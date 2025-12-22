Tất tần tật về HOZO CITY TẾT FEST: Sự kiện free vé hot nhất cuối năm, cùng nhau ăn Tết sớm vui chưa từng có

Nhắc nhẹ cho những ai đang mải chạy deadline thì mùa xập xình sập sàn đã tới!

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là năm 2025 khép lại, dân tình bắt đầu rục rịch tìm một chỗ ăn chơi đủ mới, đủ vui để kéo nhau đi từ chiều tới tối, đáp ứng được từ nghe nhạc, ăn uống dạo chơi không gian văn hóa - sáng tạo cho tới countdown đón năm mới.

Nếu đang cần một cái tên để đánh dấu cuộc hẹn cuối năm ở TP.HCM thì note ngay chỗ này vào.

"Nhá hàng" lễ hội trải nghiệm văn hóa, âm nhạc, sáng tạo và cộng đồng tại sự kiện

Làm liền 3 concert trong 3 đêm để countdown

Đó chính là HOZO CITY TẾT FEST!

Sự kiện mang đến một không gian lễ hội nơi âm nhạc, văn hóa, sáng tạo và tinh thần cộng đồng. Không khó hiểu khi cộng đồng mạng gọi đây là một trong những lễ hội đáng mong chờ nhất dịp cuối năm.

Mở cửa tự do và diễn ra từ 27 - 31/12/2025 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), lễ hội không đơn thuần là một buổi concert hay một triển lãm để “xem cho biết”, mà là hành trình trải nghiệm trọn vẹn: đến để vui, để thư giãn sau một năm bận rộn, để cảm nhận không khí Tết đang đến rất gần. Ở đó, bạn có thể ăn Tết sớm, chơi Tết dài ngày và tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc khép lại 1 năm theo cách đặc biệt nhất.

Điều đặc biệt đầu tiên của sự kiện chính là nội dung đa dạng, bạn muốn chơi gì, trải nghiệm gì cũng có.

Với chủ đề CITY-MAZE-ING - Muôn sắc bất ngờ, một mê cung Tết sẽ được mở ra giữa lòng thành phố, nơi văn hóa, ẩm thực, mua sắm và sáng tạo đan vào nhau thành một hành trình khám phá liên tục. Vì vậy khi hòa mình trong không khí này, bạn sẽ không chỉ đi xem mà sẽ là một cuộc khám phá thật sự, có thể khui trúng “sít rịt” ở bất cứ không gian và thời gian nào trong những ngày lễ hội.

Âm nhạc vẫn là “linh hồn” của lễ hội, phần không thể thiếu để giữ nhịp cảm xúc suốt nhiều ngày. Nhưng thay vì dàn trải, các đêm diễn được xây dựng như một câu chuyện có mở - thân - cao trào, chia thành 3 chương rõ ràng, mỗi chương mang một màu sắc riêng tái hiện 3 sắc thái của TP.HCM trẻ trung, sáng tạo, năng động.

Dàn line-up cho 3 đêm đại nhạc hội

Ngày 27/12 là chương MAZE-ING VIỆT NAM - đêm mở màn mang màu sắc Việt Nam, nơi những chất liệu truyền thống được làm mới bằng âm nhạc đương đại. Ngay sau đó, vào ngày 28/12 là MAZE BY THẾ GIỚI - Không gian giao thoa khi nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế cùng đứng chung sân khấu.

Cuối cùng, ngày 31/12 và cũng là ngày khép lại năm 2025 có tên là COUNTDOWN NIGHT - CITY-MAZE-ING. Đây sẽ là màn trình diễn đêm giao thừa bùng nổ với âm nhạc - ánh sáng - công nghệ, mở ra hành trình mới của siêu đô thị sáng tạo.

Ngoài những màn trình diễn lớn, các nghệ sĩ trẻ bước ra từ cuộc thi Cảm Hứng Hò Dô cũng sẽ có cơ hội biểu diễn, tiếp tục thực hiện sứ mệnh của HOZO góp phần ươm mầm và kiến tạo cơ hội cho thế hệ nghệ sĩ mới.

