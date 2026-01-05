Từ pop-up che kín màn hình, video không thể bỏ qua, cho đến những lần quảng cáo chen ngang đúng đoạn cao trào, trải nghiệm “xem gì cũng bị quảng cáo làm phiền” trở thành nỗi bức xúc quen thuộc của người dùng Internet suốt nhiều năm qua. Mới đây, tài khoản Facebook Thông tin Chính phủ đã đăng tải bài viết nhắc đến vấn đề này cùng với thông báo mới về quy định quảng cáo.

“Từ 15/2, quảng cáo video trên mạng phải cho tắt sau 5 giây!” - là nội dung bài đăng trên Facebook Thông tin Chính phủ.

Kèm theo đó, admin tài khoản còn minh họa bằng ảnh màn hình trên YouTube chụp lúc 18h04 ngày 4/1. Theo đó khi người dùng đang xem video với tiêu đề “[Review Phim] Tổng Tài Lập Dị Cua Đổ…” thì một đoạn quảng cáo đồng hồ đột ngột hiện ra.

Bài đăng trên tài khoản Thông tin Chính phủ (Ảnh chụp màn hình)

Ngay lập tức, bài đăng này thu hút sự chú ý từ cư dân mạng, đặc biệt là những người ghét xem quảng cáo. Chỉ sau hơn 2 tiếng đăng tải, thông báo từ trang Facebook Thông tin Chính phủ nhận về 101 nghìn lượt yêu thích và gần 3 nghìn lượt chia sẻ.

Nhiều người bày tỏ sự đồng tình với quy định mới này vì từ trước đến nay vẫn bị quảng cáo làm phiền, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm xem video. Bên cạnh đó, không ít người tiếp tục thích thú với sự hài hước, ảnh minh họa thú vị và dễ tiếp cận với cộng đồng từ Facebook Thông tin Chính phủ.

“Hết 5s mà tự tắt thì còn gì bằng”, “Gì chứ này là ủng hộ 2 tay 2 chân luôn admin ơi”, “Tuyệt vời luôn. Chứ em coi 1 bộ phim hơn 1 tiếng mà quảng cáo cũng phải 5 lần”, “Ủng hộ ạ, xem clip mà 2 cái quảng cáo 15s liền kề nhau không cho tắt là hết hứng xem”, “Ủng hộ! Nhiều quảng cáo bắt xem hết 10 - 15 - 30s chờ lâu quá”, “Cái tôi để ý là tiêu đề video. Quá là chân thực và gần gũi nha”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Được biết quy định này được làm rõ tại Nghị định 342/2025/NĐ-CP - quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo, trong đó có các quy định cụ thể về quảng cáo trên môi trường mạng (Internet, ứng dụng, nền tảng trực tuyến).

Tại đây, quy định siết chặt cách quảng cáo hiển thị trên mạng, bảo vệ quyền kiểm soát nội dung của người dùng, buộc nền tảng phải tối ưu hóa trải nghiệm (dễ tắt, không chờ lâu), đồng thời tăng trách nhiệm các chủ thể liên quan trong kiểm soát, xử lý quảng cáo vi phạm pháp luật.

Cụ thể quảng cáo không ở vùng cố định là quảng cáo xuất hiện ở vị trí, thời điểm không cố định trên giao diện (ví dụ: pop-up, overlay), làm gián đoạn nội dung chính người dùng đang tiếp cận. Các yêu cầu chính với quảng cáo này gồm có: (1) Biểu tượng/tính năng tắt quảng cáo phải cho phép người dùng tắt ngay với 1 lần tương tác, không được dùng biểu tượng giả hoặc khó nhận biết; (2) Với hình ảnh tĩnh, không được buộc chờ thời gian để tắt; (3) Với quảng cáo video hoặc chuỗi hình ảnh chuyển động, thời gian chờ tối đa trước khi có thể tắt là 5 giây.

(Tranh: makyzz/ Getty Images)

Về phía nền tảng, nền tảng phải bố trí hướng dẫn rõ ràng để người dùng có thể báo cáo nội dung quảng cáo vi phạm pháp luật và từ chối, tắt hoặc không tiếp tục xem quảng cáo không phù hợp.

Về phía Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm rà soát, kiểm tra và yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ quảng cáo vi phạm trong phạm vi quyền hạn của mình. Nếu không thể xử lý trực tiếp (không xác định được đối tượng vi phạm), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đầu mối tiếp nhận và gửi yêu cầu tới các tổ chức/ doanh nghiệp quảng cáo để gỡ bỏ trong 24 giờ kể từ khi có yêu cầu.

Nếu người quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo không thực hiện đúng yêu cầu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Công an có thể triển khai biện pháp kỹ thuật ngăn chặn và xử lý theo quy định. Doanh nghiệp viễn thông và nhà cung cấp dịch vụ Internet cũng có trách nhiệm ngăn chặn truy cập tới quảng cáo vi phạm sau khi nhận yêu cầu trong thời hạn 24 giờ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2026.