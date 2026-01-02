2 TikToker bị cháy kho hàng ở Hà Nội đúng ngày 1/1, nói một câu khiến cả mạng bối rối

Tối ngày 1/1/2026, tài khoản TikToker Sơn Lại Cuộc Đời - 1,1 triệu người theo dõi đã đăng clip cũng thông báo khiến nhiều người chú ý. Trong clip, kênh này ghi lại cảnh tượng đám cháy lớn cùng chú thích nửa đùa nửa thật:

“1/1/2026

Có thể đây sẽ là một khởi đầu mới cho nhiều điều may mắn tới. Cảm ơn toàn thể khách hàng những ngày qua đã mua sạch sản phẩm ủng hộ Sơn Lại Cuộc Đời. Chúng tôi chính thức thông báo CHÁY HÀNG”.

Ở phần bình luận, TikToker Sơn Lại Cuộc Đời xác nhận kho hàng của mình đã bị cháy đúng ngày đầu tiên của năm mới. Hiện tại, kho hàng cháy tan tành nhưng may mắn không có thiệt hại về người đồng thời hứa hẹn sẽ nhanh chóng xây lại nhà xưởng trong thời gian tới.

Bài đăng của tài khoản Sơn Lại Cuộc Đời (Ảnh chụp màn hình)

Khi có nhiều người hoài nghi tại sao cháy xưởng vẫn lạc quan vui vẻ và làm content, tài khoản Sơn Lại Cuộc Đời phản hồi: “Chả ai cho mình được cái gì thì sao phải buồn cho mọi người thấy”.

Phía dưới bài đăng của Sơn Lại Cuộc Đời, cư dân mạng để lại nhiều bình luận động viên song cũng vừa thương vừa buồn cười vì sự lạc quan của chủ kênh. Ai nấy cũng mong nhà sáng tạo nội dung này sớm ổn định và làm ăn bình thường trở lại. Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Biết là chuyện buồn nhưng mà thấy các chú lạc quan quá nên thả haha cho các chú có động lực làm lại.

- Con xin lỗi vì đã cười nhưng cũng chúc chú may mắn. Chú toàn content vui vẻ đến lúc này vẫn lạc quan.

- Cuộc đời mà chú còn sơn lại được thì không sao, xem như của đi thay người chú ạ.

- Đúng nghĩa sơn lại cuộc đời luôn rồi 2 chú. Thôi thì con chúc 2 chú vượt qua biến cố lần này.

- Mong các chú sớm ổn định cửa hàng và cuộc sống ạ. Nào có nhà mới, cháu nhất định nhớ tới các chú!

- Đến cuối thì các chú vẫn lạc quan. Chúc 2 chú sớm vượt qua thời gian khó khăn này.

- Lạc quan ngay cả trong tình cảnh ngặt nghèo nhất.

Được biết chủ kênh Sơn Lại Cuộc Đời là hai người đàn ông trung niên - chú Chiến và chú Thắng - sống ở ngoại thành Hà Nội, lập kênh với mục đích bán sơn. Chưa bàn đến chuyện doanh thu nhưng về mặt viral thì chú Chiến và chú Thắng hoàn toàn chinh phục cư dân mạng, mọi video của hai chú đều lên xu hướng dù đạo cụ cực đơn giản, chỉ là thùng sơn, mâm cơm, vài bộ bát đũa,...

Chú Chiến (trái) và chú Thắng (phải)(Ảnh: FBNV)

Về vụ cháy, theo báo Hà Nội Mới, vụ cháy khu xưởng sản xuất xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 1/1/2026 tại đường bờ sông ở thôn Thạch Bích, xã Bình Minh (Hà Nội). Thông tin ban đầu, do khu vực cháy là xưởng sản xuất tranh, có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh. Khói và lửa bốc cao khiến người dân trong khu vực lo lắng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) đã điều động phương tiện và các chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 33 và số 4 xuống hiện trường phối hợp cùng chính quyền và Công an xã Bình Minh chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Bước đầu, vụ cháy được nhận định là do chập điện. Toàn bộ người bên trong xưởng đã thoát ra ngoài khi vụ cháy xảy ra.

Đám cháy lớn khiến người dân xung quanh lo lắng(Ảnh: FBNV)

Theo Vietnamnet, đến 19h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát và dập tàn để ngăn lửa bùng phát trở lại. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại tài sản và tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.