Ăn Tết, chơi Tết bản “dùng thử”: Vào gu rồi thì Tết Nguyên đán khỏi bỡ ngỡ

Điểm nhấn tiếp theo là khu văn hóa - ẩm thực MÊ VỊ. Ở đây, chuyện ăn uống không chỉ là trải nghiệm vị giác mà được nâng lên thành một hành trình trải nghiệm tinh hoa, khám phá câu chuyện, kỹ thuật, ký ức và cảm xúc sau từng món ăn. Người tham dự có thể thưởng vị Tết sớm theo cách rất khác - từ những hương vị quen mà lạ, cho tới khám phá văn hoá ẩm thực qua các hoạt động trải nghiệm được sắp đặt xuyên suốt lễ hội.

Không gian văn hóa - ẩm thực MÊ VỊ

Lần đầu tiên, 8 nhà hàng Việt Nam nằm trong danh sách MICHELIN Guide 2025 sẽ xuất hiện trong một lễ hội, kể câu chuyện ẩm thực của mình thông qua 8 không gian nghệ thuật tại triển lãm ẩm thực - kiến trúc MÊ Tales. Nghe thôi đã thấy tò mò, muốn khám phá cho bằng được.

Chưa hết, tại lễ hội còn có nhiều hoạt động thú vị khác cho các tín đồ ẩm thực như: VỊ Battle - cuộc thi để các đầu bếp trẻ thử làm mới món Tết truyền thống; MÊ VỊ Banquet - mâm cơm Tết nghệ thuật gồm 8 món, kết hợp giữa bếp trưởng của nhà hàng đạt 1 sao MICHELIN 2025 và 2 đầu bếp trẻ chiến thắng VỊ Battle; A-Maze Street - khu ẩm thực đường phố, nơi bạn vẫn có thể tìm thấy những món quen thuộc của Sài Gòn trong không khí lễ hội hiện đại;...

Ăn Tết thì cũng không thể thiếu “tiết mục” đi chơi Tết!

Immersive House là tọa độ dễ khiến người ta phải nán lại lâu nhất gồm chuỗi 3 hoạt động nghệ thuật được thiết kế liên hoàn, kết nối về chủ đề và cảm xúc, cùng nhau tái hiện dòng chảy sáng tạo đặc trưng của đô thị. Đó là triển lãm đa phương tiện CTRL+M - Di sản tương lai, tạo nên trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan. Đó là trình diễn nghệ thuật trình chiếu (Mapping) - TẾT MORPHOSIS được kiến tạo bởi 3 nghệ sĩ: Nguyễn Hoàng Giang, Cao Hoàng Long và Lạc Hoàng. Đó là VJ:MAZED, cuộc thi dành cho các nghệ sĩ trình diễn thị giác (VJ), nơi âm thanh - ánh sáng - nhịp sống thành phố được biến hóa thành những tác phẩm giàu thẩm mỹ. Dự đoán là đã con mắt, đã cái nư nha!

Không gian triển lãm di động Immersive House

Phần “đi chơi Tết” của lễ hội còn có chợ Tết Maze-zô, Chợ Á-mê!Local - nơi quy tụ các thương hiệu nội địa, sản phẩm thủ công và thiết kế trẻ. Đặc biệt, không gian sáng tạo TikTok lần đầu xuất hiện tại đây, kết hợp mua sắm, giải trí và sáng tạo nội dung, rất hợp với thói quen đi lễ hội của giới trẻ hiện nay.

Cuối năm, giữa rất nhiều lựa chọn vui chơi, HOZO CITY TẾT FEST chọn cách trở thành một cuộc hẹn dài ngày. Bạn có thể đến nghe nhạc, ăn Tết sớm, dạo chợ, xem triển lãm - hoặc chỉ đơn giản là đi để cảm nhận không khí người ta vui thì mình cũng vui.

Lễ hội hoàn toàn miễn phí vé nên còn suy tính gì nữa, mai lên kèo luôn!