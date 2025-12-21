2025, Bông Tím bị “đào lửa” cả tỷ, bạn thân cán mốc 110kg và sắp mổ cột sống: Về nhất trend bánh kem thành tựu!

Thời gian gần đây, trào lưu “bánh kem thành tựu” lên ngôi trên TikTok. Bởi càng về cuối năm, nhiều người sẽ có xu hướng nhìn lại, tổng kết những điều mà bản thân đã làm được trong năm vừa qua. Trend “bánh kem thành tựu” chính là cách để mỗi người tự tôn vinh những cột mốc đáng nhớ của mình, bất kể đó là thành tựu lớn hay nhỏ.

Tuy nhiên mới đây, TikToker Bông Tím và người bạn thân của mình - TikToker Tường Hồng Phú (SN 2003) đã biến trend “bánh kem thành tựu” thành một phiên bản khác khiến người xem chuyển trạng thái từ ngưỡng mộ sang “cười chảy nước mắt”.

Trend "bánh kem thành tựu" phiên bản éo le của Bông Tím

Một năm 2025 "có thù" với kinh tế của Bông Tím (Nguồn: TikTok nhân vật)

Theo đó, thay vì kể ra những thành tựu đã làm được, Bông Tím lại chia sẻ về những điều mất đi hoặc tình huống éo le của mình trong năm 2025. Nam TikToker hài hước cắm từng cây nến rồi thú nhận đã bị tụt 47k follow, về dáng vóc thì tăng 3kg, về công việc kinh doanh sau khi mở quán cà phê đã lỗ 88 triệu đồng,...

Nghe đến đây, netizen vừa thương nhưng cũng vừa cảm thấy hài hước vì cách bày tỏ của Bông Tim. Song chưa dừng lại ở đó, một điều diễn ra trong năm khiến Bông Tím phải cắm đến 2 cây nến để chia sẻ: “Trong năm 2025, mình đã bị lừa đảo đến 4 lần từ những người thân xung quanh. Vụ này có thể thiệt hại tới cả tỷ đồng”.

Bên cạnh Bông Tím, năm 2025 của Tường Hồng Phú cũng éo le không kém khiến dân tình phải tag bạn bè vào cùng xem.

Tường Hồng Phú - bạn thân của Bông Tím cũng có một năm 2025 cực dữ dội

"Thành tựu" lớn nhất là chạm mốc 110kg khiến ai cũng bật cười (Nguồn: TikTok nhân vật)

Các “thành tựu” mà Tưởng Hồng Phú kể ra đều liên quan đến sức khỏe nhưng được anh chàng chia sẻ theo một cách dí dỏm, lạc quan: “Đầu tiên là mình đã bị gan nhiễm mỡ ở mức độ 1. Tiếp theo, gãy đốt sống lần 2. Cái thứ 3, mình bị gãy L4-L5-S1 rễ thần kinh tọa. Cuối cùng, mình chạm mốc 110kg”.

Cũng bởi vậy mà từ chiếc “bánh kem thành tựu”, Bông Tím và Tường Hồng Phú chuyển thành chiếc bánh kem “đá vía xui”. Cả hai đều thổi tắt nến trên bánh của mình và mong năm 2026 sẽ tươi sáng hơn.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Tính ra coi thành tựu của 2 người này xong thấy đỡ áp lực hơn đó”. - “Cười ngất với 2 ông luôn. Một người kinh tế, một người sức khỏe, là thành tựu dữ chưa trời”. - “Nghe tới cái nào chấn động cái đó, vừa thương mà cũng vừa buồn cười. Sao 2 ông có thể lạc quan dữ dội vậy”. - “Có thể là về nhất trend này luôn đó. Cười bò với cả hai người”. -”Nếu cảm thấy 2025 không như ý thì cứ mở clip này của Bông Tím và Tường Hồng Phú để xem, bạn sẽ thấy họ còn khổ hơn mình”.

Dù lệch khỏi trend nhưng cách làm độc lạ của Bông Tím và Tường Hồng Phú cũng khiến nhiều người được truyền cảm hứng. Không ít người cho rằng bên cạnh những thành tựu tốt đẹp thì những khoảnh khắc thất bại, biến cố trong năm cũng có thể được nhớ đến để nhìn lại và thay đổi tốt hơn trong năm 2026. Ngoài ra sự hài hước, lạc quan của đôi bạn này cũng là điều mà netizen mong muốn học hỏi.

Ngoài Bông Tím và Tường Hồng Phú, nhiều người khác cũng đã bắt đầu chia sẻ về “thành tựu” theo hướng éo le, “khó đỡ” trên TikTok. Có người thì chia sẻ rằng bị đuổi việc, người kể chuyện bị “cắm sừng”, bị mất điện thoại,... Dù có thể đều là những kỷ niệm buồn, “dở khóc dở cười” nhưng khi chia sẻ lại, ai nấy đều giữ được sự tích cực, vui vẻ và hướng tới những điều tốt đẹp hơn trong tương lai.