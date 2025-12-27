Thường cầm điện thoại theo 3 cách này là biểu hiện của EQ thấp, tuyệt đối tránh khi đi Tất niên công ty

Cuối năm, khi các công ty bước vào mùa tổng kết, tiệc Tất niên trở thành một “nghi thức” quen thuộc. Với nhiều người, đó đơn giản là bữa ăn chung để nhìn lại một năm làm việc. Nhưng với không ít nhân viên, đặc biệt là những người mới gia nhập thị trường lao động, hay còn “chân ướt chân ráo” bước vào môi trường công sở - tiệc Tất niên lại là một bài toán không hề dễ.

Ảnh minh họa.

Mặc gì cho phù hợp? Ngồi cùng bàn với ai? Có nên chủ động chào hỏi lãnh đạo không? Nên nói chuyện thế nào để không quá gượng gạo mà cũng không bị đánh giá là thiếu tinh tế? Những câu hỏi ấy thường xuất hiện dồn dập, nhất là trong không gian mà ngoài đồng nghiệp quen mặt còn có sếp lớn, quản lý cấp cao, đối tác hoặc khách mời quan trọng.

Trong số rất nhiều chi tiết nhỏ tạo nên ấn tượng tại một buổi tiệc Tất niên, cách sử dụng và cầm điện thoại lại là yếu tố thường bị xem nhẹ, nhưng lại phản ánh khá rõ chỉ số cảm xúc (EQ) của mỗi người. Trong những tình huống xã giao như tiệc cuối năm, nơi các mối quan hệ không chỉ thuần túy là công việc, cách bạn hiện diện, lắng nghe và tương tác quan trọng không kém năng lực chuyên môn. Và đôi khi, chỉ một chiếc điện thoại trên tay cũng đủ để người khác “đọc vị” bạn là người tinh tế hay vụng về trong giao tiếp.

Khác với những bữa tiệc riêng tư, tiệc Tất niên công ty mang tính chất nửa thân mật, nửa công việc. Đó là không gian mà ranh giới cấp trên - cấp dưới tạm thời được nới lỏng, nhưng không hoàn toàn biến mất. Chính vì vậy, mọi hành vi, dù nhỏ, đều có thể để lại ấn tượng lâu dài. Người có EQ cao thường hiểu rất rõ điều này. Ngược lại, có những kiểu cầm điện thoại tưởng chừng rất “vô thức” trong tiệc Tất niên, nhưng lại là dấu hiệu của EQ thấp. Nên biết để tránh nhé.

1. Vừa trò chuyện vừa dán mắt vào điện thoại

Đây là hình ảnh không khó bắt gặp trong các buổi tiệc cuối năm: một nhóm người đang nói chuyện, nhưng có người tay cầm điện thoại, mắt liên tục lướt màn hình, miệng “dạ”, “vâng” cho có lệ.

Trong bối cảnh tiệc Tất niên, hành động này đặc biệt phản cảm. Bởi đây không chỉ là cuộc trò chuyện cá nhân, mà còn là không gian giao tiếp tập thể, nơi sự hiện diện của bạn mang ý nghĩa tôn trọng người đối diện.

Các nhà tâm lý học hành vi cho rằng, việc vừa nói chuyện vừa nhìn điện thoại gửi đi một thông điệp ngầm: “Cuộc trò chuyện này không đủ quan trọng với tôi ”. Điều đó khiến người đối diện cảm thấy bị xem nhẹ, thậm chí bị xúc phạm, dù không ai nói ra.

Với lãnh đạo hoặc đồng nghiệp lớn tuổi, hành vi này còn dễ bị đánh giá là thiếu lễ độ, thiếu chuyên nghiệp. Đặc biệt, nếu bạn là nhân viên mới, đây gần như là một “điểm trừ” rõ ràng về khả năng hòa nhập.

Ảnh minh họa.

Người EQ cao hiểu rằng, trong những khoảnh khắc như tiệc Tất niên, sự chú tâm trọn vẹn là điều quý giá nhất. Họ sẵn sàng đặt điện thoại xuống bàn, để chế độ im lặng, hoặc chỉ kiểm tra nhanh khi thật sự cần thiết và luôn nói rõ lý do với người đối diện.

2. Cầm điện thoại vung vẩy, chỉ trỏ khi nói chuyện

Một kiểu hành vi khác cũng khá phổ biến là cầm điện thoại trong tay khi nói chuyện, vô thức vung vẩy hoặc dùng chính chiếc điện thoại để chỉ vào người khác nhằm nhấn mạnh quan điểm.

Trong không gian tiệc Tất niên, nơi mọi người đang cố gắng tạo không khí thoải mái, thân thiện - cử chỉ này dễ bị hiểu là thô lỗ, mang tính áp đặt. Về mặt ngôn ngữ cơ thể, việc “chĩa” một vật vào người khác khiến não bộ người nghe phản ứng như đang bị tấn công hoặc phán xét, dù ý định ban đầu không hề xấu.

Người EQ thấp thường không nhận ra tác động của những chi tiết nhỏ như vậy. Họ quá tập trung vào việc thể hiện bản thân, kể câu chuyện của mình, mà quên mất cảm xúc của người đối diện.

Ngược lại, người có EQ cao luôn kiểm soát tốt cử chỉ tay, ánh mắt và khoảng cách giao tiếp. Ngay cả khi tranh luận hay chia sẻ quan điểm trong tiệc Tất niên, họ vẫn giữ thái độ chừng mực, khiến người khác cảm thấy dễ chịu và được tôn trọng.

3. Giả vờ bận rộn với điện thoại để né giao tiếp

Không ít người tham dự tiệc Tất niên với tâm thế “cho có mặt”. Họ ngại giao tiếp, sợ nói chuyện với sếp, hoặc cảm thấy lạc lõng giữa đám đông. Và chiếc điện thoại trở thành “lá chắn” hoàn hảo.

Họ giả vờ nhắn tin, lướt mạng xã hội, cúi đầu vào màn hình để tránh ánh nhìn và những cuộc trò chuyện xã giao. Đây là biểu hiện khá tinh vi của EQ thấp, bởi nó cho thấy khả năng đối diện và xử lý cảm xúc xã hội còn yếu.

Theo các chuyên gia, việc né tránh giao tiếp bằng cách bám víu vào điện thoại không giúp giảm căng thẳng lâu dài, mà chỉ khiến bạn càng tách mình khỏi tập thể. Trong môi trường công sở, điều này vô tình làm mất đi nhiều cơ hội kết nối, học hỏi và tạo thiện cảm.

Ảnh minh họa.

Người EQ cao không nhất thiết phải là người nói chuyện giỏi hay hoạt ngôn. Nhưng họ biết cách xử lý những khoảnh khắc xã giao nhỏ: một nụ cười, một cái gật đầu, một câu chào hỏi ngắn gọn cũng đủ để tạo kết nối ban đầu.

Trong thời đại công nghệ, điện thoại là công cụ không thể thiếu. Nhưng chính trong những dịp như tiệc Tất niên công ty, cách bạn sử dụng điện thoại lại phản chiếu rất rõ cách bạn đối diện với con người và các mối quan hệ xung quanh.

Điều quan trọng không nằm ở việc “cầm điện thoại thế nào cho đúng”, mà là nhận ra thói quen của mình đang nói gì về bản thân. Nếu bạn nhận thấy mình thường xuyên rơi vào một trong ba kiểu hành xử trên trong tiệc Tất niên, đó có thể là dấu hiệu để điều chỉnh.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.