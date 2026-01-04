Long Vũ, Tina Thảo Thi, Vĩ Khang đã có một năm “hết sảy"

Diễn viên Long Vũ, giám đốc nghệ thuật Vĩ Khang, và TikToker Tina Thảo Thi là 3 gương mặt nằm trong top 5 đề cử Dám Mở Lối Riêng thuộc hạng mục Gen Z Area tại WeChoice Awards 2024.

Bộ ba gương mặt diễn viên, TikToker, giám đốc nghệ thuật có những hoạt động nổi bật về công việc trong năm 2025.

Trong khi Long Vũ "bùng nổ" với vai Chải trong phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ thì Tina Thảo Thi viral khắp MXH với hành trình làm KOL/TiKToker truyền năng lượng tích cực, content "sạch", trong khi đó Vỹ Khang Giám đốc Nghệ thuật (Art Director) tạo nên những sân khấu đẹp mỹ mãn cho các chương trình, cuộc thi hot trong năm.

Năm 2025 vừa qua, 3 gương mặt này tiếp tục hoạt động nghiêm túc với nghề, say mê theo đuổi các dự án riêng và nhận được sự yêu mến rộng rãi từ người hâm mộ.

Long Vũ

Với gần 74 nghìn lượt bình chọn tại đề cử Dám Mở Lối Riêng thuộc hạng mục Gen Z Area WeChoice Awards 2024, Long Vũ đánh dấu năm 2024 như một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Khi vai Chải của con trai Vân Dung trong phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ giúp nam diễn viên ghi điểm nhờ lối diễn xuất cảm xúc, tự nhiên và nhanh chóng trở thành gương mặt được giới trẻ quan tâm.

Long Vũ

Năm 2025, anh chàng vẫn một lòng theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, mở rộng ra thêm các hoạt động khác trong showbiz, tuy không quá rầm rộ nhưng từng "bước đi" được cư dân mạng nhận xét là chỉn chu, chắc chắn.

Tháng 11 vừa qua, Long Vũ tái xuất màn ảnh nhỏ Long Vũ trở lại với một dự án truyền hình lớn trong năm 2025: Tường Lửa Tràng An. Đây là phim dài tập khai thác đề tài tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tiền ảo, với nhiều tuyến nhân vật phức tạp và tình huống đấu trí căng thẳng. Trong phim, Long Vũ hóa thân vào nhân vật Kiên Phố - một vai diễn đòi hỏi diễn biến tâm lý sâu sắc, được anh thể hiện thuyết phục và ghi điểm ở khả năng nhập vai.

Năm 2025 còn đánh dấu lần đầu tiên Long Vũ thử sức trong gameshow thực tế khi tham gia Về Quê Làm Giàu. Đây là cơ hội để Long Vũ khám phá bản thân, thử nghiệm phiên bản khác của mình ngoài vai trò diễn viên.

Năm 2025 được đánh giá là năm Long Vũ dần khẳng định độ phủ sóng trên nhiều nền tảng giải trí: từ phim truyền hình đến truyền hình thực tế. Anh cũng được nhắc đến nhiều hơn trên các bảng bình chọn nội dung và sự kiện nghệ thuật, cho thấy mức độ quan tâm đang tăng lên đáng kể từ phía công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Độ hot thể hiện rõ rệt ngay trên các nền tảng MXH của Long Vũ khi anh chàng có hơn 1,4 triệu follower trên TikTok.

Tina Thảo Thi

Tina Thảo Thi từng là gương mặt nổi bật tại đề cử Dám Mở Lối Riêng, thuộc hạng mục Gen Z Area của WeChoice Awards 2024 với chủ đề “Việt Nam tôi đó”, khi thu về gần 290.000 lượt bình chọn từ khán giả. Con số này không chỉ phản ánh độ phủ sóng trên nền tảng số, mà còn cho thấy mức độ tin tưởng của cộng đồng mạng dành cho hình ảnh tích cực mà TikToker xây dựng.

Tina Thảo Thi tại WeChoice Awards 2024.

Bước sang năm 2025, Tina Thảo Thi tiếp tục duy trì phong cách làm nội dung quen thuộc: vui vẻ, gần gũi và giàu tính lan tỏa. Từ câu nói đã trở thành “thương hiệu” “Peekaboo dui dẻ dui dẻ nha bà” đến các series hỗ trợ người lao động khó khăn, nội dung của anh ghi điểm nhờ sự ấm áp và tử tế, được thể hiện theo cách tự nhiên, không gồng gánh thông điệp.

Đáng chú ý, năm 2025 cũng là thời điểm Tina Thảo Thi mở rộng rõ nét hơn vai trò KOL. Anh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong các chiến dịch truyền thông, hợp tác thương hiệu theo hướng phù hợp với hình ảnh cá nhân, ưu tiên các nội dung mang thông điệp tích cực, gần gũi với đời sống.

Tina Thảo Thi tiếp tục có những content truyền năng lượng tích cực.

Cùng năm, Tina Thảo Thi được đề cử hạng mục Nhà sáng tạo nội dung của năm (Creator of the Year) tại TikTok Awards Việt Nam 2025 - một dấu mốc cho thấy anh không chỉ là TikToker có lượng người theo dõi lớn, mà còn là creator có ảnh hưởng thực sự trong hệ sinh thái nội dung số.

Hiện tại, Tina Thảo Thi đang sở hữu kênh TikTok gần 4,9 triệu follower. Trong bối cảnh nhiều nhà sáng tạo thay đổi phong cách để chạy theo xu hướng, Tina vẫn giữ được “chất riêng”: làm nội dung lành mạnh, hoạt động KOL có chọn lọc và xây dựng hình ảnh lâu dài.

Vĩ Khang

Là một Art Director trẻ, Vĩ Khang ghi dấu ấn mạnh mẽ khi đảm nhiệm vai trò định hình thẩm mỹ cho nhiều dự án lớn, nổi bật nhất là chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024. Những sản phẩm của anh không chỉ mãn nhãn về hình ảnh mà còn truyền tải được giá trị cốt lõi, tạo sức ảnh hưởng rõ rệt trong cộng đồng yêu nghệ thuật. Tại WeChoice Awards 2024, Vĩ Khang thu về hơn 756 nghìn lượt bình chọn ở đề cử Dám Mở Lối Riêng.

Bước sang năm 2025, Vĩ Khang tiếp tục là cái tên xuất hiện dày đặc trong loạt dự án giải trí lớn với vai trò Art Director. Anh đồng hành cùng các chương trình truyền hình và cuộc thi quy mô như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Tân Binh Toàn Năng, đồng thời đảm nhận phần mỹ thuật cho nhiều concert được chú ý. Có thể kể đến chuỗi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai Day 3,4,5,6,7,8, SOOBIN: ALL - ROUNDER, Quốc Thiên - Skynote, Sao Nhập Ngũ Concert, Y Concert,...

Một góc recap một năm 2025 rực rỡ của Vĩ Khang.

Việc liên tục góp mặt trong những dự án có độ phủ sóng cao giúp Vĩ Khang khẳng định vị trí vững chắc trong lĩnh vực sáng tạo hình ảnh, đồng thời cho thấy sự tin tưởng từ các nhà sản xuất và nghệ sĩ lớn. Ở thời điểm hiện tại, Vĩ Khang được xem là một trong những Art Director trẻ tiêu biểu của thế hệ mới,những người đứng sau ánh đèn sân khấu nhưng lại góp phần quan trọng trong việc định hình diện mạo của các sản phẩm giải trí Việt.