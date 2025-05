Đưa cả gia đình vào Vạnh Hạnh Mall chơi lễ, chi tiêu mua sắm: Nhận được 1 hành động đặc biệt từ bác bảo vệ

Sau hàng loạt sự cố không mong muốn, Vạn Hạnh Mall có nhiều biện pháp để giúp khách hàng cảm thấy an tâm và thoải mái hơn khi đến với trung tâm thương mại này. Trong đó, có hoạt động lắp tấm lưới an toàn ở khoảng không thông tầng để đảm bảo an toàn, tăng cường bảo vệ và an ninh...

Đặc biệt, một hoạt động nhân văn ở Vạn Hạnh Mall là tổ chức khu vực Góc Yêu Thương - khu vực có nhiều hoạt động miễn phí như tặng trà sữa, tổ chức âm nhạc. Tủ Yêu Thương là nơi để các bạn trẻ chia sẻ cảm xúc của mình.

Khu vực Góc Yêu Thương thu hút rất đông khách hàng trong dịp nghỉ lễ.

Ghi nhận chúng tôi trong ngày lễ, khu vực này rất đông đúc và có nhiều gia đình, bạn trẻ đến chơi. Đặc biệt vào lúc 19h-20h30 (1/5) có rất nhiều bạn trẻ chờ xếp hàng vào check-in chụp ảnh và nhận thưởng.

Khu vực Góc Yêu Thương đông đúc hơn thường lệ bởi hôm qua BTC đã tổ chức liên tiếp 2 hoạt động để tri ân khách hàng là tổ chức đêm nhạc acoustic, và màn livestream tặng quà.

Khách hàng xếp hàng tại Góc Yêu Thương vào tối 1/5.

Những thay đổi của Vạn Hạnh Mall đã đem lại những tín hiệu tích cực. Nhiều bạn trẻ cảm thấy bất ngờ khi Vạn Hạnh Mall ngày càng đông đúc trở lại. Trong đó có Huỳnh Ngọc (quận 10, TP.HCM) tâm sự cảm nhận được sự thay đổi rất tích cực của Vạn Hạnh Mall.

Cô bạn tâm sự: "Mình thấy có sự thay đổi và trở mình như vậy sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn. Mình là khách hàng ruột của Vạn Hạnh Mall vì vừa gần nhà, nên cũng thường xuyên ghé đến khá nhiều. Và sau những sự việc lần trước, mình mừng vì hôm nay vẫn rất đông khách, không có điều gì thay đổi quá lớn. Mình sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ Vạn Hạnh Mall dài dài".

Huỳnh Ngọc cũng tâm sự mỗi lần đến TP.HCM chơi thì cả gia đình cô đều muốn đến Vạn Hạnh Mall chơi. "Mỗi khi gia đình lên thành phố, mình cũng dẫn đến đây, và mọi người cũng hay rủ đến đây nhất. Bởi vừa tiện, vừa gần nhà, không khí cũng vui vẻ nữa. Như bạn thấy đó, khu vực này có rất nhiều gia đình và người lớn cũng ghé lại để chơi với nhau. Kiểu mọi người coi đây là khu vui chơi thực sự, chứ không chỉ đơn thuần là trung tâm thuơng mại ấy" - Ngọc tâm sự thêm.

Khu vực này thu hút nhiều gia đình và trẻ nhỏ.

Trong khi đó, Tường Vy (quận 4) cũng dẫn theo cả gia đình và con cái đến chơi ngày hôm nay. Tường Vy tâm sự điều cô thích ở Vạn Hạnh Mall là khu vực Góc Yêu Thương, bởi khu vực này có nhiều hoạt động miễn phí, phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ.

Tường Vy cho biết: "Ngày hôm nay mình cùng gia đình đến đây. Mình tới đây thấy nhiều người vẫn ủng hộ Vạn Hạnh Mall. Nhìn những hoạt động thân thiện với gia đình như thế này thì mình thấy không có gì bất ngờ hết. Mình mong rằng Vạnh Hạnh Mall sẽ ngày càng phát triển hơn nữa".

Tường Vy cũng tâm sự hôm trước sau khi kết thúc lễ diễu binh, cô nàng có ghé vào quán lúc đêm khuya ăn uống, và bất ngờ khi thấy cũng có rất đông bạn trẻ ghé vào.

Cô tâm sự: "Mình thấy ấn tượng khi thấy mọi người đến với Vạn Hạnh Mall vì trung tâm, chứ không phải hóng hớt hay cập nhật tình hình mới. Vì mình thấy mọi người vẫn ghé qua các brand này kia mua đồ, kiểu thích thật sự. Hay như cách mọi người ghé quán cà phê làm việc, từ sáng đến tối. Như hôm vừa rồi, mình cũng chạy deadline trong đó và thấy nhiều người như mình. Cảm giác mọi người đến vì những lý do từ trước giờ, chứ không phải vì quan tâm đã có gì xảy ra".

Tủ Yêu Thương có nhiều lời nhắn của các bạn trẻ chia sẻ cảm xúc, và gửi lời nhắn động viên đến Vạn Hạnh Mall.

Trong khi đó, Đức Hùng (quận 10) cũng có trải nghiệm tốt khi đến với Vạn Hạnh Mall.

Anh cho hay: "Mình đi chơi với bạn trong Vạn Hạnh Mall từ 11h đến 9h tối lận, đủ các hoạt động đi vòng vòng, ăn uống, xem phim, đi dạo... có đủ. Bây giờ ở khu vực Góc Yêu Thương này còn phát đồ ăn và nước uống miễn phí, ngồi bao lâu cũng được, thỉnh thoảng trong khung giờ đẹp còn phát thêm bánh miễn phí thì chắc ngồi cả ngày cũng được quá".

Đức Hùng tâm sự thường xuyên đến Vạn Hạnh Mall chơi. Cậu thấy được sự tăng rõ rệt số lượng khách của Vạn Hạnh Mall, sau khi trung tâm thương mại này làm nhiều biện pháp hơn.

"Hôm qua mình ghé ăn uống và xem phim, lúc ra về, các bạn nhân viên nói vọng ra mà thấy thương: "Có gì anh lại ghé ủng hộ tụi em thêm nha". Rồi khi mình đi vòng vòng lên các tầng trên, cũng chỉ định đi thôi mà có chú bảo vệ thấy cũng xách đồ giùm mình, hỏi thăm nhiệt tình. Nói chung là ưng lắm, biết bao công sức lao động của mọi người" - Đức Hùng cho biết thêm.

Dự kiến, khu vực Góc Yêu Thương vẫn sẽ là nơi được nhiều bạn trẻ và gia đình lựa chọn trong thời gian tới. Trong đó, hoạt động ăn uống miễn phí, nặn tò he và tô tranh sẽ diễn ra thường ngày. Còn những hoạt động khác như tổ chức âm nhạc sẽ được diễn ra cách ngày, theo lịch trình được công bố trên fanpage.