5 phát ngôn "chịu không nổi" của người EQ thấp trong ngày đầu năm mới

Ngày đầu năm mới, mạng xã hội giống như một cuốn nhật ký mở: người đăng ảnh gia đình sum họp, người chia sẻ khoảnh khắc đón năm mới cùng bạn bè, người đánh dấu cột mốc cá nhân sau một năm nhiều biến động. Phần lớn bài đăng đều mang tinh thần tích cực, nhẹ nhàng, chia vui.

Thế nhưng, chỉ cần lướt xuống phần bình luận, không ít niềm vui ấy lại bị “lệch nhịp” bởi những câu nói tưởng rất quen miệng. Không hẳn là ác ý, nhưng trong bối cảnh đầu năm, chính sự thiếu tinh tế đó lại khiến nhiều người cảm thấy… không vui như đáng lẽ phải thế.

Ảnh minh họa.

1. “Nhà như thế mà cũng khoe”

Câu bình luận này thường xuất hiện dưới những bài đăng rất đời thường: một bức ảnh gia đình chụp trong căn nhà mới dọn về, một dòng chia sẻ ngắn gọn kiểu “năm nay có chỗ ở ổn định hơn”, hoặc đơn giản chỉ là khoảnh khắc sinh hoạt đầu năm được ghi lại trong không gian sống quen thuộc.

Người để lại bình luận có thể không hề nghĩ mình đang “công kích” ai. Đôi khi, đó chỉ là một phản xạ so sánh, hoặc thói quen đánh giá giá trị của người khác thông qua vật chất. Thế nhưng, đặt trong bối cảnh ngày đầu năm, khi bài đăng mang tinh thần chia vui và đánh dấu một khởi đầu mới, câu nói ấy lại dễ dàng làm chệch mạch cảm xúc.

EQ thấp thể hiện ở việc phủ nhận niềm vui của người khác chỉ bằng một phán xét chủ quan. Mỗi căn nhà, mỗi không gian sống đều gắn với một câu chuyện riêng: có thể là thành quả tích góp suốt nhiều năm, cũng có thể chỉ đơn giản là bước đầu của một hành trình dài hơn. Việc dùng tiêu chuẩn cá nhân để đánh giá rồi công khai chê bai không chỉ khiến chủ bài đăng mất hứng, mà còn vô tình tạo ra cảm giác hơn - thua rất không cần thiết trong ngày đầu năm.

2. “Ăn Tết nhiều thế coi chừng tăng cân nha”

Kiểu bình luận này thường xuất hiện dưới các bài đăng rất đời thường: ảnh chụp mâm cơm gia đình, khoảnh khắc sum họp sau một năm xa nhà, hay đơn giản là một tấm ảnh selfie đầu năm với gương mặt rạng rỡ hơn thường ngày.

Người bình luận thường nghĩ đây là lời nhắc nhở thân quen, thậm chí còn cho rằng mình đang “quan tâm”. Nhưng trong bối cảnh đầu năm khi ai cũng mong được thoải mái, nhẹ nhàng việc lôi ngoại hình, cân nặng ra nhận xét lại khiến người đọc khó tránh khỏi cảm giác bị soi xét.

EQ thấp thể hiện ở việc không đặt cảm xúc của người khác lên trước sự vô tư của bản thân. Điều bạn thấy là đùa vui, người khác có thể thấy là áp lực. Đặc biệt trong những ngày đầu năm, khi tâm trạng vốn rất mong manh, một câu nói lệch nhịp cũng đủ khiến không khí chùng xuống.

3. “Đầu năm khoe vậy coi chừng xui đó”

Câu nói này thường xuất hiện dưới các bài đăng mang màu sắc tích cực: khoe thành quả sau một năm làm việc, chia sẻ tin vui cá nhân, hoặc đơn giản là bày tỏ sự hào hứng cho một khởi đầu mới.

Trong suy nghĩ của nhiều người, đây là lời nhắc mang tính “phòng ngừa”, xuất phát từ thói quen kiêng kỵ đầu năm. Nhưng trên mạng xã hội, nơi mọi người chia sẻ cảm xúc, câu nói ấy lại dễ bị hiểu theo hướng khác: phủ nhận niềm vui, hoặc gieo cảm giác bất an không cần thiết.

Ảnh minh họa.

EQ thấp nằm ở chỗ: đặt niềm tin và nỗi sợ cá nhân lên cảm xúc của người khác. Ngày đầu năm, ai cũng mong nghe điều tốt lành. Nếu không thể chúc mừng, việc giữ im lặng đôi khi lại tinh tế hơn rất nhiều.

4. “Có gì đâu mà khoe”

Kiểu bình luận này thường xuất hiện dưới các bài đăng đánh dấu cột mốc: thăng chức, hoàn thành một dự án, đạt được điều gì đó sau thời gian dài nỗ lực. Đó có thể không phải thành tựu “to tát” với người ngoài, nhưng với người trong cuộc, lại mang ý nghĩa rất riêng.

Người bình luận có thể nghĩ mình đang nói thật, nói thẳng. Nhưng EQ thấp thể hiện ở việc xem nhẹ cảm xúc và công sức của người khác, nhất là trong thời điểm đầu năm khi ai cũng muốn khích lệ nhau hơn là dội nước lạnh.

Không phải mọi niềm vui đều cần được đánh giá. Có những khoảnh khắc chỉ cần một lời chúc mừng là đủ.

5. “Năm nay chắc cũng áp lực tiền bạc lắm ha?”

Câu bình luận này thường xuất hiện dưới những bài đăng mang màu sắc than vãn: người đăng nhìn lại năm 2025 với áp lực tiền bạc, nợ nần, chi tiêu chồng chất, rồi thở dài rằng sang năm 2026 có lẽ cũng khó mà khá hơn. Bài viết không phải để khoe, cũng không tìm kiếm lời khuyên, mà giống như một cách xả bớt cảm xúc trong những ngày đầu năm.

Người để lại bình luận có thể nghĩ mình đang đồng cảm, hỏi han hoặc “nói hộ nỗi lòng”. Nhưng trên thực tế, câu hỏi ấy lại vô tình đóng khung người khác trong vòng luẩn quẩn của lo lắng, như một sự khẳng định rằng áp lực ấy là điều hiển nhiên, khó tránh và sẽ còn kéo dài.

EQ thấp thể hiện ở việc hùa theo cảm xúc tiêu cực thay vì mở ra một khe hở tích cực, dù là rất nhỏ. Ngày đầu năm, ngay cả với những người đang mệt mỏi nhất, điều họ cần đôi khi không phải là một câu hỏi xoáy sâu vào khó khăn, mà là một lời chia sẻ mang tính nâng đỡ: một sự động viên, hoặc chí ít là sự im lặng đủ tinh tế.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.