Bên trong khu tổ hợp 1.600m² đang hot ở TP.HCM: Vì sao khách Tây mê, dân Việt chi 4 - 5 triệu/ lần đến?

Đi mua sắm mà tưởng đâu lạc vào “triển lãm”, gọi một ly matcha rồi thong thả lựa đồ

Những ngày gần đây, cư dân mạng nói chung và các tín đồ thời trang nói riêng liên tục rủ nhau ghé thăm tổ hợp thời trang mới toanh nằm tại phường Phú Nhuận. Lướt mạng xã hội đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh check-in, video dạo một vòng không gian mua sắm này.

Clip: Bên trong khu tổ hợp 1.600m2 đang hot ở TP.HCM - 11 Garmentory.

Nói không ngoa khi sức hút của 11 Garmentory thể hiện rõ ngay trên thanh tìm kiếm TikTok: chỉ cần gõ từ khóa “11 garmentory” là có thể thấy hàng loạt thước phim, hình ảnh chia sẻ trải nghiệm mua sắm. Từ khách du lịch quốc tế, khách hàng trong nước cho tới KOL, KOC… dường như khó ai bỏ qua điểm hẹn mới này.

Vẫn là thời trang, bán quần áo với mẫu mã đa dạng, có thêm phụ kiện như túi xách, mũ nón… hiểu đơn giản như một trung tâm thương mại thu nhỏ chỉ tập trung vào thời trang và phụ kiện. Mô hình này không hẳn xa lạ, cả ở Việt Nam lẫn trên thế giới. Vậy điều gì khiến 11 Garmentory trở nên “hot” đến vậy? Vì sao nhiều người muốn đến thử một lần cho biết, còn những khách đã mua thì hầu như đều nói sẽ quay lại?

Không gian của 11 Garmentory nhìn từ ngoài vào, rộng rãi và rất có gu.

Câu trả lời phần nào nằm ngay từ khoảnh khắc bước chân vào bên trong.

Tổng thể 11 Garmentory mang lại cảm giác như đang đặt chân vào một khu mua sắm có gu. Lối vào rộng rãi, phía trước là bãi đậu xe lớn, đủ để ô tô ra vào thoải mái. Không gian 3 tầng với thiết kế kính trong suốt, đứng từ bên ngoài đã có thể nhìn rõ toàn bộ view bên trong. Chỉ cần chưa bước vào cửa, nhiều người đã kịp có cho mình vài khung hình check-in đẹp mắt, đúng kiểu về kể không ai tin là đi shopping mà vẫn mang ảnh xịn về.

Cho những ai chưa biết thì 11 Garmentory rộng tới 1600m2, riêng khu bãi gửi xe chiếm tới 400m2, còn lại là không gian mua sắm. Các tầng rộng rãi, thoáng mát, quần áo được trưng bày rõ ràng theo từng brand khác nhau, đa dạng, nhiều, thoải mái lựa chọn.

Không chỉ gây chú ý bởi không gian, 11 Garmentory còn ghi điểm nhờ việc quy tụ gần 50 local brand Việt Nam trong cùng một tổ hợp. Có những thương hiệu vốn rất đắt khách trên online, nay lần đầu tiên người mua được trải nghiệm trực tiếp: sờ chất liệu, thử form dáng, phối đồ ngay tại chỗ. Việc tập trung nhiều brand cũng đồng nghĩa với việc lựa chọn trở nên đa dạng hơn - từ kiểu dáng, mẫu mã cho tới phong cách, đủ để mỗi người đều có thể tìm thấy một món đồ hợp với mình. Đi cùng bạn bè hay người yêu lại càng tiện, bởi mỗi người một gu nhưng vẫn có không gian để lựa chọn song song.

Không gian bên trong - ở tầng 2 của 11 Garmentory.

Ngoài quần áo còn có đầy đủ các phụ kiện.

Nhưng thứ khiến nhiều khách hàng sẵn sàng chi vượt mức dự tính ban đầu lại nằm ở trải nghiệm cảm xúc khi mua sắm tại đây. 11 Garmentory không tạo cảm giác vội vã hay áp lực phải chọn nhanh. Thay vào đó là một không gian cho phép người ta mua sắm một cách thư thả: có ghế ngồi nghỉ chân ở nhiều khu vực, gương lớn để dễ dàng ướm thử, phòng thử đồ rộng rãi, và cả quán cà phê ngay trong tổ hợp. Người mua có thể vừa lựa đồ, vừa ngồi nghỉ mát, gọi một ly cà phê hay matcha latte, rồi tiếp tục vòng mua sắm tiếp theo mà không thấy mệt.

Không gian được bài trí chỉn chu, nhiều góc gương lớn, quần áo sắp xếp như những khu trưng bày, vô tình trở thành những góc check-in được nhiều người yêu thích. Cộng thêm đội ngũ nhân viên đông đảo, trẻ trung, có gu - khoảng 20 người trải đều ở 3 tầng, sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn vừa đủ, tạo cảm giác dễ chịu kể cả với những khách đi mua sắm một mình.

Khu checkin ở quán cafe nằm ngay trong khu tổ hợp - ở tầng 2 của 11 Garmentory.

Đi lựa đồ mệt quá thì có ngay ghế ngồi nghỉ thế này.

Khách hàng vừa chill thưởng thức đồ uống, vừa lựa đồ.

Bao quanh tường có những chiếc gương lớn giúp khách hàng dễ dàng trong việc lưa chọn khi mua sắm, check-in.

