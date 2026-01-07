NTK Phan Đăng Hoàng, Bách Hoa Bộ Hành: Những người trẻ yêu văn hóa Việt theo cách riêng

Trong nhiều năm, khi nhắc đến văn hoá truyền thống, chúng ta thường nghĩ đến "bảo tồn", giữ nguyên. Nhưng với Gen Z, khái niệm ấy đang dần được viết lại. Văn hoá không chỉ để ngắm nhìn, mà để sống cùng, để "remix" hay thậm chí là để viral trên các trang mạng xã hội và tiến xa hơn ra thế giới.

Sinh ra trong thời đại số nhưng vẫn mang trong mình ký ức quê hương, những người trẻ đang và sẽ tiếp tục là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại. Họ có khả năng chuyển thể di sản thành ngôn ngữ mới trẻ trung, bắt mắt, hiện đại nhưng vẫn giữ được hồn cốt văn hóa.

Đó cũng là cách mà những bạn trẻ giống như NTK Phan Đăng Hoàng hay nhóm bạn thực hiện dự án Bách Hoa Bộ Hành vẫn đang theo đuổi và thực hiện.

Không còn đứng ngoài văn hóa truyền thống, cũng không tiếp cận nó bằng tâm thế thụ động, họ đều tìm cách chạm vào di sản theo cách của mình: Sáng tạo, trải nghiệm, và chủ động tái diễn, lan tỏa giá trị đến nhiều người trẻ khác.

NTK Phan Đăng Hoàng

Nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng là một trong những đề cử Dám Mở Lối Riêng (gương mặt Gen Z Việt nổi bật) của WeChoice Awards 2024. Mới đây, Phan Đăng Hoàng cũng trong top 20 đề cử Young ID của WeYoung 2025.

Là một Nhà thiết kế tài năng, Phan Đăng Hoàng đã sử dụng thời trang làm cầu nối đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới. Sự nghiệp của chàng trai sinh năm 2000 được đánh dấu bởi những bước đi đột phá, đặc biệt là việc được Forbes vinh danh hay các màn trình diễn tại Milan Fashion Week. Các tác phẩm minh chứng như bộ sưu tập "Ceramics" hay "Lacquer" không chỉ mang tính thẩm mỹ đột phá mà còn khéo léo truyền tải cảm hứng từ di sản nghệ thuật dân tộc, giúp hình ảnh Việt Nam được ca ngợi trên các sàn diễn quốc tế.

NTK Phan Đăng Hoàng

Năm 2025 là một cột mốc đặc biệt trong hành trình sáng tạo của Phan Đăng Hoàng khi anh có đến hai lần trình diễn tại Milan Fashion Week với tư cách thương hiệu PHAN DANG HOANG. Phan Đăng Hoàng một lần nữa khẳng định mong muốn đưa chất liệu Việt, cảm hứng Việt và bản sắc Việt vượt ra khỏi biên giới, để xuất hiện ở những sàn diễn danh giá nhất thế giới với tinh thần tự hào và hiện đại.

“Với Hoàng mang văn hoá bản địa ra thế giới không chỉ là cảm hứng cá nhân, mà còn một hành trình đầy tự hào. Hoàng nghĩ, điều quan trọng nhất là hiểu sâu sắc về những giá trị mình đại diện, khi bạn thực sự hiểu nguồn cội, mọi sáng tạo sẽ tự nhiên gắn chặt với bản sắc.

Việc kể những câu chuyện về Việt Nam bằng ngôn ngữ hiện đại sẽ giúp thế giới nhìn thấy một Việt Nam vừa mới mẻ, vừa giàu truyền thống. Và mỗi người trẻ dù ở lĩnh vực nào cũng có thể trở thành "đại sứ văn hoá" theo cách riêng của mình - qua một bộ trang phục, một bài nhạc, một tấm ảnh hay thậm chí chỉ là hành động nhỏ bé”, nhà thiết kế trẻ bày tỏ.

Anh chàng là 1 trong 20 đề cử Young ID tại WeYoung 2025

Bách Hoa Bộ Hành

Tại WeChoice Awards 2024, Bách Hoa Bộ Hành từng gây bùng nổ trong hạng mục Z-Team (Nhóm Gen Z tài năng). Cách mà những bạn trẻ làm “sống dậy” những trang phục truyền thống của Việt Nam - những bộ cổ phục Việt thông qua hoạt động Bách Hoa Bộ Hành khiến nhiều người ấn tượng mạnh, được giới trẻ Việt hưởng ứng, càng thêm yêu mến và biết cách trân trọng những giá trị truyền thống.

Theo đó, Bách Hoa Bộ Hành là một hoạt động thường niên nhằm quảng bá và tôn vinh vẻ đẹp của trang phục dân tộc, đồng thời truyền tải những thông điệp văn hóa ý nghĩa đến với công chúng thông qua hoạt động đi bộ biểu diễn Việt phục. Hoạt động này được chính thức ra mắt vào năm 2022, dưới những nỗ lực của 3 bạn trẻ Vũ Đức, Quỳnh Nga và Gia Lộc. Hiện tại, Gia Lộc không ở trong nước nên Đức và Nga là 2 người phụ trách chính.

Nhóm tác giả Bách Hoa Bộ Hành tại lễ trao giải Wechoice Awards 2024

"Cái tên Bách Hoa thể hiện cho hình ảnh đa sắc của nhiều dạng thức Việt phục, của những nét đặc trưng giữa từng đơn vị tiên phong, của lớp lớp người xúng xính áo quần đang bước đi trẩy hội - đại diện cho một thời kỳ "trăm hoa đua nở" khi người trẻ đang ra sức khôi phục di sản trang phục xưa. Và Bộ Hành là cách thức đầy cảm xúc để đưa những bộ trang phục ấy đến nơi phố phường hiện đại", nhóm tác giả Bách Hoa Bộ Hành từng chia sẻ.

Tính đến nay, Bách Hoa Bộ Hành đã được tổ chức 12 lần, bao gồm 7 mùa chính hội và 5 chương trình chuyên đề. Không chỉ là giải trí hay trình diễn, Bách Hoa Bộ Hành được thiết kế như một cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, tái hiện vẻ đẹp của di sản văn hóa Việt và đồng thời là sân chơi sáng tạo, giúp giới trẻ tiếp cận di sản một cách sống động và đầy cảm hứng.

Dự án Bách Hoa Bộ Hành được nhiều bạn trẻ hưởng ứng (Ảnh: Fanpage Bách Hoa Bộ Hành)

Nhóm tác giả của Bách Hoa Bộ Hành bày tỏ: “Một quốc gia - dân tộc chắc chắn sẽ có nhu cầu biến cái bản sắc nội tại trở thành phần đa, thay vì mới chỉ là thiểu số như hiện nay. Chúng ta có khát vọng hòa nhập nhưng không hoà tan, vậy chúng ta sẽ cần xây dựng và tìm lại không chỉ câu chuyện về cổ phục để chứng tỏ sự không hòa tan này. Dần dần, cổ phục Việt sẽ được các thế hệ khôi phục ngày càng tiệm cận lịch sử, song song với khuynh hướng cách tân đúng đắn; những dự án lớn về chủ đề này cũng sẽ xuất hiện mạnh mẽ hơn. Con đường đó ngày một rõ rệt khi ta nhìn lại xu thế nhiều năm qua và của cả các quốc gia trong khu vực nữa”.