"Xạ thủ đẹp nhất Việt Nam" lên tiếng khẩn về ồn ào đời tư

Trưa ngày 24/12, VĐV bắn súng Phí Thanh Thảo bất ngờ lên tiếng về việc chia tay người yêu - xạ thủ Vũ Tiến Nam. Chia sẻ được đăng tải trên tài khoản TikTok chính thức của Phí Thanh Thảo, cô khẳng định không có chuyện “cắm sừng” như thông tin sai lệch đang lan truyền. Hiện tại, Thanh Thảo và Tiến Nam đã nói chuyện với nhau một cách văn minh.

“Chào mọi người ,cảm ơn mọi người đã theo dõi mình và xin lỗi mọi người vì những thông tin sai lệch gần đây gây ảnh hưởng gần đây.

Chúng mình đã chia tay rồi nên không có chuyện là cắm sừng và cũng nói chuyện một cách văn minh, giải thích để không làm ảnh hưởng gì đến đối phương.

Cảm ơn mọi người!” - Phí Thanh Thảo viết.

Phí Thanh Thảo lên tiếng về chuyện chia tay (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, Vũ Tiến Nam cũng tiết lộ cả hai đã chia tay. Nam VĐV cho biết dù chưa có cơ hội gặp mặt nói chuyện nhưng anh nghĩ không có chuyện “cắm sừng” và mong mọi người không công kích Phí Thanh Thảo.

“Mọi người ơi dù sao thì việc nó cũng đã vậy rồi, mình và Thảo chưa có cơ hội gặp mặt nói chuyện, mình nghĩ là không có chuyện cắm sừng này kia đâu. Dù sao thì Thảo mới 20 - 21 tuổi thôi nên có lẽ là suy nghĩ hơi bồng bột thôi vì xã hội bây giờ ai cũng muốn nổi tiếng mà nên mình không trách Thảo. Cảm ơn những người đã đứng về phía mình nhưng xin mọi người đừng công kích đến Thảo. Biết ơn mọi người nhiều” - Vũ Tiến Nam cho biết.

Hiện tại, Vũ Tiến Nam đã chuyển tài khoản TikTok về chế độ riêng tư còn Phí Thanh Thảo cũng hạn chế bình luận trên nền nền tảng này.

Chia sẻ của Vũ Tiến Nam trước đó (Ảnh chụp màn hình)

Được biết Phí Thanh Thảo và Vũ Tiến Nam từng là cặp đôi trai tài gái giỏi của bắn súng Việt Nam. Cả 2 đều là xạ thủ triển vọng của môn bắn súng, thường xuyên góp mặt ở các giải đấu lớn trong nước lẫn quốc tế.

Cặp đôi bắt đầu công khai chuyện tình cảm lên MXH từ tháng 12/2024. Những khoảnh khắc đời thường, đi du lịch hay đồng hành cùng nhau trong các chuyến tập huấn, thi đấu đều được chia sẻ thoải mái.

Ngay tại thời điểm Phí Thanh Thảo nhận HCB SEA Games 33 vào ngày 19/12 vừa qua, Vũ Tiến Nam vẫn up ảnh động viên, gọi cô là tình yêu và hy vọng sẽ cùng nhau đồng hành trong kỳ đại hội thể thao sắp tới. Vì vậy thông tin đường ai nấy đi đã khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ và tiếc nuối.

Khoảnh khắc cùng nhau đi tập của Vũ Tiến Nam và Phí Thanh Thảo

Vũ Tiến Nam động viên bạn gái

Phí Thanh Thảo cũng vui vẻ đáp lại ở bình luận

