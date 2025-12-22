Tài sản lớn nhất của Thượng úy Phí Thanh Thảo

Chỉ cần nhắc đến “hoa khôi bắn súng” nhiều người sẽ nhớ ngay đến Phí Thanh Thảo (sinh năm 2004, đến từ Hà Nội). Năm nay mới 21 tuổi nhưng Thanh Thảo đã có 14 năm luyện tập thể thao với vô số giải thưởng lớn nhỏ tại các giải đấu. Nhờ thể thao, Thảo có được sự điềm tĩnh, bản lĩnh riêng và cũng nhờ thể thao mà cô quyết tâm trở thành quân nhân như ngày hôm nay. Những năm tháng rèn luyện vừa qua cũng chính là tài sản quý báu nhất với nữ VĐV.

VĐV bắn súng Phí Thanh Thảo

Chia sẻ trên báo Quân đội Nhân dân Cuối tuần, năm 7 tuổi, sau khóa huấn luyện lặn vào dịp nghỉ hè, Thanh Thảo lần đầu tiên tìm thấy niềm đam mê thể thao. Được bố mẹ đồng ý, cô gia nhập đội lặn Hà Nội.

Thanh Thảo gắn bó với bộ môn này suốt 6 năm sau đó nhưng cuối cùng, với sự thuyết phục của bố mẹ, cô đồng ý nghỉ tập. Quãng nghỉ đó là thời gian khó khăn với Thảo. Thấy con gái buồn bã sau khi nghỉ tập lặn, bố mẹ cô khuyên con thử sức với môn bắn súng tại Trung tâm TDTT Quân đội. Đây chính là bước ngoặt quan trọng của Thanh Thảo.

Chỉ sau 2 tháng luyện tập, Thanh Thảo được HLV cho thử sức tại giải đấu dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên tại Đà Nẵng vào năm 2019. Dù chỉ mới tập luyện bắn súng trong thời gian ngắn nhưng Phí Thanh Thảo đã đoạt HCV tại giải đấu.

Đây cũng chính là thời điểm Thanh Thảo quyết tâm theo đuổi bộ môn này. Điều đáng nói, những năm tháng học lặn giờ đem đến lợi thế cho Thảo với khả năng nín thở lâu, duy trì nhịp thở ổn định.

Cũng theo báo Quân đội Nhân dân Cuối tuần, sau 3 năm gắn bó với cây súng, Phí Thanh Thảo giành được nhiều huy chương tại các giải đấu trong nước như: Giải cup quốc gia (hiện nay là Giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia), Giải vô địch quốc gia, Giải tay súng xuất sắc,... Năm 2021, Phí Thanh Thảo chính thức có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia, có HLV hướng dẫn, được tham gia các khóa tập huấn trong và ngoài nước.

Những khoảnh khắc khi tập luyện và thi đấu của Thanh Thảo

Trong năm 2021, Phí Thanh Thảo lần đầu tiên tham dự giải đấu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp là SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai. Tại đây, dù mới 18 tuổi, Thảo đã có màn thể hiện vô cùng xuất sắc với Huy chương Vàng (HCV) 50m Súng trường 3 tư thế nữ và Huy chương Bạc (HCB) 10m Súng trường hơi nữ.

Trong đó, HCV ở nội dung 3 tư thế là một chiến thắng ngoạn mục, không chỉ của Thanh Thảo mà còn của bộ môn bắn súng. Bởi lẽ từ nhiều năm qua, bắn súng Việt Nam chưa giành được HCV 50m súng trường 3 tư thế tại SEA Games. Cũng sau kỳ đại hội thể thao này, Phí Thanh Thảo được công chúng biết đến nhiều hơn, ưu ái dành cho những nickname như “hot girl bắn súng”, “hoa khôi bắn súng”,...

"Hot girl bắn súng" giơ cao cờ Tổ quốc khi giành HCV tại SEA Games 31

Đầu năm 2023, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Phí Thanh Thảo đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người bất ngờ khi tạm dừng thi đấu, viết đơn tình nguyện nhập ngũ, được phân về Trung đoàn 692.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đầu năm 2025, Thanh Thảo được tuyển chọn trở thành quân nhân chuyên nghiệp, công tác tại Trung tâm TDTT Quân đội. Tháng 9/2025, cô được thăng quân hàm lên Thượng uý.

Thanh Thảo trong thời gian đi nghĩa vụ quân sự (Ảnh: Ngô Việt Trung)

Đầu tháng 10/2025, theo báo Lao động, tại Giải bắn súng vô địch Đông Nam Á 2025 tổ chức ở Thái Lan, Phí Thanh Thảo tiếp tục thi đấu ấn tượng. Ở chung kết 10m súng trường hơi nữ, cô đạt tổng 250,1 điểm đứng thứ nhất, giành ngôi vô địch.

Đến ngày 29/11 vừa qua, Phí Thanh Thảo vinh dự đại diện cho đoàn thể thao Việt Nam phát biểu tuyên thệ tại lễ xuất quân dự SEA Games 33.

Thanh Thảo tại lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam

Tại SEA Games 33, áp lực đặt lên vai Thanh Thảo không hề nhỏ. Cô được kỳ vọng sẽ tiếp tục là trụ cột, cùng với các đồng đội mang về những tấm HCV quý giá cho đội tuyển bắn súng Việt Nam. Kết quả cuối cùng, Thanh Thảo giành HCB ở nội dung đồng đội 10m súng trường hơi nữ.

Một số hình ảnh đời thường của Thanh Thảo:

Thần thái không khác gì người mẫu ảnh của Thanh Thảo

Ảnh đời thường xinh cỡ này!

Khi không phải tập luyện hay thi đấu, Thanh Thảo có phong cách trẻ trung, năng động

Ảnh: FBNV