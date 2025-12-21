Mới 8 tháng tuổi mà bé gái này đã sở hữu căn bếp full màu hồng, hội mẹ bỉm xuýt xoa "công chúa trong truyện cổ tích cũng chỉ đến thế là cùng"

Là mẹ bỉm sống tại Hà Nội, chị Trang không giấu được niềm vui khi nhắc đến hành trình chăm sóc bữa ăn cho con nhỏ. Với chị, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là không gian để mẹ và con cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc rất đỗi bình yên, ấm áp.

Chia sẻ về những món đồ phục vụ việc nấu ăn cho bé, chị Trang cho biết chị thường mua sắm chủ yếu trên sàn thương mại điện tử. Chi phí cho từng món đồ riêng lẻ không quá lớn, tuy nhiên khi sưu tầm đủ cả bộ thì tổng chi phí cũng "kha khá". Dù vậy, chị cho rằng đó là khoản đầu tư xứng đáng, bởi mọi dụng cụ đều giúp việc chế biến bữa ăn cho con trở nên thuận tiện, an toàn và chỉn chu hơn.

Nàng công chúa nhỏ, thấy đồ ăn là hạnh phúc

Điều đặc biệt nhất là con gái chị Trang có một căn bếp riêng với tất cả các món đồ đều là màu hồng, từ bát, thìa, đũa, ghế ăn dặm... cho tới nồi, bếp nướng, và loạt đồ dùng riêng cũng đều là tông hồng. Nhiều mẹ nhận xét chỉ nhìn thôi cũng đã thấy em toát lên vibe nữ tính rồi.

Theo chị Trang, việc nấu ăn cho bé không quá vất vả, nhưng đòi hỏi người mẹ phải thật sự cẩn thận, tỉ mỉ và chịu khó tìm hiểu kiến thức dinh dưỡng . Làm sao để con không bị thừa chất này, thiếu chất kia luôn là điều chị đặc biệt quan tâm. Vì thế, mỗi bữa ăn của con đều được chị chuẩn bị kỹ lưỡng, từ nguyên liệu đến cách chế biến.

Căn bếp mà nhiều mẹ bỉm có con gái phải ao ước

Những món đồ xinh yêu của công chúa nhỏ

Về chuyện ăn uống, chị Trang khá yên tâm vì bé hợp tác tốt. Chị cho con tập ăn thô từ khi tròn 6 tháng , đồng thời kết hợp linh hoạt giữa ăn dặm tự chỉ huy (BLW) và ăn dặm truyền thống . Cụ thể, một ngày bé sẽ ăn thô, ăn bốc để tự khám phá đồ ăn, ngày còn lại bé ăn cháo. Cách làm này giúp con vừa rèn kỹ năng nhai, vừa đảm bảo đủ dinh dưỡng.

"Trộm vía con hợp tác và rất happy khi ăn. Con tăng cân đều, khỏe mạnh. Để em bé mê say ăn uống thì mẹ phải hết sức kiên trì dọn dẹp và nhẫn nại. Bởi sẽ rất bừa bộn và nhem nhuốc khi ăn. Nhưng chỉ cần qua được giai đoạn vàng là 3 tháng đầu thì sau này sẽ rất nhàn", chị Trang chia sẻ.

Mọi đồ dùng đều có màu hồng xinh yêu

Góc bếp chị Trang thiết kế riêng cho con gái

Em bé đáng yêu

Với chị, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn rất nhiều khi cha mẹ chấp nhận rằng thức ăn là một trò chơi của bé , chứ không phải là một nhiệm vụ phải hoàn thành cho xong. Chính suy nghĩ ấy đã giúp chị có một em bé ăn uống rất tốt, luôn hào hứng trong mỗi bữa ăn.

Chị Trang cũng cho biết, toàn bộ dụng cụ nấu nướng và đồ dùng phục vụ ăn uống của bé đều được sử dụng riêng , nhằm đảm bảo vệ sinh và an toàn tối đa. Những món đồ tưởng chừng "vô tri" trong căn bếp nhỏ ấy lại góp phần không nhỏ vào hành trình nuôi con khỏe mạnh, vui vẻ mỗi ngày.