thích về hiện tượng tiếp thị liên kết bùng nổ năm 2025, anh Nguyễn Đăng Quỳnh - Founder Vitamin Network nhận định: “Trước đây, số lượng người làm tiếp thị liên kết vốn đã rất đông, nhiều người trong số đó vừa livestream vừa làm affiliate song song.

Tuy nhiên, năm 2025 - khi livestream không còn mang lại doanh số cao như trước, việc sản xuất video gắn link tiếp thị liên kết trở thành một phương án thay thế. Điều này khiến số lượng người tham gia làm affiliate tăng lên rõ rệt, nhưng hiệu quả lại không thể so sánh với giai đoạn trước, bởi bối cảnh chung của thị trường đang đi xuống”.

Anh Quỳnh cũng tiết lộ thêm về biến động thu nhập của công việc này. Anh cho rằng trước đây làm affiliate dễ bán hàng nhờ nền tảng hỗ trợ mạnh, số người tham gia còn ít, trong khi nhu cầu mua sắm lớn. Hiện tại khi ai cũng làm tiếp thị liên kết, thị trường rơi vào trạng thái bão hòa thì chỉ còn một số ít trường hợp bán tốt. Đó là người đã có sẵn lượng người theo dõi hoặc là sản phẩm mà nhãn hàng đang đẩy ngân sách quảng cáo.

Về việc các khóa học, đào tạo affiliate tràn lan, anh Quỳnh rút ra quy luật: “Ở bất kỳ thị trường nào, khi các khóa đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm bắt đầu bùng nổ rầm rộ, đó thường là dấu hiệu cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn đi xuống. Bởi những người thực sự làm được ở giai đoạn đầu, khi không còn duy trì được kết quả như trước, sẽ quay lại khai thác chính câu chuyện thành công trong quá khứ để bán kiến thức, thay vì tiếp tục tạo ra giá trị mới trên thị trường”.

Anh Nguyễn Đăng Quỳnh (Ảnh: NVCC)

Trong khi đó, anh Lê Minh Tâm - chuyên gia truyền thông, Founder TGM Media - xếp affiliate là một kênh phân phối ngang hàng với livestream: “Trong hệ thống phân phối sản phẩm, luôn tồn tại nhiều phương thức bán hàng khác nhau, livestream và tiếp thị liên kết chỉ là hai trong số đó. Doanh nghiệp có thể lựa chọn một kênh hoặc kết hợp cả hai, tùy vào chiến lược và mục tiêu phát triển ở từng giai đoạn cụ thể.

Chính vì là một kênh phân phối độc lập, tiếp thị liên kết vẫn được đánh giá là hình thức bán hàng tương đối ổn định và có tương lai riêng. Tuy nhiên, cũng giống như bán hàng online trong năm vừa qua - một năm của sự thanh lọc - tiếp thị liên kết cũng cần bước vào quá trình thay đổi và sàng lọc”.

Về ưu điểm của tiếp thị liên kết so với livestream, anh Tâm cho rằng đó là sự đa dạng nội dung, đa dạng trải nghiệm và khả năng bán hàng thông qua uy tín cá nhân của nhiều người giới thiệu trung gian. Vì vậy, chuyên gia truyền thông này cũng khẳng định điểm mấu chốt để có thể phát triển và tồn tại với những người làm tiếp thị liên kết: buộc phải trở thành “chuyên gia” trong lĩnh vực của mình.

“Cách làm hời hợt, sản xuất nội dung sơ sài rồi gắn link, gắn giỏ hàng đại trà không còn phù hợp. Điều đó chỉ tạo ra những nội dung mang tính spam, thiếu giá trị. Thay vào đó, người làm affiliate cần tập trung vào một nhóm sản phẩm cụ thể, xây dựng nội dung có hàm lượng chuyên môn, tư vấn rõ ràng và mang lại giá trị thực cho người xem” - Anh Tâm chia sẻ.

Anh Lê Minh Tâm

Đừng nhảy vào kiếm tiền mà không biết điều này!

Với sự phát triển của tiếp thị liên kết nói riêng và TMĐT nói chung, cơ quan chức năng cũng đã có những quy định, điều luật rõ ràng nhằm kiểm soát công việc này.

Ngày 10/12/2025 vừa qua, Luật Thương mại điện tử vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10, đã đưa ra nhiều quy định để quản lý hoạt động tiếp thị liên kết. Điều 25 của luật nêu rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tiếp thị liên kết, cũng như nghĩa vụ của chính người tiếp thị.

Theo đó, trước khi thiết lập đường dẫn truy cập, mã giới thiệu hoặc phương thức tương tự, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tiếp thị liên kết phải thực hiện xác thực điện tử danh tính người tiếp thị liên kết theo quy định pháp luật về định danh và xác thực điện tử. Trường hợp người tiếp thị là người nước ngoài, việc xác thực phải dựa trên các giấy tờ hợp pháp.

Luật Thương mại điện tử được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 444/446 đại biểu có mặt tán thành (Ảnh: VPQH)

Các đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp thị liên kết có trách nhiệm từ chối cung cấp dịch vụ đối với hàng hóa, dịch vụ cấm đầu tư kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật đã được công khai trên Hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử; hoặc các mô hình kinh doanh đa cấp không có giấy chứng nhận đăng ký theo quy định. Điểm này nhằm ngăn chặn việc tiếp thị liên kết bị lợi dụng để hợp thức hóa các hoạt động kinh doanh trái phép.

Với người tiếp thị liên kết, Luật Thương mại điện tử cũng quy định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm.

Theo luật, trước khi thực hiện tiếp thị liên kết, người tiếp thị phải cung cấp đầy đủ thông tin cho tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tiếp thị liên kết để phục vụ việc xác thực và định danh điện tử. Họ phải từ chối thực hiện tiếp thị liên kết trên các nền tảng số đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai thông báo vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; hoặc các nền tảng kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận đăng ký.

Đồng thời, người tiếp thị liên kết phải từ chối thực hiện tiếp thị liên kết gắn với nội dung có sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, trang phục, hành vi trái với đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục.

Trong trường hợp đường dẫn truy cập, mã giới thiệu đã được thiết lập nhưng sau đó phát hiện hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật, người tiếp thị liên kết có trách nhiệm gỡ bỏ liên kết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, họ phải cung cấp thông tin về hoạt động tiếp thị liên kết khi cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử yêu cầu.

Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.