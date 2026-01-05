Lấy chồng xa 6 năm, người phụ nữ lần đầu xin về ngoại từ 29 Tết: “Vợ tôi thế tôi đuổi"

“Về nội hay về ngoại ăn Tết” - câu chuyện không mới nhưng cũng chưa bao giờ cũ, mỗi lần được khơi lại đều gây tranh cãi ít nhiều trên MXH. Nó cho thấy Tết không chỉ là ăn uống, lễ nghi hay chúc tụng mà còn là lúc các mối quan hệ gia đình bị soi chiếu rõ nhất.

Mới đây, cư dân mạng đã chia phe cãi cọ về chủ đề ăn Tết ở đâu phía dưới một đoạn clip viral trên MXH. Trong clip, người vợ nói rằng 6 năm qua chưa có năm nào ăn Tết ở nhà ngoại nên từ năm nay trở đi cô muốn mỗi năm ăn Tết một nơi, năm nay nhà nội thì sang năm nhà ngoại.

Tuy nhiên người chồng tỏ thái độ ậm ừ, khó xử vì 2 vợ chồng ở với cụ. “Anh nghĩ thế thôi chứ. Anh chỉ biết mỗi cụ và bố mẹ anh thôi còn bố mẹ thì sao? Năm nay 29 Tết em sẽ về bà ngoại, oke không? Đấy! Đến bản thân anh còn chẳng muốn cho vợ về ngoại đấy! Sau này con gái anh thì anh có muốn nó về ăn Tết với mình không?” - người vợ nói.

Sau đó người chồng đáp nửa đùa nửa thật: “Nhà đang yên ổn, về làm gì?” rồi cuộc nói chuyện của 2 vợ chồng rơi vào ngõ cụt, chưa có quyết định cuối cùng.

Chủ đề luôn gây tranh cãi mỗi dịp năm hết Tết đến (Ảnh chụp màn hình)

Trước những chia sẻ này, cộng đồng mạng chia thành nhiều luồng ý kiến tranh luận với gần 15 nghìn lượt bình luận. Nhiều cư dân mạng đồng tình với mong muốn của người vợ và cũng không ít ý kiến phản đối, đưa ra lý lẽ của riêng mình.

“Lấy chồng thì phải theo chồng”

Với không ít người, việc vợ về ngoại ăn Tết - dù chỉ một vài ngày - vẫn bị xem là điều khó chấp nhận. Trong các bình luận, nhiều người thẳng thừng khẳng định “lấy chồng là theo chồng” nên người vợ phải lo lắng Tết nhất ở nhà chồng xong xuôi rồi muốn về đâu thì về. Thậm chí, có người còn tuyên bố nếu vợ muốn về ngoại ăn Tết thì giải tán luôn, ai về nhà nấy.

Những phát ngôn này không chỉ gây sốc vì thái độ gay gắt mà còn phản ánh góc nhìn rằng Tết là “đặc quyền” của nhà chồng, còn nhà ngoại chỉ được xếp sau - nếu còn được tính đến. Trong lối suy nghĩ ấy, người phụ nữ sau khi kết hôn gần như mất đi quyền chủ động với bố mẹ, gia đình bên ngoại, đặc biệt trong dịp lễ quan trọng nhất năm.

Một số bình luận ủng hộ quan điểm này:

- Riêng vợ tôi mà nói câu này, thì tôi bảo: “Vợ tôi thế thì tôi đuổi luôn. Cho em đi về luôn, anh với con ở nhà anh còn nhà em thì em cứ về, anh không giữ”.

- Lấy chồng thì phải theo chồng. Bạn đòi về ngoại ăn Tết thì bà ngoại về nhà bà cố ngoại ăn tết, bà cố ngoại thì về nhà bà cụ kị ngoại ăn Tết à?

- Các bạn phải hiểu dâu là con, rể là khách để hiểu cho chồng . Nhiều lúc chồng ngại bố mẹ ruột của vợ.

- Tết là tết cổ truyền mà đã là cổ truyền thì phải có truyền thống. Lấy chồng là theo nhà chồng, sau về nhà chỉ là khách. Và người đàn ông ai cũng có tự trọng nhà của mình không ở lại đi làm khách nhà người ta ăn chực?

- Rất khó cho người chồng, dù rất thương vợ nhưng vẫn phải giữ lễ nghĩa, gia phong cho gia đình.

- Thế mẹ bạn có về ngoại ăn Tết không? Bà ngoại bạn cũng về ngoại ăn Tết chứ? Mẹ chồng bạn cũng về ngoại ăn tết chứ?

