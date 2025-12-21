Đừng đợi sếp tự tăng lương: Mẹo khéo léo giúp bạn "deal" thưởng Tết và phúc lợi 2026 thành công mỹ mãn

Những tháng cuối năm, trời bắt đầu se lạnh cũng là lúc lòng người văn phòng "nóng" lên vì hai chữ: Lương thưởng. Chúng ta thường có thói quen cặm cụi làm việc cả năm trời, "cày" hết dự án này đến deadline khác, rồi đến tháng Chạp lại nín thở chờ đợi một email thông báo thưởng Tết hoặc một quyết định tăng lương trong thầm lặng.

Nhiều chị em rất giỏi chuyên môn nhưng lại cực kỳ ngại ngùng khi nói chuyện tiền nong với sếp, sợ bị đánh giá là thực dụng, sợ đòi hỏi rồi bị từ chối thì "quê" lắm. Nhưng bạn ơi, sếp cũng trăm công nghìn việc, nếu bạn không tự lên tiếng cho giá trị của mình, thiệt thòi chỉ mình bạn chịu. Hãy thay đổi tư duy: Đàm phán lương thưởng không phải là "đòi hỏi", mà là một cuộc đối thoại công bằng về giá trị bạn mang lại cho công ty.

Thẳng thắn mà nói, thời đại "hữu xạ tự nhiên hương" đã qua rồi

Trong môi trường công sở hiện đại, làm tốt thôi chưa đủ, bạn còn phải biết cách làm cho người khác thấy mình làm tốt. Sếp bạn quản lý cả một đội ngũ, họ có thể ghi nhận sự chăm chỉ của bạn, nhưng chưa chắc họ nhớ hết từng thành tích cụ thể mà bạn đã đạt được trong suốt 365 ngày qua để quy đổi nó thành con số trên bảng lương. Chờ đợi sếp tự giác tăng lương cũng giống như chờ người yêu tự biết bạn đang giận gì mà không cần nói vậy, khả năng thất vọng là rất cao.

Vậy nên, bước đầu tiên và quan trọng nhất trong hành trình "deal" lương thưởng chính là sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đừng bước vào phòng họp với sếp bằng một cái đầu rỗng và một trái tim đang đập thình thịch vì sợ hãi. Hãy mang theo "bằng chứng". Ngay từ bây giờ, hãy dành một buổi tối yên tĩnh, mở lại lịch làm việc, email và tổng hợp lại tất cả những gì bạn đã làm được trong năm qua.

Đừng chỉ liệt kê đầu việc, hãy nói về kết quả. Ví dụ, thay vì nói "Em đã quản lý fanpage công ty", hãy nói "Em đã giúp fanpage tăng 30% lượng tương tác tự nhiên và mang về X khách hàng tiềm năng trong quý 4". Những con số biết nói này chính là "vũ khí" sắc bén nhất, giúp lời đề nghị của bạn có sức nặng và khiến sếp thấy rằng việc chi thêm tiền cho bạn là một khoản đầu tư xứng đáng, không phải là chi phí.

Khéo léo chọn "điểm rơi" phong độ và thời gian

Khi đã có trong tay danh sách thành tích, điều tiếp theo bạn cần là sự tinh tế trong việc chọn thời điểm. Đừng dại dột gõ cửa phòng sếp khi công ty vừa mất một hợp đồng lớn, hay khi sếp đang bù đầu với các báo cáo tài chính căng thẳng. Thời điểm vàng thường là ngay sau khi bạn vừa hoàn thành xuất sắc một dự án lớn, hoặc trong các buổi đánh giá hiệu suất định kỳ (performance review) cuối năm.

Cách mở lời cũng là cả một nghệ thuật. Đừng bắt đầu bằng giọng điệu đòi hỏi hay so sánh kiểu "Sao bạn A làm ít hơn em mà lương cao hơn". Hãy biến buổi "deal" lương thành một cuộc thảo luận về tương lai và sự phát triển chung. Bạn có thể bắt đầu bằng việc cảm ơn những cơ hội sếp đã trao, chia sẻ về những điều bạn tự hào đã đóng góp, và rồi khéo léo dẫn dắt đến mong muốn của mình. Hãy dùng những câu như: "Dựa trên những kết quả em đã đạt được trong năm qua và những trách nhiệm lớn hơn em sẵn sàng đảm nhận trong năm 2026, em mong muốn được thảo luận về một mức đãi ngộ mới phù hợp hơn". Cách nói này vừa thể hiện sự chuyên nghiệp, vừa cho thấy bạn đang nghĩ cho công ty chứ không chỉ cho túi tiền của mình.

Đừng chỉ nhìn vào lương cứng, hãy mở rộng "giỏ hàng" phúc lợi

Một sai lầm kinh điển của nhiều người là chỉ chăm chăm vào con số lương cơ bản. Đôi khi, ngân sách công ty có hạn và sếp thực sự không thể tăng lương cứng cho bạn ngay lúc đó. Đây là lúc bạn cần linh hoạt và nhìn rộng ra. Thưởng Tết là một khoản "nóng" có thể đàm phán dựa trên thành tích đột xuất cuối năm. Nhưng quan trọng hơn là những phúc lợi cho năm 2026.

Nếu sếp ngập ngừng về lương, hãy mạnh dạn đề xuất các chế độ khác. Ví dụ: Thêm ngày phép năm, chế độ làm việc linh hoạt (work from home 1-2 ngày/tuần), gói bảo hiểm sức khỏe tốt hơn cho bản thân và gia đình, hoặc ngân sách cho các khóa học nâng cao kỹ năng. Đối với phụ nữ có gia đình, đôi khi việc được linh động về giờ giấc đón con còn quý giá hơn vài trăm nghìn tiền lương tăng thêm. Những phúc lợi "vô hình" này thực chất lại mang lại giá trị rất lớn cho chất lượng cuộc sống của bạn. Đàm phán thành công là khi cả bạn và sếp đều cảm thấy vui vẻ. Bạn nhận được sự ghi nhận xứng đáng, còn sếp thì giữ chân được nhân sự tài năng mà vẫn nằm trong khả năng của công ty.

Cuối cùng, dù kết quả có như thế nào, hãy giữ thái độ chuyên nghiệp và tích cực. Nếu thành công, đó là một cái Tết rực rỡ. Nếu chưa được như ý, hãy coi đó là cơ hội để hỏi sếp: "Vậy em cần đạt được những cột mốc cụ thể nào để chúng ta có thể xem xét lại mức lương này trong 6 tháng tới?". Sự chủ động của bạn hôm nay chính là hạt giống cho sự thịnh vượng của bạn trong ngày mai. Hãy tự tin lên tiếng, vì bạn xứng đáng!