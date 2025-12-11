Đi xét nghiệm vì nghi vợ ngoại tình, người đàn ông phát hiện "người nuôi con tu hú" là... cha mình

Một trường hợp hy hữu đang gây xôn xao MXH Trung Quốc bởi mức độ trớ trêu và bi kịch nối tiếp. Chỉ một xét nghiệm ADN, một gia đình tưởng như yên ổn đã sụp đổ qua hai thế hệ, để lại những câu hỏi về thân phận mà không ai có thể ngờ tới.

Anh Trần Vĩ, 36 tuổi, sinh sống tại một huyện nhỏ thuộc tỉnh Hà Nam, vốn được xem là người hiền lành, chăm chỉ, làm việc ở công trường còn vợ ở nhà buôn bán nhỏ. Hai người kết hôn năm 2014 và có một con trai sinh năm 2016.

Cuộc sống tuy không dư dả nhưng cũng chưa từng xảy ra biến cố lớn. Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi khi vợ chồng anh liên tục mâu thuẫn vì kinh tế và cách nuôi dạy con. Anh nhận thấy vợ ngày càng lãnh đạm, trong khi đứa trẻ lớn lên lại chẳng mấy giống mình. Dù trong lòng dấy lên nghi hoặc, anh vẫn âm thầm gạt đi vì tin rằng gia đình nào cũng có lúc sóng gió.

Năm 2023, anh muốn ly hôn và đề nghị làm xét nghiệm ADN để hoàn tất thủ tục pháp lý. Vợ anh phản ứng dữ dội, thậm chí bỏ về nhà mẹ đẻ trong lúc cãi vã. Thái độ bất thường ấy khiến anh không thể im lặng nữa. Anh tự mình đưa con đến trung tâm giám định.

Một tuần sau, anh quay lại nhận phong bì niêm phong. Khi nhân viên thông báo có thể tự mở xem tại chỗ, anh không lường trước được rằng chỉ vài giây sau, cuộc đời mình rẽ sang hướng khác. Trong kết luận khoa học ngắn gọn, xác suất quan hệ cha – con được ghi rõ là 0%. Nói cách khác, đứa trẻ anh yêu thương, nuôi nấng suốt bảy năm trời hoàn toàn không phải con của anh.

Anh Trần Vĩ sững người trong hành lang, không hiểu bằng cách nào đôi chân vẫn đưa anh về đến nhà. Khi đối chất, vợ anh lặng im, không thừa nhận cũng không giải thích. Hai người nhanh chóng làm thủ tục ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân bằng sự im lặng nặng nề thay cho lời xin lỗi.

Những tưởng cú sốc đó là quá đủ, nhưng bi kịch thứ hai bất ngờ xuất hiện từ một câu nói của người cô trong họ, rằng "nhà này có gen nuôi con tu hú".

Lời nói tưởng vu vơ ấy đột nhiên bám chặt lấy suy nghĩ của anh. Sự ngờ vực khiến anh quyết định làm xét nghiệm đối chiếu với cha mẹ ruột chỉ để yên lòng. Nhưng kết quả một lần nữa giáng xuống như lưỡi dao vô hình: anh hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với cha mình.

Cha mẹ anh, ông Trần Thành và bà Lý Mai, khi nhìn thấy tờ giấy, đều sững sờ. Bà Lý Mai khóc nghẹn, kể lại chuyện đã giấu kín suốt bốn thập kỷ. Năm ấy, khi bà còn trẻ, đã trót dại một lần khi chồng đi làm xa. Bà không ngờ có ngày việc này lại bại lộ.

Trong thời điểm ấy, gia đình nhỏ vốn đã chao đảo vì chuyện hôn nhân của anh Trần Vĩ nay lại thêm một cú sốc khiến mọi người đều rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Anh mất vợ, mất con, và bàng hoàng nhận ra mình cũng không phải là con ruột của bố mình. Hoá ra, đâu phải mình anh... "nuôi con tu hú" bấy lâu.

Dù vậy, sau những ngày suy sụp, anh Trần Vĩ dần tìm lại được sự bình tĩnh. Anh cho biết nếu bố đã bỏ qua lỗi lầm cho mẹ, xem mình như con đẻ, thì không hà cớ gì mình phải rũ bỏ tình thương ấy.

Về phần con anh, dù biết rằng quan hệ pháp lý không còn ràng buộc, anh vẫn xin phép được gặp thằng bé thỉnh thoảng, bởi tình cảm nhiều năm không dễ tách rời bằng một kết luận giám định.

Anh nói: "Cháu có tội tình gì. Tôi chăm nó từ nhỏ, chẳng vì tờ giấy mà quay lưng."

Hiện anh cũng đang liên hệ cơ quan chức năng để tìm manh mối về cha ruột, dù khả năng rất mong manh. Anh chia sẻ muốn biết mình sinh ra từ ai, người đó đang sống thế nào, không phải để trách cứ, mà để khép lại những điều dang dở của tuổi thơ mà anh chưa từng biết.

Trường hợp của anh Trần Vĩ trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi. Nhiều người cho rằng xét nghiệm ADN ngày nay không chỉ giúp giải quyết tranh chấp mà còn vô tình bóc trần những bí mật mà đôi khi cả người trong cuộc cũng không sẵn sàng đối diện. Một tờ giấy xác nhận có thể trả lại sự thật, nhưng cũng đủ sức phá vỡ hai mái nhà chỉ trong vài ngày.

Với anh Trần Vĩ, dù trải qua hai cú sốc liên tiếp, anh vẫn cố giữ cho mình sự tử tế. Anh nói, gia đình có thể tan, nguồn gốc có thể mơ hồ, nhưng trách nhiệm với những gì mình từng gọi là "người thân" mới là điều giữ anh đứng vững.