Cảnh báo khẩn cho ai còn đem điện thoại vào nhà vệ sinh

Điện thoại di động ngày nay không chỉ là công cụ liên lạc mà còn gắn liền với công việc, giải trí và sinh hoạt hằng ngày. Chính vì quá quen thuộc, nhiều người tiện tay đặt điện thoại ở bất cứ đâu trong nhà cho tiện sử dụng, từ phòng ngủ, nhà bếp đến nhà vệ sinh.

Tuy nhiên, theo các khuyến cáo về an toàn và bảo quản thiết bị, có những vị trí tưởng chừng rất bình thường nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro, khiến điện thoại nhanh xuống cấp, mất vệ sinh hoặc ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt. Dưới đây là 5 nơi trong nhà không nên đặt điện thoại di động mà nhiều người vẫn thường vô tình bỏ qua.

Nhà vệ sinh và phòng tắm

Nhà vệ sinh là một trong những khu vực không phù hợp nhất để đặt hoặc sử dụng điện thoại di động, dù thói quen này khá phổ biến. Đây là môi trường có độ ẩm cao và tập trung nhiều vi khuẩn trong không khí cũng như trên các bề mặt sinh hoạt. Khi điện thoại xuất hiện ở không gian này, vi khuẩn rất dễ bám vào màn hình, ốp lưng, khe loa hay cổng sạc - những vị trí khó làm sạch hoàn toàn. Từ đó, thiết bị vô tình trở thành vật trung gian mang vi khuẩn lan sang các khu vực khác trong nhà như phòng ngủ hay bàn ăn.

(Ảnh minh họa)

Bên cạnh yếu tố vệ sinh, hơi nước và độ ẩm trong nhà vệ sinh cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền của điện thoại. Việc tiếp xúc thường xuyên với môi trường ẩm dễ khiến linh kiện bên trong bị oxy hóa, loa giảm chất lượng, pin nhanh chai hoặc phát sinh các lỗi kỹ thuật khó nhận biết ngay. Ngay cả với những mẫu điện thoại được trang bị khả năng kháng nước, các nhà sản xuất cũng không khuyến khích sử dụng lâu dài trong không gian ẩm ướt.

Ở góc độ sinh hoạt, việc mang điện thoại vào nhà vệ sinh còn dễ hình thành thói quen sử dụng kéo dài, làm gián đoạn nhịp sống và ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, hạn chế đặt và sử dụng điện thoại tại khu vực này được xem là một thay đổi nhỏ nhưng cần thiết, giúp bảo vệ thiết bị, đảm bảo vệ sinh cá nhân và giữ gìn không gian sống an toàn hơn.

Nhà bếp, đặc biệt là khu vực gần bếp nấu

Nhà bếp là không gian thường xuyên chịu tác động của nhiệt độ cao, dầu mỡ và hơi nước trong quá trình nấu nướng. Việc đặt điện thoại ở gần bếp gas, bếp điện hay khu vực chế biến thực phẩm khiến thiết bị dễ bị bám dầu mỡ, hấp thụ hơi nóng, dẫn đến tình trạng nóng máy, giảm hiệu suất hoạt động và ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ pin cũng như màn hình.

Không chỉ vậy, môi trường nhà bếp còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về va chạm và nước. Khi vừa nấu ăn vừa sử dụng điện thoại, người dùng rất dễ làm rơi máy, để điện thoại dính nước, dầu hoặc thức ăn - những vết bẩn khó vệ sinh và có thể gây hư hỏng linh kiện nếu thấm sâu vào bên trong. Trong trường hợp bất cẩn, điện thoại rơi xuống sàn hoặc vào khu vực nấu nướng còn có thể gây nguy hiểm cho cả người sử dụng.

Từ góc độ an toàn và bảo quản thiết bị, các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế tối đa việc đặt hoặc sử dụng điện thoại trong lúc nấu ăn. Thay vào đó, nên để điện thoại ở khu vực khô ráo, cách xa nguồn nhiệt và chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết, nhằm đảm bảo độ bền của thiết bị cũng như an toàn trong sinh hoạt hằng ngày.

Gần giường ngủ hoặc dưới gối

Đặt điện thoại cạnh giường ngủ là thói quen phổ biến của nhiều người, nhất là để tiện báo thức, kiểm tra tin nhắn hoặc lướt mạng trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, việc để thiết bị quá gần trong thời gian dài, đặc biệt là đặt dưới gối hoặc chăn, có thể khiến điện thoại bị che kín, khó tản nhiệt. Khi sạc pin qua đêm, tình trạng tích nhiệt kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến tuổi thọ pin mà còn tiềm ẩn rủi ro mất an toàn.

(Ảnh minh họa)

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, điện thoại còn tác động trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ. Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình có thể ức chế quá trình sản sinh melatonin - hormone điều hòa giấc ngủ, khiến người dùng khó ngủ sâu hoặc dễ tỉnh giấc giữa đêm. Chưa kể, các thông báo liên tục từ mạng xã hội, tin nhắn hay cuộc gọi dễ làm gián đoạn giấc ngủ, tạo cảm giác mệt mỏi khi thức dậy.

Thay vào đó, người dùng có thể để thiết bị ở bàn đầu giường, cách xa vị trí nằm và tắt bớt thông báo không cần thiết vào ban đêm. Những điều chỉnh nhỏ này giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và bảo vệ thiết bị tốt hơn về lâu dài.

Cạnh các thiết bị điện công suất lớn

Trong không gian sinh hoạt gia đình, các thiết bị như tủ lạnh, lò vi sóng, máy giặt, TV hay dàn âm thanh thường xuyên hoạt động với công suất lớn, phát sinh nhiệt và nhiễu điện từ. Việc đặt điện thoại ở quá gần những thiết bị này trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến pin, khiến pin nhanh chai, khả năng thu - phát sóng kém ổn định và làm giảm hiệu suất hoạt động tổng thể của máy.

Không chỉ tác động về mặt kỹ thuật, môi trường quanh các thiết bị điện công suất lớn còn tiềm ẩn rủi ro va chạm hoặc rung lắc khi thiết bị vận hành. Điều này có thể khiến điện thoại bị xê dịch, rơi xuống sàn hoặc chịu những tác động cơ học không mong muốn. Vì vậy, để đảm bảo độ bền và tính ổn định, điện thoại nên được đặt cách xa các thiết bị điện lớn, ở vị trí thoáng mát và ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt.

Những vị trí cao, mép bàn hoặc nơi dễ va chạm

Mép bàn, kệ cao, thành ghế sofa hay các vị trí thuận tay nhưng thiếu độ chắc chắn là nơi nhiều người thường đặt điện thoại mà không lường trước rủi ro. Chỉ một cú chạm nhẹ, một lần vô tình va vào bàn ghế hoặc sự hiếu động của trẻ nhỏ, thú cưng cũng có thể khiến điện thoại rơi xuống sàn.

Việc rơi rớt từ độ cao dù không quá lớn vẫn có thể gây nứt vỡ màn hình, móp cạnh hoặc hư hỏng linh kiện bên trong. Ngay cả khi máy không hỏng ngay lập tức, các va chạm lặp lại cũng ảnh hưởng đến độ bền lâu dài của thiết bị. Do đó, người dùng được khuyến cáo nên đặt điện thoại ở bề mặt bằng phẳng, ổn định và tránh những vị trí dễ va chạm để hạn chế tối đa rủi ro không đáng có.

(Nguồn: Baidu)