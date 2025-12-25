Được đại gia đầu tư gần 4 tỷ dù mới quen vài ngày, cô gái quyết tâm cưới "ông chú" làm chồng và cái kết ngã ngửa sau cưới

Đúng thời khắc bước sang năm mới 2024, cô gái quê Hồ Nam tên Mẫn Nhi chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh sợi dây chuyền khóa vàng do chồng tặng. Kèm theo đó là dòng trạng thái:

"Ngày đầu tiên của năm 2024, nhận được món quà từ chồng. Kết hôn 15 năm, người đàn ông này chưa từng khiến tôi phải ngưỡng mộ cuộc sống của người khác. Mọi thứ đều xuất phát từ sự thấu hiểu".

Chia sẻ ngắn gọn nhưng cho thấy sự hài lòng của Mẫn Nhi với cuộc hôn nhân hiện tại. Ít ai biết rằng, trước khi gặp người chồng đến từ Hong Kong (Trung Quốc), cuộc đời cô từng trải qua nhiều biến cố.

Tuổi thơ nhiều thiếu thốn

Mẫn Nhi sinh năm 1988, lớn lên tại một vùng nông thôn ở tỉnh Hồ Nam. Tuổi thơ của cô từng khá êm đềm với bố mẹ và chị gái. Dù kinh tế không dư dả, cha mẹ vẫn cố gắng dành cho các con điều kiện sống tốt nhất có thể.

Biến cố xảy ra khi Mẫn Nhi 14 tuổi, cha qua đời vì bạo bệnh. Gia đình mất đi trụ cột, mẹ một mình gồng gánh nuôi hai con gái chưa trưởng thành. Cuộc sống nhanh chóng rơi vào cảnh chật vật: vừa lo đồng áng, vừa xoay xở mưu sinh, có thời điểm không đủ tiền cho con tiếp tục đến trường.

Chị gái của Mẫn Nhi phải sớm rời quê đi làm xa, gửi tiền về nuôi gia đình. Mẫn Nhi ở lại phụ giúp mẹ việc nhà và đồng áng, đồng thời chịu không ít thiệt thòi khi gia đình chỉ còn phụ nữ nương tựa vào nhau.

Rời quê và bước ngoặt cuộc đời

Năm 2005, khi vừa 17 tuổi, Mẫn Nhi theo người quen đến Thâm Quyến làm việc. Cô xin vào làm phục vụ tại một nhà hàng. Nhờ ngoại hình ưa nhìn, khả năng giao tiếp tốt và chăm chỉ, Mẫn Nhi sớm thích nghi với công việc và có thu nhập ổn định.

Thời gian này, cô nuôi ước mơ tích góp tiền để về quê mở một cửa hàng quần áo nhỏ, vừa có thể kiếm sống, vừa được ở gần mẹ. Tuy nhiên, số vốn ban đầu là rào cản lớn.

Chính trong giai đoạn này, Mẫn Nhi gặp người đàn ông đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô – một doanh nhân Hong Kong, hơn cô 14 tuổi, thường xuyên qua lại giữa Hong Kong và Thâm Quyến để làm ăn.

Hai người quen biết qua một buổi gặp gỡ bạn bè. Doanh nhân Hong Kong ấn tượng với sự giản dị, thẳng thắn của Mẫn Nhi và chủ động theo đuổi. Sau khi liên lạc thường xuyên, ông biết Mẫn Nhi muốn mở cửa hàng nhưng thiếu vốn, liền đề nghị hỗ trợ.

Chỉ trong 10 ngày quen biết, ông đã chuyển cho Mẫn Nhi tổng cộng 90.000 nhân dân tệ (337 triệu đồng) để làm vốn khởi nghiệp. Trong vòng 3 tháng, ông tiếp tục hỗ trợ tài chính, giúp cô mở cửa hàng quần áo và lo liệu mọi thủ tục cần thiết.

Theo chia sẻ của Mẫn Nhi, trong khoảng thời gian ngắn, số tiền cô nhận được lên đến hơn 1 triệu nhân dân tệ (3,7 tỷ đồng). Dù gia đình lo lắng, bản thân Mẫn Nhi cho biết cô luôn giữ sự tỉnh táo và chuẩn bị tinh thần cho mọi khả năng.

Cuộc hôn nhân chớp nhoáng và cái kết

Sau ba tháng quen biết, hai người đăng ký kết hôn hợp pháp. Mẫn Nhi theo chồng về Hong Kong sinh sống. Trái với hình dung của cô về một cuộc sống xa hoa, thực tế lúc đó chồng cô đã dùng gần hết số tiền tích lũy cho việc khởi nghiệp và hỗ trợ vợ, nên hai người phải thuê nhà để ở.

Gia đình chồng không thuộc diện giàu có sẵn có, mọi thứ đều phải dựa vào nỗ lực cá nhân. Tuy vậy, bố chồng ủng hộ cuộc hôn nhân này và hỗ trợ tài chính khi con dâu sinh con.

Chỉ sau một năm kết hôn, Mẫn Nhi sinh con trai đầu lòng. Gia đình thuê người giúp việc để chăm sóc mẹ và bé. Chi phí sinh hoạt chính do chồng đảm nhiệm, chi phí nuôi cháu được ông nội hỗ trợ hàng tháng.

Hiện tại, gia đình Mẫn Nhi vẫn sinh sống tại Hong Kong trong căn hộ thuê có diện tích khoảng 120m². Dù chưa sở hữu nhà riêng, mức sống của gia đình được đánh giá ở mức trung lưu khá tại Hong Kong.

Mẫn Nhi thường xuyên chia sẻ cuộc sống gia đình lên mạng xã hội, đồng thời tham gia livestream bán hàng để tăng thu nhập. Chồng cô tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh. Cả hai đều đặt mục tiêu mua nhà trong tương lai.

Sau 15 năm chung sống, Mẫn Nhi cho biết điều khiến cô trân trọng nhất không phải vật chất, mà là sự đồng hành và tôn trọng lẫn nhau. Từ một cô gái quê nghèo, sớm chịu nhiều thiệt thòi, cô dần xây dựng được cuộc sống ổn định nhờ lựa chọn và nỗ lực của chính mình.