Ngày 1/1/2026 quá đã!

Bạn làm gì trong ngày đầu tiên của năm 2026?

Trong ngày đầu tiên của năm mới, không khí trên mạng xã hội đã đổi tông hoàn toàn. Nếu những ngày cuối năm là lúc người ta ngồi lại để tổng kết và recap 2-25, thì ngày 1/1 lại mang đúng tinh thần “mở bát” - ai cũng muốn bắt đầu 2026 bằng những điều vui vẻ, rộn ràng và thật nhiều năng lượng tích cực. Từ sáng sớm, khắp cõi mạng đã ngập tràn lời chúc năm mới, ảnh check-in đầu năm và những dòng trạng thái mang tâm thế “new year - new me”.

Với kỳ nghỉ dài ngày, nhiều người cũng nhanh chóng biến Tết Dương lịch thành dịp của dịch chuyển, nghỉ ngơi và tận hưởng. Người tranh thủ về quê, người xách vali đi du lịch, người đơn giản là tự thưởng cho mình một buổi cà phê thong thả để khởi động năm mới thật chậm. Dù chọn cách đón năm mới ra sao, điểm chung dễ thấy là không khí hân hoan, nhẹ nhõm - khi ai cũng muốn bỏ lại những bộn bề cũ, để bắt đầu một hành trình mới với nhiều kỳ vọng hơn.

Gia đình phú bà Hannah Olala đang có chuyến du lịch tại Maldives. Cô cho biết sau 8 năm mới có cơ hội quay lại đây và lần này đặc biệt hơn vì có con trai đi cùng. "Đợt này Na cũng chọn một hòn đảo nhỏ có villa ở trên nước. Màu nước xanh ngọc đổi theo từng giờ thích lắm. Hôm qua đến giờ Na đi xe đạp khắp nơi với con, hai chân mỏi nhừ luôn rồi. Mà cố gắng tạo nhiều kỷ niệm đẹp nhất với con, chứ mai mốt có bồ rồi sợ không đi với bố mẹ nữa quá" - Hannah Olala chia sẻ.

Cựu hot girl Tâm Tít xả xuộc ảnh tuyết nét căng khi đi du lịch ở nước ngoài. Cư dân mạng xem xong nửa đùa nửa thật rằng ảnh này còn đẹp hơn cả trend AI chụp ảnh tuyết đình đám năm 2025.

Milan Phạm (Phạm Trà My) đi du lịch Hong Kong (Trung Quốc) đón năm mới.

Vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đi du lịch Phú Quốc.

Phanh Lee và bạn thân - Đinh Ngọc Phượng lại hẹn hò cà phê đầu năm. Ai cũng có "thủ tục" này trong ngày 1/1/2026 điểm danh!

Nàng thơ Amandine Thùy Trinh dạo phố đón năm mới.

Rich kid "mạnh nhất" miền Tây Trần Huỳnh Giao nhắn gửi đến năm mới: "Ngày đầu tiên của năm con ngựa. Hy vọng 2026 sẽ nhẹ nhàng với tôi nhất có thể".

Vợ chồng Linda Ngô có một năm 2025 nhiều niềm vui và hạnh phúc khi chuẩn bị có em bé.

Võ Ngọc Trân khoe ảnh ngọt ngào với bạn trai cùng chú thích đơn giản. Trong năm 2025, cô nhận về sự chú ý khi lần đầu tiên công khai người yêu.

Xoài Non nền nã và xinh xắn trong tà áo dài. Tết Dương lịch đã thế này thì Tết Nguyên đán còn xúng xính cỡ nào!

Lọ Lem duy trì phong độ xinh đẹp trong ngày đầu năm.

Jenny Huỳnh về nhà nghỉ Tết và check-in trong căn phòng sến của mình.