- Nhiễu sự. Xa xôi thì mỗi năm 1 nhà, còn tuỳ vào gia đình chồng nữa, người ta không cho về cũng phải chịu. Còn lấy chồng phải theo chồng chứ không phải vì mỗi cái Tết ở đâu mà cãi nhau.

(Ảnh minh họa)

Nên bình thường hoá chuyện: 2 mẹ con ăn Tết ngoại, chồng ăn Tết nội

Ở chiều ngược lại, rất nhiều ý kiến phản biện cho rằng, mong muốn về ngoại ăn Tết là nhu cầu tình cảm chính đáng, không đồng tình với thái độ của người chồng.

Những người này cho rằng một người phụ nữ, sau khi kết hôn, vẫn là con gái của bố mẹ mình. Việc họ muốn được ăn Tết cùng cha mẹ ruột, thăm nom ông bà, sum họp với anh chị em không nên bị coi là điều sai trái hay cần phải xin phép.

Thực tế, trong nhiều gia đình hiện nay, người vợ đã dành phần lớn thời gian lễ Tết và các dịp quan trọng khác trong năm để lo toan cho nhà chồng: dọn dẹp, nấu nướng, tiếp khách, lễ nghi. Việc mong muốn được về ngoại ăn Tết là một cách để cân bằng cảm xúc, tranh thủ quãng thời bên bố mẹ.

Một số bình luận theo quan điểm cho vợ về ngoại ăn Tết xen kẽ:

- Gặp đúng ông chồng toàn nghĩ cho bản thân và gia đình mình.

- Nhà mình thì vợ ưng ăn Tết ở đâu thì ăn, tuỳ vợ.

- Vợ chồng bình đẳng, mình không cần phải hỏi ý kiến của ai về quyết định của bản thân mình hết. Chồng không về thì mình về một mình, cho chồng ở nhà nội.

- Chả ai nghĩ cho người vợ cả. Họ cũng có gia đình, giao thừa cũng muốn ở với bố mẹ đẻ chứ.

- Mình sinh năm 98 và chồng chủ động quyết định một năm ăn giao thừa nhà ngoại năm ăn giao thừa nhà nội. Do quan điểm của người bạn lấy làm chồng nữa.

- Tôi là đàn ông. Cưới vợ 5 năm rồi. Mà ăn Tết nội năm nay là năm thứ 2 còn lại ưu tiên cho vợ con. Tôi thấy bình thường mà sao nhiều ông cứ làm quá vấn đề đó lên nhỉ?

- Tết ở đâu mà vợ vui con vui là mình đồng ý. Chứ ngày Tết mà cứ khăng khăng ăn ở nội mãi thì nhiều khi vợ không được ăn Tết, trong lòng luôn nghĩ đến ông bà ngoại thì Tết buồn hơn ngày thường nữa. Nội cũng được ngoại cũng được, ăn cả Tết nội Tết ngoại càng tốt nhưng điều quan trọng là một tiếng xin phép tôn trọng ông bà nội ngoại.

- Nhiều ông chồng khó khăn trong việc vợ về ngoại ăn tết nhỉ? Vợ chồng mình cưới 4 năm rồi cứ luân phiên thỏa thuận từ trước khi cưới, giờ cứ thế mà làm thôi. Mà kể cả bố mẹ chồng hay chồng không chịu thì mình cũng kệ, cứ về. Như năm nay mình ăn Tết ngoại thì đợt Tết Dương mình sẽ cho con về chơi với ông bà nội trước trong vòng 1 tuần sau đó Tết âm về ngoại.

- Ủa cha mẹ mình thì được con cái sum vầy còn cha mẹ bên ngoại không được hả? Nhà tôi và nhà vợ cách nhau 6 tiếng xe máy. Ví dụ năm nay ăn Tết mùng 1 - 2 - 3 bên nội và ra mùng qua bên ngoại thì năm sau ngược lại.

- Nhà mình 2 mẹ con ăn Tết ngoại, chồng ăn Tết nội. Mình thấy đấy là chuyện bình thường mà nói ra sao nhiều người ngạc nhiên. Ai cũng được ở với bố mẹ mình, ai cũng vui.

Có cả những cặp đôi chọn Tết thì ai về nhà người nấy (Ảnh minh họa)

Còn bạn, bạn đã kết hôn chưa và đang đứng ở phe nào trong cuộc tranh cãi này?