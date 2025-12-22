Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2025: Vạn Xuân Awards 2025 vinh danh 62 ý tưởng sáng tạo xuất sắc

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam Nguyễn Trường Sơn; Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) Ninh Thị Thu Hương; Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Võ Trọng Nam; Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Gia đình và Thư viện Nguyễn Quốc Huy; Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Gia đình và Thư viện Vi Thanh Hoài; Trưởng ban Văn hoá Xã hội HĐND Cao Thanh Bình; Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. HCM Lê Trương Hiền Hoà; Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống Văn hoá và Gia đình, Sở Văn hoá và Thể thao TP. HCM Trần Thanh Vương; Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Truyền thông VINAMA Trần Việt Tân; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, nghệ sĩ và đông đảo chuyên gia sáng tạo trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Đồng Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh, Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam (Vạn Xuân Awards) nằm trong Đề án "Xây dựng và quảng bá Thương hiệu Quốc gia: Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam" giai đoạn 2020–2030, qua đó góp phần triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025.

Ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Đồng Trưởng Ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Nhìn từ Vạn Xuân Awards qua các năm cũng có thể thấy phần lớn sản phẩm tham gia đều mang yếu tố văn hóa và di sản dân tộc, trở thành biểu tượng cho hành trình tôn vinh ý tưởng sáng tạo, lan tỏa tinh thần đổi mới mạnh mẽ trong cộng đồng sáng tạo Việt Nam. Các thương hiệu Việt đang tự tin hơn khi kể câu chuyện của mình qua ngôn ngữ sáng tạo của riêng mình như: các chiến dịch tiêu biểu như "Đi để trở về" của Biti’s Hunter, "Mãnh liệt tinh thần Việt" của VinFast, đến "Sải cánh vươn cao di sản Việt" của Vietnam Airlines... đều góp phần định hình hình ảnh "Việt Nam hiện đại nhưng đậm bản sắc".

Theo Trưởng Ban Tổ chức, Vạn Xuân Awards 2025 được triển khai từ tháng 7/2025 với chuỗi hoạt động chuyên môn và trải nghiệm sáng tạo như Diễn đàn quốc tế "A.I trong quảng cáo sáng tạo – Từ dữ liệu đến cảm xúc", Diễn đàn Hướng nghiệp "Văn hóa và công nghệ trong quảng cáo sáng tạo" và Ngày hội Hướng nghiệp ngành Quảng cáo sáng tạo Việt Nam... Qua đó, giải thưởng từng bước khẳng định vị thế giải thưởng quốc gia uy tín, tôn vinh tinh thần cống hiến của các cá nhân, đơn vị cho cộng đồng sáng tạo Việt Nam; đồng thời góp phần xây dựng môi trường sáng tạo lành mạnh, khuyến khích đổi mới, đề cao trách nhiệm xã hội, qua đó định vị bản sắc và vị thế bền vững của ngành quảng cáo Việt Nam.

Với chủ đề "Tự hào Việt Nam – Vì một Việt Nam không giới hạn", Vạn Xuân Awards 2025 tiếp tục lan tỏa thông điệp về tinh thần sáng tạo gắn liền với bản sắc dân tộc, trách nhiệm xã hội và tư duy đổi mới, qua đó góp phần định hình diện mạo, năng lực và khát vọng vươn tầm của ngành công nghiệp sáng tạo trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Năm 2025 ghi nhận bước tăng trưởng rõ nét cả về quy mô lẫn chất lượng của giải thưởng. Nếu năm 2023 thu hút khoảng 1.000 tác phẩm dự thi, năm 2024 tăng lên hơn 1.200 tác phẩm, thì đến năm 2025, Vạn Xuân Awards đã chạm mốc hơn 1.500 tác phẩm, quy tụ gần 400 thương hiệu cùng hơn 200 chuyên gia sáng tạo đồng hành, khẳng định sức hút ngày càng lớn của giải thưởng trong cộng đồng truyền thông và tiếp thị.

Năm 2025 tiếp tục hành trình phụng sự, vinh danh các nhóm giải trọng tâm, phản ánh chiều sâu chuyên môn và vai trò ngày càng rõ nét của quảng cáo trong phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo. 62 ý tưởng sáng tạo xuất sắc được vinh danh tại Vạn Xuân Awards 2025 đã phác họa diện mạo sinh động của ngành quảng cáo Việt Nam, thể hiện khả năng kết nối cảm xúc mạnh mẽ với công chúng, tư duy chiến lược rõ ràng và sự nhạy bén trước xu hướng toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ trao tặng Bằng khen của Bộ VHTTDL cho các tập thể và cá nhân

Grand Prix là hạng mục cao nhất của Vạn Xuân Awards được trao cho "Chiến dịch kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam" của Cục Công tác chính trị - Bộ Công an và Zeit Media, ghi dấu ấn bởi ý tưởng sáng tạo xuất sắc, giá trị thẩm mỹ cao, hiệu quả truyền thông rõ nét và tác động xã hội tích cực, thể hiện tinh thần tiên phong của quảng cáo Việt Nam thời kỳ mới.

