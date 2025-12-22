Chia sẻ xé lòng của 3 chị em phải lo tang lễ cho ba sau khi giành HCV SEA Games: "Thế giới của con mãi mãi không trọn vẹn..."

Mới đây, cộng đồng thể thao nói riêng và cư dân mạng nói chung không khỏi xót xa trước thông tin ba của 3 chị em ruột là VĐV môn Vật tự do Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh - chú Nguyễn Sơn qua đời vì bạo bệnh.

Được biết trong khi 3 chị em ruột đang cùng nhau “chinh chiến” tại SEA Games 33 thì ba ở nhà lâm bệnh nặng. Vì vậy, ngày 18/12, khi cầm trên tay 3 chiếc HCV, Mỹ Hạnh - Mỹ Trang - Mỹ Linh đã vô cùng xúc động và bật khóc.

Từ trái qua: Mỹ Linh - Mỹ Hạnh - Mỹ Trang (Ảnh chụp màn hình)

Mỹ Hạnh cho biết: “Bản thân em cảm thấy rất xúc động, hạnh phúc và tự hào. Riêng bản thân em và 2 em gái đã góp được 3 tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games”. Năm nay cô thi đấu ở hạng cân 62kg và cũng là kỳ SEA Games thứ 4 liên tiếp giành HCV ở bộ môn Vật tự do.

Trong khi đó, Mỹ Trang lần thứ 3 đăng quang và Mỹ Linh cũng gặt vàng ngay từ lần đầu tiên tham dự SEA Games. “Ba ơi, lần đầu tiên con tham SEA Games và con làm được rồi. Con cầm HCV về cho ba” - Mỹ Linh khóc nức nở nói.

Sau đó, cả 3 chị em cùng gửi đến ba: “Ba ơi chúng con làm được rồi”.

Mỹ Linh oà khóc khi đây là lần đầu tiên cô dự SEA Games và cũng là món quà cuối cùng gửi đến ba (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên không có phép màu nào xảy ra. Rạng sáng ngày 22/12, ba của 3 nữ VĐV đã trút hơi thở cuối cùng. Hiện tại, Mỹ Hạnh - Mỹ Trang - Mỹ Linh đều đã có mặt ở quê nhà cùng gia đình lo hậu sự cho ba.

Trên tài khoản Facebook, họ cũng có những chia sẻ xúc động. Mỹ Hạnh tâm sự: “Ba của con đi rồi, thế giới của con như mất một nửa, mãi mãi không trọn vẹn ba ơi” . Còn Mỹ Trang và Mỹ Linh cùng viết: "Ba ơi con đau lắm ba ơi”.

Chia sẻ của các chị em (Ảnh chụp màn hình)

Ba chị em Mỹ Hạnh bên giường bệnh của ba sau khi hoàn thành nhiệm vụ SEA Games (Ảnh: Ngọc Bích)

Phía dưới các chia sẻ, bạn bè, người thân và người hâm mộ để lại nhiều lời động viên và chia buồn với 3 nữ VĐV.

Được biết, 3 chị em Mỹ Hạnh - Mỹ Trang - Mỹ Linh là con gái một gia đình nông thôn có 7 anh chị em ở Huế. Chia sẻ với Lao động lúc còn sinh thời, chú Sơn - bố của Hạnh kể rằng mình có một người cháu họ là VĐV vật. Trong một lần về chơi, người cháu này hỏi Hạnh (khi đó mới 13 tuổi) có muốn tập thể thao không thì gia đình cũng không cấm cản vì chỉ mong con tập luyện cho khỏe mạnh.

Ai ngờ không chỉ Mỹ Hạnh mà lần lượt những cô con gái khác của ông Sơn cũng theo đuổi sự nghiệp này. Ngoài Mỹ Trang và Mỹ Linh, gia đình còn cô em là Mỹ Tiên (sinh năm 2005) cũng đang là VĐV vật triển vọng của Huế.

Cả 3 chị em cùng đoạt HCV tại SEA Games 33 (Ảnh: FBNV)

(Tổng hợp)