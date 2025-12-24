"Xạ thủ" Phí Thanh Thảo và bạn trai bất ngờ chia tay, nguyên nhân gây xôn xao

Sau SEA Games 33, VĐV bắn súng Phí Thanh Thảo (sinh năm 2004) tiếp tục nhận về nhiều sự quan tâm từ công chúng với nickname “hot girl bắn súng”. Bởi lẽ nữ VĐV 21 tuổi không chỉ thi đấu tốt - mang HCB về cho đoàn thể thao Việt Nam mà còn gây chú ý vì vẻ ngoài xinh đẹp.

Ngay sau đó, nhiều người càng bất ngờ hơn khi danh tính người yêu của Phí Thanh Thảo được hé lộ. Đó là nam VĐV bắn súng cùng đội với Phí Thanh Thảo - xạ thủ Vũ Tiến Nam.

Bài đăng động viên của Vũ Tiến Nam dành cho Phí Thanh Thảo sau khi cô giành HCB SEA Games 33 (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên trong vài ngày vừa qua, trên MXH bất ngờ xuất hiện thông tin Phí Thanh Thảo và bạn trai đã chia tay. Sự việc diễn ra sau khi “hot girl bắn súng” trở về từ SEA Games 33. Thông tin được chính Vũ Tiến Nam xác nhận.

Theo đó, khi một kênh TikTok đăng tải đoạn clip giới thiệu profile Vũ Tiến Nam - người yêu Phí Thanh Thảo thì chính nam xạ thủ này đã bình luận: “Hehe. Chuột rút cho thuyền lênh đênh”. Cùng với đó, nhiều người quen của cặp đôi cũng xác nhận đã chia tay.

Trước sự bàn tán xôn xao từ cư dân mạng, Vũ Tiến Nam đã xác nhận một lần nữa về sự việc, cho biết cả 2 chưa có cơ hội gặp mặt sau sự việc và mong mọi người đừng công kích đến Thảo.

“Mọi người ơi dù sao thì việc nó cũng đã vậy rồi, mình và Thảo chưa có cơ hội gặp mặt nói chuyện, mình nghĩ là không có chuyện cắm sừng này kia đâu. Dù sao thì Thảo mới 20 - 21 tuổi thôi nên có lẽ là suy nghĩ hơi bồng bột thôi vì xã hội bây giờ ai cũng muốn nổi tiếng mà nên mình không trách Thảo. Cảm ơn những người đã đứng về phía mình nhưng xin mọi người đừng công kích đến Thảo. Biết ơn mọi người nhiều” - Vũ Tiến Nam viết.

Bình luận của Vũ Tiến Nam xác nhận cặp đôi đã chia tay (Ảnh chụp màn hình)

Trong video trên tài khoản cá nhân, khi có người động viên, Vũ Tiến Nam nói thêm rằng: “Cục đá còn phải buồn nhưng làm thế nào được. Tình cảm mà, đâu cưỡng ép được”.

Hiện tại, Vũ Tiến Nam đã chuyển tài khoản về chế độ riêng tư.

Cư dân mạng động viên Vũ Tiến Nam song hiện tại anh đã chuyển tài khoản sang chế độ riêng tư (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó, trên tài khoản TikTok, Phí Thanh Thảo cũng đăng ghi chú: “Nhẹ nhàng với em 1 chút nha. Tất cả là em, đều là do em hết ạ”. Song chia sẻ này đã không còn nữa, Phí Thanh Thảo cũng đã hạn chế bình luận trên kênh của mình.

Chia sẻ được cho là của Phí Thanh Thảo song hiện tại không còn trên kênh của cô nàng (Ảnh: MXH)

Được biết Phí Thanh Thảo và Vũ Tiến Nam đã công khai những khoảnh khắc thân mật trên mạng xã hội, từ ảnh đời thường cho đến những lần xuất hiện cùng nhau trong các chuyến tập huấn, thi đấu từ tháng 12/2024.

Vũ Tiến Nam cũng là xạ thủ nam kỳ cựu của đội tuyển bắn súng Việt Nam, thường xuyên góp mặt ở các giải đấu lớn trong nước lẫn quốc tế. Năm 2025, anh giành Huy chương Vàng cá nhân nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh tại Giải Vô địch Bắn súng Đông Nam Á 2025, đồng thời cùng với các đồng đội Hà Minh Thành, Phạm Quang Huy tạo nên bộ ba ấn tượng, mang về Huy chương Vàng đồng đội nam.

Phí Thanh Thảo và Vũ Tiến Nam trong bộ ảnh kỷ niệm của cặp đôi

(Tổng hợp)