Hạng mục cao nhất – Grand Prix – được trao cho "Chiến dịch kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam" của Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) và Zeit Media

Ở hạng mục Vạn Xuân Stars tôn vinh các tài năng trẻ/sinh viên tiêu biểu, thể hiện tinh thần sáng tạo, tư duy đột phá và năng lực dẫn dắt thế hệ sáng tạo mới, đồng thời bày tỏ tình yêu đối với bản sắc văn hóa Việt Nam, gồm: "Chiến dịch truyền thông và triển lãm minh họa về di sản văn hóa phi vật thể" - Trường Đại học Hoa Sen; "Tuồng khỏi bảo tàng, Tuồng hóa điện ảnh" - Trường Đại học Ngoại Thương cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, "Kitkat I Break The Expected – Xé bỏ khuôn mẫu, sống kiểu Việt mới" – Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm mới của hệ thống giải thưởng năm nay là hạng mục Thương hiệu và Lãnh đạo truyền cảm hứng, vinh danh 4 cá nhân có những đóng góp lâu dài, nhất quán trong xây dựng thương hiệu và nâng cao chuẩn mực ngành quảng cáo Việt Nam, gồm bà Mai Kiều Liên (Vinamilk), ông Lý Ngọc Minh (gốm sứ Minh Long 1), ông Cô Gia Thọ (Thiên Long) và bà Cao Thị Ngọc Dung (PNJ).

Đồng thời, giải thưởng đã vinh danh các gương mặt tiêu biểu có sức ảnh hưởng tích cực, góp phần lan tỏa hình ảnh quảng cáo Việt Nam sáng tạo, văn minh và giàu bản sắc đến công chúng. Cụ thể: Mỹ Tâm với hạng mục danh giá "Đại sứ Quảng cáo – Thành tựu trọn đời"; Quang Hùng MasterD dẫn đầu cuộc bình chọn "Đại sứ Quảng cáo được yêu thích nhất"; Isaac được vinh danh "Nam Đại sứ Quảng cáo ấn tượng của năm"; Đông Nhi xướng tên ở hạng mục "Nữ Đại sứ Quảng cáo ấn tượng của năm"; Hòa Minzy trở thành "Đại sứ Quảng cáo truyền cảm hứng của năm"; danh hiệu "Đại sứ Quảng cáo trẻ ấn tượng của năm" thuộc về Rhyder; "Nhà sáng tạo nội dung ấn tượng của năm" được trao cho Vĩnh Thích Ăn Ngon; MC Khánh Vy là "KOL nổi bật của năm"; nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Phan Mạnh Quỳnh là Nhà soạn nhạc Quảng cáo của năm.

Ca sĩ Mỹ Tâm đạt giải Đại sứ quảng cáo – Thành tựu trọn đời.

Bên cạnh đó, giải thưởng còn ghi nhận nhiều ý tưởng sáng tạo tiêu biểu trong lĩnh vực truyền thông và tiếp thị gắn với trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững như: Chiến dịch CSR ấn tượng nhất (Mái ấm gia đình Việt – Tôn Hoa Sen), Thương hiệu vì cộng đồng (Chiến dịch An toàn hơn – Bộ Công an và Google), Chiến dịch tái định vị thương hiệu (Cherish Every Mile – Vietnam Airlines), Agency sáng tạo của năm (The Purpose Group), Video quảng cáo âm nhạc ấn tượng (MV Người Việt – VinFast), Chiến dịch trải nghiệm khách hàng tốt nhất (Sao hạng Air, cất cánh tự hào, thăng hạng thành sao – AirAsia)… và loạt thương hiệu khác được xướng tên như Unicef Việt Nam, Vinamilk, PNJ, Acecook Việt Nam, Hoà Phát, MB, Tiêm chủng Long Châu, FPT, VCCorp, Biti’s Hunter, Nanoco, VieOn…

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động trải nghiệm sáng tạo diễn ra từ ngày 19 đến 21/12/2025 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Lễ trao Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam vào tối 19/12/2025 trở thành tâm điểm kết nối giữa cơ quan quản lý – doanh nghiệp quảng cáo – đại sứ thương hiệu – công chúng sáng tạo, mang đến một đêm thăng hoa nghệ thuật sống động và giàu cảm xúc với sự tham gia biểu diễn của Mỹ Tâm cùng dàn line-up V-pop ấn tượng như Đông Nhi, Isaac, Hòa Minzy, Rhyder, Phan Mạnh Quỳnh, Nguyễn Văn Chung, Lil’Wuyn, Duyên Quỳnh…

Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam (Vạn Xuân Awards) là giải thưởng quốc gia thường niên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam khởi xướng và chỉ đạo, phối hợp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; với sự đồng hành thực hiện của Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Truyền thông VINAMA.