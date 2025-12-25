Khi manifest là chưa đủ: Giới trẻ bước vào 2026 bằng tinh thần “Săn lộc bản lĩnh”

Tuy nhiên, càng gần năm mới 2026, góc nhìn về "vận may" đang dần thay đổi theo một cách khác. Nhiều người tin rằng chỉ manifest hay cầu vận may thôi là chưa đủ. Một năm mới, muốn khởi sắc, thì phải tự tay bật công tắc "săn lộc" cho chính mình vì may mắn là kết quả của sự dấn thân, của bản lĩnh và của lựa chọn chủ động. Tinh thần "tự tay săn lộc may" ấy đang trở thành một làn sóng mới, mở ra trend đầu năm: Săn Lộc Bản Lĩnh. Tiêu biểu cho tinh thần này chính là những chia sẻ đầy cảm hứng của hai gương mặt nghệ sĩ đang được yêu thích: "anh tài" Kay Trần và "chị đẹp" Đồng Ánh Quỳnh.

Kay Trần là một trong những nghệ sĩ trẻ dám từ bỏ vùng an toàn để tìm kiếm cơ hội mới. Với hàng loạt bước chuyển mình trong thời gian qua, anh đã thể hiện tinh thần dám làm, dám thử, và tìm kiếm cơ hội cho chính mình - đúng với tinh thần thế hệ trẻ đang theo đuổi hôm nay.

Dám thử, dám tìm kiếm cơ hội và nắm lấy vận may chính là tinh thần mà Kay Trần luôn theo đuổi

Với Kay Trần, dám thử và chủ động tìm kiếm cơ hội luôn là tinh thần anh theo đuổi trong hành trình của mình. Nam ca sĩ chia sẻ rằng, bước vào năm mới, anh vẫn trân trọng những lời cầu chúc may mắn đầu năm, nhưng đồng thời tin rằng, vận may cũng đến từ những quyết định và hành động mà mỗi người lựa chọn.

"Với mình, bản lĩnh là khi dám bước lên và nắm lấy cơ hội," Kay Trần nói. "Lộc có thể đến theo nhiều cách – đôi khi là một chút may mắn, đôi khi là từ chính việc mình sẵn sàng thử và làm."

Nếu Kay Trần đại diện cho tinh thần dám bước ra khỏi vùng an toàn để tự tay tạo nên vận may, thì Đồng Ánh Quỳnh lại mang đến một góc nhìn khác của người trẻ hiện đại: đủ trải nghiệm để hiểu rằng chờ đợi không còn là lựa chọn, và hành động mới là cách mình nên làm để mở ra cơ hội: "Quỳnh từng là người an toàn, mỗi lần có cơ hội, mình thường phân vân rất lâu, điều đó đã ngăn cản mình đạt được điều mình khao khát khiến mình tiếc nuối không ít",

"Chị đẹp" Đồng Ánh Quỳnh tự tin săn lấy lộc may để mở ra một mùa khai xuân rực rỡ, thành công

Đồng Ánh Quỳnh chia sẻ, "Thường Tết, Quỳnh chỉ manifest mong may mắn tới, nhưng manifest có lúc được lúc không. Rồi càng lớn mình càng hiểu rằng,: nếu cầu lộc thì chưa chắc lộc đã tới, nhưng khi chủ động hành động, chắc chắn sẽ có những bước tiến và kết quả khác đi. Nên năm nay, mình không chờ vận may nữa mà tự mình săn lộc cho chắc". Cô khẳng định, tự tay săn lấy lộc may sẽ giúp chinh phục nhiều thành công hơn trong năm mới.

Không chỉ là câu chuyện của riêng hai nghệ sĩ, chủ động nắm lấy vận may cũng chính là tinh thần Tiger Beer mong muốn truyền cảm hứng trong mùa Tết năm nay. Bản lĩnh là không chờ lộc may, mà là tự tay săn lấy lộc cho mình. Bản lĩnh, sẵn sàng, chinh phục, để nắm lấy những khởi đầu tươi sáng và tự tin mở ra một năm mới khí thế.

Mùa lễ hội năm nay, Tiger Beer sẽ mang đến một chuỗi trải nghiệm "săn lộc" bất ngờ và độc đáo với tâm điểm là các "Quảng Trường Săn Lộc Bản Lĩnh". Tại đây, Tiger Beer sẽ mở ra những lễ hội sôi động và ấn tượng nhất, từ đại tiệc chào đón năm mới Tiger Remix đến loạt thử thách săn lộc thực chiến. Người hâm mộ sẽ được chinh phục Cây lộc bản lĩnh "khó trị nhất" và tham gia các hoạt động săn Lộc Bản Lĩnh trực tiếp trên sân khấu Tiger Remix 2026. Hành trình hứa hẹn sẽ biến mùa lễ hội năm nay thành một mùa khai xuân đậm sắc văn hoá, nơi mọi người cùng săn lộc và làm chủ năm mới đầy khí thế.

Từ đại tiệc âm nhạc cuồng nhiệt đến loạt địa điểm săn lộc thực chiến - tất cả đang chờ các "mãnh hổ" tại Quảng Trường Săn Lộc Bản Lĩnh - Tiger Remix 2026

(*) Line-up tại Tiger Remix có thể khác nhau theo từng địa điểm.

Đến với đêm đại nhạc hội, khán giả sẽ được tận hưởng không khí trẩy hội đầu xuân rộn ràng, cùng nhau thưởng thức các bản nhạc xuân đình đám được "remix" theo phong cách thịnh hành, và chứng kiến sự kết hợp của dàn nghệ sĩ đa thế hệ: SOOBIN, NSND Hữu Quốc, Tóc Tiên, Hoàng Thuỳ Linh, DJ Soda, (S)TRONG Trọng Hiếu, Anh Tú, Phương Mỹ Chi, Kay Trần, Quang Hùng MasterD, Phạm Anh Khoa, Muộii, Hoàng Rapper, DJ HOAPROX, DJ HINO, MC HYPE MASTAB. Sự kiện hứa hẹn sẽ tạo nên một lễ hội khai xuân tưng bừng và bản lĩnh nhất.

Sau Tiger Remix, hành trình "săn lộc" sẽ tiếp tục lan rộng tại các hàng quán, nền tảng mạng xã hội và hệ thống phân phối của Tiger Beer trên toàn quốc, mở ra chuỗi hoạt động để người tiêu dùng tiếp tục tự tay nắm lấy vận may trong suốt mùa Tết 2026.