Người phụ nữ ở La Thành (Hà Nội) bàn giao nhà sớm lấy tiền mua 100 cây vàng biết số tiền lãi mà choáng

Những ngày qua, nhiều người dân sinh sống ở Hà Nội đã bày tỏ sự bất ngờ, ấn tượng với tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh chóng tại tuyến đường La Thành để phục vụ cho việc làm được Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục).

Bên cạnh đó, mọi người cũng đặc biệt ấn tượng với câu chuyện của chị Trần Bích Liên - người đã tiên phong trong việc bàn giao mặt bằng phục vụ việc làm đường. Được biết, chị Liên đã bàn giao mặt bằng tại đường La Thành từ năm 2022, nhận gần 6 tỷ tiền mặt và đem mua vàng.

Câu chuyện của chị Liên được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người trầm trồ, khen ngợi tinh thần gương mẫu của người phụ nữ, đồng thời tấm tắc dự đoán chị đã lãi đậm nhờ mua vàng bởi giá vàng hiện nay so với năm 2022 đã tăng gần gấp 3.

Chị Liên đi nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội hôm 11/12 vừa qua.

Chia sẻ trên báo Dân trí, chị Liên cho biết, vợ chồng chị chuyển về sống tại căn nhà trong ngõ 371, đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (cũ) từ năm 1997. Ngôi nhà có diện tích thực tế trên sổ đỏ là 60,5m2, mặt tiền rộng 6m, đường trước nhà rộng, 2 ô tô có thể tránh nhau. Đến năm 2007, gia đình chuyển đến sống tại một căn nhà khác cách đó không xa.

Chị Liên từng nghe đến dự án xây dựng đường Vành đai 1 từ cách đây chục năm và luôn sẵn sàng tâm lý chuyển đi để chung tay cùng thành phố sớm có tuyến đường khang trang. Bản thân sống ở đường La Thành nhiều năm, chị thấu hiểu cảnh đường sá chật chội, ách tắc, nhà cửa cao thấp, dây điện chằng chịt, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Cuối năm 2021, chị Liên cùng lực lượng chức năng đã vận động 10 hộ dân xung quanh bàn giao mặt bằng để xây dựng mố cầu vượt chạy qua nút giao Giảng Võ - Láng Hạ trên tuyến Vành đai 1. Cả 11 hộ gia đình trong ngõ mà chị Liên sinh sống đều đồng thuận ngay.

Thời điểm bàn giao mặt bằng, ngôi nhà trên đường La Thành của chị Liên đang cho 1 quán lẩu thuê kinh doanh. Theo chị, do ngôi nhà không phải chỗ ở của gia đình nên việc bàn giao nhanh hơn so với các gia đình khác. Với những người sống ở đây, họ phải đắn đo hơn.

Đường La Thành đã giải phóng mặt bằng thần tốc trong thời gian qua. (Ảnh: Như Hoàn)

Nhiều người bày tỏ hy vọng sớm được ngắm nhìn con đường mới rộng lớn, khang trang. (Ảnh: Như Hoàn)

Cuối năm 2022, vợ chồng chị Liên nhận khoản tiền đền bù gần 6 tỷ đồng, sau đó đem đi mua vàng. Thời điểm đó, giá vàng ở mức 64 triệu đồng/lượng, chị bỏ thêm tiền để mua đủ 100 cây vàng. Thời gian sau, khi cần tiền để mua mảnh đất (ở cạnh ngôi nhà đã bàn giao mặt bằng), chị Liên bán số vàng trên với giá 78 triệu đồng/lương, lãi 1,4 tỷ đồng. Theo người phụ nữ, chị không tính toán trước được diễn biến của thị trường, việc có lãi khi mua vàng hoàn toàn là do may mắn.

Được biết, năm 2020, chị Liên cũng bàn giao một ngôi nhà có diện tích 189m2, mặt tiền rộng hơn 20m, nhận 10 tỷ đồng tiền đền bù để phục vụ dự án đường Minh Khai.

Ngày 11/12 vừa qua, gia đình chị Liên là một trong những hộ được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng bằng khen về thành tích đột xuất trong công tác giải phóng mặt bằng đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu, Voi Phục). Người phụ nữ cũng bày tỏ vui mừng trước việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng như vừa qua và hy vọng ở các dự án khác, cơ quan chức năng sẽ quyết liệt từ khi có chủ trương