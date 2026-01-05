Tin vui ngày đầu đi làm của hội nghỉ Tết Dương và đã tiêu hết 50% lương

Nghỉ Tết dương đúng 4 ngày không đi du lịch nước ngoài, không sắm sửa gì quá lớn, không tiệc tùng tới bến. Vậy mà mở app ngân hàng ra, con số hiện lên khiến nhiều người phải… tắt vội. 50% lương "bay màu" chỉ sau một kỳ nghỉ ngắn, cảm giác hoang mang là có thật.

Nếu bạn đang tự hỏi: “Mình tiêu kiểu gì mà nhanh thế?” thì đây là tin vui đầu tiên: Bạn không phải cá biệt! Và rất có thể, bạn cũng không hề tiêu xài vô tội vạ như bạn đang tự trách mình.

4 ngày nghỉ ngắn nhưng chi tiêu thì không “ngắn”

Tết dương lịch là kỳ nghỉ mang tính… "đánh úp". Nó không dài để chuẩn bị kế hoạch tiết kiệm nhưng cũng không ngắn đến mức chỉ nằm nhà cho qua. Thế nên tiền thường chảy ra theo những khoản như ăn uống nhiều hơn ngày thường, gặp gỡ bạn bè lâu ngày không gặp. Hay một số khác thì di chuyển về quê, xăng xe, mua vé tàu, mua sắm lặt vặt nhưng cộng lại không hề nhỏ.

Vấn đề không nằm ở việc bạn tiêu cho một thứ quá đắt, mà là nhiều khoản nhỏ dồn lại trong thời gian ngắn. Và đó là lý do vì sao 4 ngày có thể “ngốn” nửa tháng lương mà bạn không kịp nhận ra.

Ảnh minh họa

Tiêu tiền để nghỉ ngơi không phải là sai

Rất nhiều người sau kỳ nghỉ rơi vào trạng thái tự trách: “Giá như mình ở nhà”, “Giá như đừng đi ăn bữa đó”, “Giá như đừng mua món này”… Nhưng thử hỏi lại một lần cho công bằng, nếu không tiêu những khoản đó, liệu kỳ nghỉ của bạn có thật sự là nghỉ?

Tiền sinh ra để phục vụ cuộc sống, không phải chỉ để nằm yên trong tài khoản. Việc bạn chi tiền cho ăn uống, gặp gỡ, nghỉ ngơi sau một năm làm việc căng thẳng không phải là hoang phí, mà là một cách hồi phục năng lượng, thứ mà không phải lúc nào tiền cũng mua được.

Tiêu hết 50% lương không đồng nghĩa với “toang”

Nghe con số thì đáng sợ, nhưng thực tế, nếu bạn vẫn trả được các khoản cố định, không phát sinh nợ mới và còn khả năng cân đối chi tiêu cho phần còn lại của tháng thì đây chưa phải là tình huống báo động đỏ. Nó chỉ là một tháng phải sống chặt tay hơn một chút, chứ không phải một cú trượt dài không kiểm soát.

Rất nhiều người cũng bắt đầu năm mới trong trạng thái “tiền vơi đi nhanh hơn dự kiến” và rồi vẫn ổn, miễn là họ kịp điều chỉnh sau đó.

Ảnh minh họa

Bạn vẫn còn cả năm để bù lại

Tết dương chỉ là màn khởi động, không phải vạch đích. Một kỳ nghỉ tiêu hơi mạnh tay không định nghĩa cả năm tài chính của bạn. Thứ quan trọng là sau cú “vung tay đầu năm” này, bạn có nhận ra mình hay tiêu tiền vào đâu, khoản nào là vui, khoản nào là thừa và đâu là thứ có thể cắt giảm mà không làm cuộc sống tệ đi

Chỉ cần rút ra được điều đó, thì 50% lương đã tiêu không hề vô ích.

Bạn đang sống, không chỉ tồn tại

Trong một xã hội nơi ai cũng nói về tiết kiệm, đầu tư, tích lũy, đôi khi chúng ta quên mất rằng được phép tận hưởng cũng là một phần của cuộc sống. Không phải ai tiêu tiền nghỉ lễ cũng là người thiếu kỷ luật. Có người chỉ đơn giản là đã làm việc đủ lâu để xứng đáng với vài ngày thoải mái.

Nên nếu bạn là người nghỉ Tết dương 4 ngày đã tiêu hết 50% lương, thì tin vui là bạn không lạc lối và chưa hề thất bại. Chỉ là bạn vừa trả tiền cho một kỳ nghỉ ngắn ngủi và giờ là lúc quay lại nhịp sống thường ngày, tỉnh táo hơn một chút nhưng cũng không cần quá khắt khe với chính mình.