Và có lẽ, những chi tiết tưởng nhỏ ấy lại góp phần tạo nên sức hút lớn. Giữa bức tranh sôi động của thời trang Việt, 11 Garmentory xuất hiện như một tổ hợp mua sắm mới, nơi kết nối các local brand được yêu thích với cộng đồng sáng tạo và những người trẻ quan tâm đến thời trang. Không chỉ là điểm mua sắm, đây còn là không gian để gặp gỡ, trò chuyện, khám phá gu thẩm mỹ và chia sẻ câu chuyện xoay quanh thời trang, nghệ thuật và văn hoá.

Từ cảm giác “wow” đến chuyện sẵn sàng chi tiền

Chính từ những trải nghiệm đó, không khó hiểu khi nhiều khách hàng, sau một vòng mua sắm, đều sẵn sàng chấm cho 11 Garmentory 9/10 hoặc 10/10. Không ít người nói vui rằng họ đến chỉ để “xem thử cho biết”, nhưng rời đi lại mang theo vài túi đồ, kèm theo lời hẹn sẽ quay lại lần nữa, thậm chí rủ thêm bạn bè nếu có dịp đi shopping.

Với nhiều người, cảm giác đầu tiên khi bước vào 11 Garmentory là sự thoải mái. Không gian rộng, nhiều brand tập trung cùng một chỗ, bãi gửi xe thuận tiện, khiến việc mua sắm không còn áp lực hay vội vàng.

Đặng An, trong lần đầu ghé thăm, cho biết chính sự rộng rãi và cách bố trí này khiến cô dễ chịu ngay từ đầu.

Đặng An choáng ngợp với lối vào rộng rãi của tổ hợp mua sắm này.

Theo Đặng An, 11 Garmentory mang cảm giác như một “Trần Quang Diệu thu nhỏ”, nhưng tiện hơn vì có thể xem và mix & match nhiều brand trong cùng một không gian. “Phòng thử đồ riêng, sạch sẽ và rộng rãi nên mình chấm luôn 10 điểm”, An chia sẻ.

Cảm giác “đúng như kỳ vọng” cũng là điều Mai Vy, du học sinh Mỹ, nhắc tới khi nói về trải nghiệm của mình.

Biết đến 11 Garmentory qua TikTok, Vy đến đây với tò mò về không gian và gu thời trang. Và thực tế, theo Vy, không khác những gì cô từng thấy trên mạng. “Từ bên ngoài đã thấy tiệm rất rộng, vào trong thì có đủ style. Ban đầu ở tầng 1 mình còn nghĩ không hợp gu, nhưng lên tầng 2 thì tìm được đồ liền, thậm chí lấy nguyên một giỏ”, Vy kể lại.

Cô bạn Mai Vy yêu thích các trải nghiệm mua sắm ở đây.

Không chỉ dừng ở việc “xem cho vui”, nhiều người thừa nhận chính trải nghiệm mua sắm liền mạch - từ không gian, cách trưng bày đến sự hỗ trợ của nhân viên, khiến họ dễ… chi tiền hơn dự tính ban đầu.

Đăng Khôi (TP.HCM), được bạn bè giới thiệu qua TikTok, nói rằng ấn tượng đầu tiên của anh là cảm giác “wow” khi bước vào: rộng rãi, thoáng mát, nhiều brand và nhân viên tư vấn nhiệt tình. “Mọi người thân thiện, không tạo áp lực. Mình chắc chắn sẽ quay lại và giới thiệu thêm cho bạn bè”, Khôi cho biết.

Ở góc nhìn của người mua sắm thường xuyên, Khắc Hưng cho rằng chính sự đa dạng đã khiến việc chi tiêu trở nên… dễ dàng hơn. Với gần 50 brand cùng nhiều phụ kiện như mũ, túi, mỗi lần ghé 11 Garmentory, Hưng thường chi khoảng 4-5 triệu đồng.

“Bình thường mình chỉ mua một món thì tầm 1 - 2 triệu, nhưng ở đây dễ mua nhiều hơn vì có thể phối được nhiều thứ với nhau. Lại có cà phê, vừa mua sắm vừa trò chuyện, cảm giác như đang tận hưởng một trải nghiệm chứ không chỉ là đi mua đồ”, Hưng chia sẻ.

Không chỉ thu hút khách trong nước, 11 Garmentory còn khiến khách quốc tế tò mò. Hai bạn trẻ người Đức gốc Việt là Đức và Tim (18 tuổi) cho biết họ khá bất ngờ trước quy mô và sự đa dạng của local brand Việt tại đây.

Đức và Tim mua được rất nhiều quần áo yêu thích.

Với Tim, trải nghiệm mua sắm trở nên trọn vẹn nhờ không gian rộng và sự hỗ trợ nhiệt tình từ nhân viên, cậu đã chi khoảng 3 triệu đồng trong lần ghé thăm đầu tiên và khẳng định sẽ quay lại. Trong khi đó, Đức chi khoảng 2 triệu đồng, và cho biết điều khiến cậu cân nhắc quay lại chính là chất lượng, giá cả và chất liệu của các sản phẩm.

Từ cảm giác thoải mái ban đầu, đến việc ở lại lâu hơn dự tính và cuối cùng là sẵn sàng mở hầu bao, những câu chuyện của người mua phần nào lý giải vì sao 11 Garmentory nhanh chóng trở thành điểm hẹn mua sắm được nhắc tới nhiều. Không chỉ là nơi để mua quần áo, đó là không gian khiến người ta muốn quay lại, vì trải nghiệm, vì cảm giác, và vì một buổi shopping không hề vội vã.

Tất nhiên sẽ quay lại và sẵn sàng trút hầu bao nhiều hơn vì quá cuốn.