Ngày 1/1/2026 quá đã!

Trong ngày đầu tiên của năm mới, không khí trên mạng xã hội đã đổi tông hoàn toàn. Nếu những ngày cuối năm là lúc người ta ngồi lại để tổng kết và recap 2-25, thì ngày 1/1 lại mang đúng tinh thần “mở bát” - ai cũng muốn bắt đầu 2026 bằng những điều vui vẻ, rộn ràng và thật nhiều năng lượng tích cực. Từ sáng sớm, khắp cõi mạng đã ngập tràn lời chúc năm mới, ảnh check-in đầu năm và những dòng trạng thái mang tâm thế “new year - new me”.
Với kỳ nghỉ dài ngày, nhiều người cũng nhanh chóng biến Tết Dương lịch thành dịp của dịch chuyển, nghỉ ngơi và tận hưởng. Người tranh thủ về quê, người xách vali đi du lịch, người đơn giản là tự thưởng cho mình một buổi cà phê thong thả để khởi động năm mới thật chậm. Dù chọn cách đón năm mới ra sao, điểm chung dễ thấy là không khí hân hoan, nhẹ nhõm - khi ai cũng muốn bỏ lại những bộn bề cũ, để bắt đầu một hành trình mới với nhiều kỳ vọng hơn.