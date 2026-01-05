Mỹ nhân K. sinh con 5 tháng thì chia tay đại gia "cả nước biết mặt": Giờ làm mẹ đơn thân, livestream "cày tiền" nuôi con

Đó là hot girl Diệp Kha (SN 1992). Cô nàng nổi lên từ năm 2013 với nhan sắc ngọt ngào, thân hình nóng bỏng, được mệnh danh là “hot girl xe hơi” vì thường xuất hiện bên những chiếc siêu xe. Sau đó, Diệp Kha lấn sân làm người mẫu, diễn viên mxh,....

Tháng 9/2024, Huỳnh Hiểu Minh lần đầu công khai bạn gái sau 7 năm ly hôn Angelababy. Diệp Kha nhỏ hơn anh 17 tuổi, liên tục khoe ảnh thân mật, đi du lịch chung, đeo nhẫn đôi. Nam diễn viên viết trên trang cá nhân: "Xin lỗi vì đời tư gây xôn xao trên mạng. Xin đừng đồn đoán nữa. Tôi và Diệp Kha ở bên nhau"; song không tiết lộ trạng thái hôn nhân dù có lời đồn cả hai đã đăng ký kết hôn.

Thông tin nhanh chóng viral, bởi Huỳnh Hiểu Minh vốn thuộc nhóm sao hàng đầu Trung Quốc, nổi tiếng với Thần điêu đại hiệp 2006, Tân Bến Thượng Hải, Bên tóc mai không phải hải đường hồng,... được xếp vào hàng đại gia làng giải trí.

Huỳnh Hiểu Minh xác nhận yêu Diệp Kha.

Diệp Kha thời điểm này là hot girl có tiếng trên mạng xã hội.

Đầu khoảng đầu năm 2025, Diệp Kha sinh con gái tại một bệnh viện cao cấp ở Thượng Hải, Trung Quốc. Nhưng chỉ khoảng 5 tháng sau đó, cả hai "đường ai nấy đi" Chỉ sau khoảng 5-6 tháng, vào tháng 7-8/2025, mối quan hệ tan vỡ.

Diệp Kha tự xác nhận chia tay trong livestream: “Chúng tôi đã chia tay...” . Tâm trạng Diệp Kha từng rơi vào khủng hoảng vì áp lực dư luận khi yêu, sau chia tay chọn cách im lặng một thời gian rồi trở lại mạnh mẽ.

Sau 8 tháng “mất tích” khỏi mạng xã hội, Diệp Kha trở lại Douyin từ tháng 7/2025. Lý do trở lại được cô chia sẻ thẳng thắn: “Kiếm tiền nuôi con, trả nợ nhà nợ xe, không phải xin xỏ ai, có gì mà xấu hổ?”. Hiệu quả livestream bán hàng nhanh chóng thể hiện rõ. Lần đầu comeback thu hút hàng trăm nghìn người xem chỉ trong vài phút. Doanh số có buổi đạt 250-500 vạn tệ (khoảng 8-16 tỷ VND), nhanh chóng lọt top đầu bảng xếp hạng đưa hàng Douyin (tương tự TikTok ở Việt Nam).

Diệp Kha livestream bán hàng.

Sản phẩm chính bao gồm mỹ phẩm, đồ chăm sóc da sau sinh, sản phẩm mẹ và bé. Điểm nhấn trong các buổi phát sóng là nhiều lần có tiếng con gái khóc nền, Diệp Kha tạm dừng để dỗ con rồi tiếp tục bán hàng, khiến người xem chú ý đến hình ảnh chân thật của cô.

Hiện tại, đầu năm 2026, cô vẫn đều đặn livestream, cuộc sống ổn định, tập trung nuôi con và kinh doanh, không nhắc đến Huỳnh Hiểu Minh nữa.

Hình ảnh mới nhất của Diệp Kha - hot girl được nhận xét là "mẹ 1 con trông mòn con mắt".

Trên trang Douyin cá nhân, Diệp Kha có hơn 140 nghìn người theo dõi. Hot girl thường xuyên chia sẻ những hình ảnh xinh đẹp, cùng những dòng status động viên bản thân cố gắng, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu (ý chỉ con đường livetsream bán hàng, kiếm tiền nuôi con -pv) chỉ vừa mới bắt đầu nên cần phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa.