"Nữ diễn viên phim giờ vàng" tố chồng ngoại tình, dẫn tiểu tam về nhà, cướp 2 con sinh đôi

Đó là ồn ào của nữ diễn viên Chu Mỹ Nghị từ 8 năm trước!

Song, vốn từng là vụ việc với nhiều diễn biến ồn ào, drama đến khó tin nên đến nay câu chuyện gả vào hào môn - chồng đại gia ngoại tình rúng động này vẫn được truyền thông Trung Quốc nhắc đến.

Chu Mỹ Nghị là diễn viên nổi tiếng.

Theo Sohu, Chu Mỹ Nghị (SN 1986) vốn có xuất thân là vũ công ballet chuyên nghiệp từ năm 17 tuổi, làm người dẫn chương trình cho các show thời trang, sau đó chuyển hẳn sang diễn xuất, được chọn đóng vai Lý Hoàn trong Tân Hồng Lâu Mộng 2010. Tên tuổi của nữ diễn viên này còn phủ sóng trong nước khi tham gia đóng nhiều bộ phim khung giờ vàng trên sóng Hunan TV như Ngàn vàng trở về, Chúng ta cùng yêu đi,... Nhan sắc thanh thoát, diễn xuất ngọt ngào, sự nghiệp Chu Mỹ Nghị thu hút lượng người hâm mộ lớn.

Bẵng đi vài năm, khi đang có nhan sắc và cả sự nghiệp, năm 2017, Chu Mỹ Nghị bất ngờ thông báo kết hôn với chồng là CEO Trịnh Cương (SN 1970) - lớn hơn Mỹ Nghị 16 tuổi. Trịnh Cương là "ông trùm đầu tư mạo hiểm", startup công nghệ. Thời điểm này, nam doanh nhân cũng là một gương mặt nổi bật trên mạng xã hội, Weibo thu về hàng trăm nghìn fans, sống sang chảnh ở Thượng Hải - ước tính tài sản cá nhân vài trăm triệu NDT.

Cả hai nên duyên vợ chồng vào năm 2017.

Trịnh Cương là doanh nhân có tiếng, giàu có.

Sau khi kết hôn với Trịnh Cương, cô đã từ bỏ sự nghiệp để trở thành một người mẹ toàn thời gian và cống hiến hết mình cho gia đình. Thế nhưng, chỉ 1 tháng sau đám cưới thì cô phát hiện chồng ngoại tình.

Công khai đến mức khi cô cùng mẹ ruột sang Mỹ dưỡng thai, chồng dẫn nhân tình về nhà và phá hủy đồ đạc cá nhân, cắt hỏng quần áo,.... Tiểu tam tên Tào Lê Lê còn vô số lần lên tiếng mắng chửi Chu Mỹ Nghị đã cướp chồng cô.

Trong khi đó, bố mẹ chồng lại lừa Chu Mỹ Nghị nói rằng, Tào Lê Lê chính là người phụ nữ đã mang thai hộ đứa con gái của Trịnh Cương - không có được nên muốn phá. Theo đó, trước khi kết hôn Trịnh Cương cũng đã nói rõ với sao nữ họ Chu rằng anh có 1 đứa con gái "nhờ 1 người mang thai hộ", thậm chí còn cùng Chu Mỹ Nghị ký thoả thuận tài sản trước hôn nhân.

Tiểu tam Tào Lê Lê (ngoài cùng bên phải).

Bẵng đi khoảng hơn 6 tháng cũng là thời điểm mỹ nhân họ Chu hạ sinh một cặp song sinh đáng yêu. Lúc này, tiểu tam cùng chồng liên minh lại để dành quyền nuôi dưỡng 2 đứa con song sinh. Đến năm 2018 thì nam doanh nhân này dành toàn quyền nuôi con, nữ diễn viên không gặp được con và cũng không biết chính xác các con đang ở đâu. Cô cùng gia đình nỗ lực liên hệ, cầu xin phía nhà chồng cho gặp mặt con nhưng đổi lại là sự phớt lờ.

Cô không được gặp 2 con trong một quãng thời gian dài.

Đau đớn, Chu Mỹ Nghị đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội: "Trịnh Tử Huy, Trịnh Tử Dương, 2 anh em con hãy nhớ lấy, người mẹ ruột mang thai, nuôi dưỡng 2 con chính là mẹ - Chu Mỹ Nghị. Dòng máu 2 con chảy trong người chính là của mẹ. Nhớ lấy lời mẹ: Cả đời này phải luôn thành thực, lương thiện, dũng cảm, nhưng không được quên hận, không quên bản thân. Mẹ đang trên đường tìm 2 con đây, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ".

Cô trả lời phỏng vấn Sina, cho biết cuộc sống của cô chìm trong trong bóng tối với nhiều đau đớn tủi hổ. Thậm chí, trong đám tang của mẹ nữ diễn viên, vị CEO này đưa ra lá đơn đòi ly hôn với cô, không chia tài sản.

Vụ việc ồn ào, doanh nhân Trịnh Cương lên tiếng, lý giải lý do không muốn hai con ở cùng mẹ ruột là vì: "Cô ta không phải người mẹ tốt. Người thân đều ủng hộ tôi làm như thế". Doanh nhân này cũng cho rằng Chu Mỹ Nghị bịa đặt nhiều chi tiết nhằm có lợi cho cô trước khi phiên tòa ly hôn diễn ra thời gian tới.

Chu Mỹ Nghị trả lời phỏng vấn trên Sina, nói rằng bản thân chìm trong trong bóng tối với nhiều đau đớn tủi hổ.

Cô tung bằng chứng bản thân bị bạo hành về cả thể chất lẫn tinh thần.

Hai bên đấu tố qua lại, Chu Mỹ Nghị quyết dành quyền nuôi con. Cho đến năm 2022, cả hai chính thức ly hôn, và quyền nuôi con được trao cho Chu Mỹ Nghị, hai cậu bé song sinh cuối cùng cũng trở về với mẹ sau 4 năm xa cách. Chu Mỹ Nghi công khai đoạn camera an ninh đêm 4/10/2018 (Trịnh Cương dẫn tiểu tam và bảo vệ xông vào nhà, đưa các con đi), kèm theo đó là loạt tin nhắn của chồng với nhân tình,...

Trịnh Cương buộc phải trả tiền cấp dưỡng, chỉ được thăm con 4 giờ mỗi tháng dưới sự giám sát. Tiểu tam Tào Lệ Lệ thì dường như "biến mất" khỏi drama - có lời đồn là cô vẫn được vị đại gia này chu cấp tiền,...

Còn Chu Mỹ Nghị thì dường như rút lui khỏi showbiz để tập trung chăm sóc hai con. Cô cũng hạn chế đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội.

Nguồn: Sohu, Sina, 163.