Trong tiếng Việt, từ nào càng nói nhiều càng phô bày EQ thấp?

Trong tiếng Việt, có những từ không mang tính công kích, không thô ráp, thậm chí còn được dùng rất thường xuyên trong đời sống hằng ngày nhưng lại có thể khiến người khác tổn thương. Bởi lẽ đó là từ quá quen thuộc, được sử dụng hàng ngày và sử dụng một cách vô thức để rồi dần bộc lộ sự thiếu tinh tế trong lời nói. Một trong số đó là "kệ".

Ở bề mặt, “kệ” mang nghĩa bỏ qua, không bận tâm, không để ý thêm. Trong một số tình huống, đó có thể là lựa chọn hợp lý nếu bạn không muốn sa đà vào những chuyện nhỏ nhặt hay muốn tránh rắc rối.

Tuy nhiên, khi “kệ” được dùng để phản hồi trước cảm xúc của người khác - nỗi buồn, sự thất vọng hay băn khoăn - nó không còn là một từ trung tính.

(Tranh: Sua Balac)

Những câu nói như “kệ nó đi”, “thôi kệ”, “kệ người ta nghĩ gì”,... thường xuất hiện rất nhanh, rất gọn, nhưng cũng chính vì thế mà dễ trở thành cách cắt ngang cảm xúc. Thông điệp ngầm mà người nghe nhận được không nằm ở câu chữ, mà ở thái độ: Cảm xúc này không cần được đào sâu, không cần được quan tâm thêm.

Vấn đề không phải ở việc nói “kệ” một lần, mà ở việc dùng nó như một phản xạ mặc định. Khi mỗi lần người khác bộc lộ cảm xúc đều nhận lại một câu “kệ”, giao tiếp dần trở thành một chiều. Người nói có thể không có ý xấu, nhưng đang vô thức đặt sự tiện lợi của mình lên trên nhu cầu được lắng nghe của người đối diện.

EQ thấp không thể hiện ở việc không có giải pháp, mà ở việc không nhận ra rằng có những lúc, điều người khác cần không phải là lời khuyên hay sự bỏ qua, mà là sự thừa nhận rằng cảm xúc đó là có thật. Người có EQ cao thường hiểu cảm xúc cần được tiếp nhận trước khi bị gạt sang một bên.

Điểm đáng nói là “kệ” hiếm khi gây ra tranh cãi trực diện. Nó không làm cuộc nói chuyện bùng nổ, nhưng lại khiến người nghe dần im lặng, thu mình và không muốn chia sẻ thêm. Giao tiếp kết thúc không phải vì mâu thuẫn mà vì mất cảm giác được tôn trọng.

Nguy hiểm hơn, nếu "kệ" được sử dụng lặp đi lặp lại trong một mối quan hệ, hậu quả không dừng lại ở một cuộc trò chuyện cụt hứng. Về lâu dài, nó bào mòn sự tin tưởng và cảm giác an toàn cảm xúc giữa hai người. Khi mỗi lần bộc lộ tâm trạng đều nhận lại sự thờ ơ, người nghe sẽ học cách im lặng để tự bảo vệ mình. Họ không còn kỳ vọng được thấu hiểu, cũng không còn động lực để giải thích hay giãi bày.

Đến một thời điểm, mối quan hệ rạn nứt không phải vì những xung đột lớn, mà vì không còn điều gì để nói với nhau. Khi sự im lặng trở thành trạng thái quen thuộc, mọi nỗ lực hàn gắn sau đó đều rất khó cứu vớt. Bởi mối quan hệ lúc này không thiếu lời xin lỗi hay giải pháp, mà thiếu nền tảng căn bản nhất: cảm giác rằng cảm xúc của mình từng được coi trọng.

(Tranh: Sua Balac)

Cuối cùng, bản thân từ “kệ” không xấu. Điều quan trọng là biết khi nào nên dùng, và khi nào không. Trong giao tiếp, đôi khi chỉ cần thay một câu “kệ” bằng một khoảnh khắc lắng nghe, một câu hỏi nhẹ hoặc sự chú ý chân thành, cũng đủ để giữ lại kết nối giữa người với người. Và chính khả năng phân biệt ranh giới ấy mới là thước đo rõ ràng nhất của trí tuệ cảm xúc.