Tiểu tam bị huỷ hoại toàn bộ nhan sắc giờ sống ra sao?

Đó là Trương Mông (SN 1988, tại Hà Nam, Trung Quốc). Người đẹp này bắt đầu gia nhập làng giải trí từ năm 2003, khi 15 tuổi với vai trò diễn viên. Cô nhanh chóng được nhiều nhà làm phim săn đón, thu về lượng người hâm mộ khi có cả nhan sắc lẫn thực lực. Trương Mông góp mặt diễn xuất trong nhiều dự án phim giờ vàng của đài Hunan TV, Zhejiang TV,... đặc biệt nổi tiếng với vai diễn "thần tiên tỷ tỷ" Vương Ngữ Yên trong Tân Thiên Long Bát Bộ. Cho đến giờ nhiều người vẫn gọi cô với cái tên thần tiên tỷ tỷ.

Nhan sắc đúng chuẩn "thần tiên tỷ tỷ" của Trương Mông thuở mới vào nghề.

Bởi thế, thời điểm trước năm 2015, Trương Mông được xếp chung với những cái tên như Đường Yên, Dương Mịch,… có thừa cơ hội để trở thành sao hạng A.

Thế nhưng, khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao sự nghiệp (năm 2015) thì "Thần tiên tỷ tỷ" bị đồng nghiệp là nữ diễn viên Lưu Vũ Hân (Liu Yuxin) - lúc đó đang mang thai công khai tố Trương Mông chen chân vào hôn nhân của mình, khiến cô bị sảy thai. Lưu Vũ Hân đăng dài trên Weibo kèm ảnh siêu âm và tin nhắn tình cảm giữa chồng và Trương Mông. Cả showbiz Trung Quốc dậy sóng.

Trương Mông thừa nhận là tiểu tam - hẹn hò với người đàn ông đã có vợ nhưng "không biết anh ấy chưa ly hôn". Nữ diễn viên gửi lời xin lỗi tới chính thất, cho biết bản thân hối hận, vì quá yêu mà làm chuyện không nên: "Giờ nghĩ lại, tôi mới thấy mình quá ngây thơ và thiếu hiểu biết. Thời gian qua, tôi chỉ biết im lặng, sẵn sàng chấp nhận mọi sự trừng phạt từ dư luận".

Dù vậy, dư luận không tha thứ. Từ "thần tiên tỷ tỷ" trong mắt khán giả, cô lập tức biến thành "tiểu tam đáng ghét nhất năm". Hợp đồng quảng cáo bị hủy sạch, phim đang quay bị thay diễn viên, Weibo mất hàng triệu follower chỉ trong vài ngày.

Trương Mông nhận nhiều "gạch đá" vì chen chân vào gia đình của Lưu Vũ Hân.

Do đối diện với áp lực nặng nề từ khán giả, yêu cầu cô rời khỏi làng giải trí. Sau đó một thời gian Trương Mông gây bất ngờ khi xuất hiện với gương mặt đã "dao kéo". Nhan sắc không chỉ đi xuống mà những nét dịu dàng, thanh tú đặc trưng của Trương Mông gần như bị phá huỷ, khiến mặt cô trở nên đơ cứng, sưng phù. Nữ diễn viên bị gọi là "thảm họa thẩm mỹ".

Mãi cho đến năm 2018 khi gương mặt tự nhiên hơn, cô mới dần hoạt động trở lại. Trên sóng show Tôi là diễn viên mùa 3 (năm 2020) Trương Mông bật khóc cho biết điều hối hận nhất chính là phẫu thuật thẩm mỹ, điều này đã hủy hoại sự nghiệp diễn xuất của cô. Bởi thế, sau đó Trương Mông đã tháo bỏ chất làm đầy mũi, cố gắng để gương mặt trông tự nhiên nhất có thể.

Thời điểm này, Trương Mông cũng tiết lộ lý do sửa mặt vì áp lực khi bị công chúng chê xấu sau ồn ào tiểu tam, cộng thêm muốn làm vừa lòng bạn trai: "Anh ta ngày nào cũng chê tôi xấu, nói tôi mũi tẹt, gương mặt khó ưa. Anh ta thao túng tâm lý khiến tôi tin rằng mình xấu thật". Sau khi nữ diễn viên Ba Thiên Kim Nhà Họ Hạ "đập đi xây lại", người bạn trai này cũng rời bỏ cô. Thậm chí, chính người đẹp cũng phải bật khóc tuyên bố: "Sống tới bây giờ, việc tôi hối hận nhất là phẫu thuật thẩm mỹ".

Gương mặt biến dạng của Trương Mông sau dao kéo, đơ cứng và bị lệch.

Cùng năm này, cô công khai quen MC kiêm diễn viên người Hàn Quốc Kim Ân Thánh (Jin Eun Seong). Cặp đôi bị đồn "lịch sử lặp lại" vì Kim Ân Thánh cũng vừa chia tay bạn gái cũ (người mẫu Mộc Mộc). Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích Trương Mông với lý do "giật bồ quen thói", còn Kim Ân Thánh lại bị gọi là tra nam.

Tuy nhiên lần này, Kim Ân Thánh chủ động bảo vệ cô trước dư luận, liên tục đăng ảnh ngọt ngào và tuyên bố: "Cô ấy là người phụ nữ tôi muốn che chở cả đời". Cuối năm 2022, họ chính thức kết hôn trong tiệc cưới kín đáo chỉ có gia đình hai bên.

Sau kết hôn, Trương Mông công khai việc điều trị hiếm muộn, mang thai con đầu lòng và hạ sinh vào hồi tháng 4/2025. Sau sinh, cô bị "sương mù não" nặng, hay quên,... Nữ diễn viên thừa nhận bản thân nhiều lúc bật khóc vì cảm giác bất lực, thường xuyên tự trách mình vì những chuyện nhỏ nhặt. "Mỗi lần con khóc, tôi lại sợ rằng mình đã làm sai điều gì. Áp lực tinh thần lớn hơn tôi từng tưởng", cô nói thêm.

Trương Mông lấy chồng là MC người Hàn Quốc.

Hiện tại là mẹ 1 con, trên mạng xã hội Trương Mông thường xuyên đăng tải hình ảnh, clip gia đình.

Sau sinh, nữ diễn viên ngừng hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm con. Vài năm trở lại đây, nữ diễn viên cũng chuyển sang đường đua livestream, tìm một hướng đi khác cho riêng mình. Trên trang Douyin cá nhân gần 10 triệu follower, Trương Mông cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh gia đình 3 người hạnh phúc. Nữ diễn viên chia sẻ giờ đây cô chỉ mong muốn cuộc sống bình yên bên con, bên chồng.

Nữ diễn viên livestream bán hàng.

"Tôi đã đánh mất rất nhiều thứ vì yêu mù quáng, nhưng cuối cùng ông trời vẫn bù đắp cho tôi một gia đình nhỏ. Giờ tôi học được cách yêu bản thân, và yêu con vô điều kiện", cô viết.

Nguồn: Sohu, HK01, Douyin.