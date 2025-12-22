"Bà ngoại" U60 ngoại tình với trai trẻ bị chồng bắt tại trận: Ông ấy nhìn thấy em, mặt ông sầm lại...

Ở tuổi 60, khi con cái đã trưởng thành, công việc khép lại bằng hai chữ "nghỉ hưu", nhiều người bắt đầu đối diện với khoảng trống trong đời sống hôn nhân. Không còn bận rộn mưu sinh, cũng không còn vòng quay con cái, họ bỗng lại để bản thân vướng vào những sai lầm khó tha thứ.

Đây cũng là câu chuyện gây tranh cãi của một người phụ nữ 60 tuổi, giấu mặt chia sẻ với chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn trong talkshow trên kênh YouTube Bài Học Sống.

Nhân vật này là một người phụ nữ 60 tuổi, đã nghỉ hưu, trong khi chồng 64 tuổi vẫn còn đi làm. Cả hai kết hôn được hơn 30 năm và có 3 người con. Trong đó người con gái lớn đã lập gia đình và có con, con trai thứ 2 chuẩn bị kết hôn và con trai thứ 3 cũng có công việc ổn định.

Người phụ nữ tìm đến chương trình nhờ tư vấn (Ảnh chụp màn hình)

Người phụ nữ cho biết cuộc hôn nhân của mình không có mâu thuẫn lớn. Song bà nhận xét chồng là người "nhạt nhẽo, khô cứng, ít quan tâm đến vợ". Điều này khiến bà cảm thấy cô đơn, đặc biệt sau khi nghỉ hưu và các con đã trưởng thành.

Theo chia sẻ, chồng bà hiền lành, có trách nhiệm với gia đình, không rượu chè quá đà, không đánh đập vợ con, vẫn đi làm và đưa lương về nhà. Tuy nhiên, sự thiếu quan tâm về mặt cảm xúc khiến bà cảm thấy mình "như người thừa trong chính ngôi nhà của mình". Bà thừa nhận sự buồn chán kéo dài đã khiến bản thân phạm sai lầm nghiêm trọng.

Người phụ nữ thú nhận đã có 2 lần ngoại tình với những người đàn ông trẻ hơn và đều đã có gia đình. Mối quan hệ đầu tiên kéo dài khoảng 1 năm, mối thứ hai khoảng 2 năm. Bà thẳng thắn nói với chuyên gia: "Em cũng có lỗi vì em lại đi với những người đàn ông khác".

Sự việc bại lộ khi vợ của người đàn ông thứ hai phát hiện, tìm đến tận nơi đánh ghen và gọi điện cho chồng bà đến đón vợ về. Khoảnh khắc bị chồng bắt gặp được bà mô tả là vô cùng ê chề: "Ông ấy nhìn thấy em, mặt ông sầm lại, không nói với em một câu nào".

Hiện tại, cả 2 mối quan hệ ngoài luồng của bà đều kết thúc. Về phần người chồng, ông chọn cách im lặng, không làm ầm ĩ, không tố cáo với gia đình hai bên. Tuy nhiên, câu chuyện vẫn đến tai các con, khiến bà rơi vào trạng thái xấu hổ, ân hận và bị con cái coi thường, chê trách nên cảm thấy ân hận.

Vì vậy bà tìm đến chương trình nhờ được chuyên gia tư vấn để chồng tha thứ: "Em cũng thấy rất là ân hận. Em muốn bây giờ mình sửa chữa lỗi lầm, xong đó làm thế nào để cho chồng hiểu được và tha thứ cho em. Bây giờ cái tuổi của em mà lại tan đàn xẻ nghé, vợ chồng ly hôn thì cũng khổ sở lắm, em ân hận suốt đời. Em muốn nhờ anh tư vấn làm cách nào để cho chồng tha thứ cho em, gia đình không được như ngày xưa thì cũng được phần nào cho khỏi tan vỡ. Bởi vì dù sao em là người có lỗi..."

Chuyên gia Đinh Đoàn và nhân vật (Ảnh chụp màn hình)

Trong cuộc tư vấn, chuyên gia Đinh Đoàn chỉ rõ rằng dù chồng có khuyết điểm về tính cách, nhưng ngoại tình là lỗi hoàn toàn thuộc về người vợ: "Dù với bất cứ lý do gì thì việc có mối quan hệ ngoài luồng, nhất là với người đã có gia đình là lỗi, không chỉ lỗi với chồng mình mà còn lỗi với nhiều người. Nhưng có lẽ mình sinh ra không phải là người đàn bà hư hỏng mà chỉ vì là thực ra ai cũng khao khát được những cái quan tâm vỗ về nhẹ nhàng".

Đồng thời chuyên gia nhấn mạnh người chồng đang chịu tổn thương rất lớn, chỉ là chọn cách nén lại: "Im lặng ở đây là anh ấy đang nuốt cục tức vào trong… như bị đâm một phát vào tim nhưng chưa rút được mũi dao ra".

Từ đó, chuyên gia cho rằng người cần được quan tâm và xoa dịu lúc này chính là người chồng. Lời khuyên cốt lõi được đưa ra là người vợ cần chủ động nhận lỗi, không đổ lỗi cho tính cách của chồng, không biện minh cho sai lầm, đồng thời thể hiện sự hối lỗi bằng hành động cụ thể, không bảo là "tại ông ấy khô cứng vì đổ lỗi lúc này là đổ dầu vào lửa".

Bên cạnh việc hàn gắn quan hệ vợ chồng, chuyên gia Đinh Đoàn cũng khuyên bà không họp gia đình đông người, mà nên nói chuyện riêng với từng người con, đặc biệt là con gái - người dễ có xu hướng đứng về phía bố và khó chấp nhận lỗi lầm của mẹ. Việc thuyết phục con cái cần dựa trên sự chân thành, thừa nhận sai lầm và cho thấy nỗ lực sửa chữa.

Cuối cùng, chuyên gia nhấn mạnh rằng mối quan hệ này khó có thể trở lại như ban đầu, bởi "vết thương dù lành vẫn để lại sẹo", nhưng nếu không chủ động hóa giải, sự im lặng kéo dài có thể trở thành quả bom nổ chậm trong gia đình. Vì vậy gười vợ cần kiên nhẫn, chấp nhận hậu quả và dành phần đời còn lại để bù đắp, thay vì chờ thời gian tự làm mọi thứ nguôi ngoai.

(Nguồn: Bài Học Cuộc Sống_Đinh Đoàn)